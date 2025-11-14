Thị trường
14/11/2025 17:37

Vịnh Ngọc: Giá đất thấp, kết nối nhanh, cơ hội đầu tư bứt phá

Khoảng cách tính bằng phút di chuyển, giá đất Vịnh Ngọc chỉ bằng khoảng 1/10 trung tâm TP HCM, cơ hội rộng mở cho nhà đầu tư vào Cần Giờ

Với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang và sắp triển khai, đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao dự kiến vận hành từ quý III-2028, rút ngắn thời gian từ Bến Thành đến Cần Giờ chỉ còn tính bằng phút, Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise) tràn đầy khả năng tăng trưởng bởi nền giá hiện chỉ bằng khoảng 1/10 khu trung tâm, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội ở chân sóng.

Giá đất chỉ ngang chung cư nội đô, Cần Giờ thành điểm "hội quân" của giới đầu tư

Là thị trường bất động sản quy mô lớn nhất nước, TP HCM sở hữu mặt bằng giá cao vượt trội, tại khu trung tâm (Quận 1 cũ) có thể lên tới 1 tỷ đồng/m2 đất. Mức giá này khiến bất động sản trung tâm dù rất giá trị, nhưng mất đi sức hấp dẫn đối với giới đầu tư, bởi dư địa tăng trưởng giá rất hẹp, số người đủ khả năng mua rất hạn chế.

Bởi vậy, giới đầu tư tại TP HCM đang rời bỏ trung tâm để đổ về các địa bàn mới nhằm hiện thực hóa kỳ vọng "lợi nhuận tính bằng lần". Trong đó, Cần Giờ đang là địa bàn hấp dẫn nhất. Ngay cả giới đầu tư miền Bắc cũng chọn đây làm nơi "hội quân".

Vịnh Ngọc: Giá đất thấp, kết nối nhanh, cơ hội đầu tư bứt phá - Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng làm thủ tục ký quỹ căn Vịnh Ngọc minh chứng cho sức hút của Cần Giờ

Nguyên nhân quan trọng là giá đất Cần Giờ còn đang rất rẻ, chỉ bằng khoảng 1/10 so với trung tâm TP HCM và chỉ ngang với giá chung cư cao cấp nội đô. Trong khi đó, triển vọng tăng trưởng của Cần Giờ lại hết sức rõ ràng và biên độ tăng giá gần như không giới hạn, nhờ nguồn vốn đầu tư khổng lồ, lên đến cả chục tỷ USD, đang được rót vào hạ tầng nơi đây.

"So với bất động sản nội đô TP HCM, tiềm năng tăng giá của bất động sản Cần Giờ cao hơn hẳn. Thanh khoản của bất động sản Cần Giờ cũng nhất định sẽ tiệm cận và có cơ hội vượt qua thanh khoản của bất động sản nội đô hiện nay", TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), nhìn nhận.

Giá bất động sản Cần Giờ sẽ tăng trưởng tiệm cận nội đô TP HCM

Nổi bật trong mạng lưới hạ tầng tỷ đô đang "vẽ lại" bản đồ bất động sản TP HCM là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Dự kiến khởi công tháng 12-2025, hoàn thành quý III-2028, tốc độ thiết kế 350 km/h, công trình này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bến Thành với Cần Giờ chỉ còn tính bằng phút. Đây không chỉ là cú đột phá hạ tầng đưa Cần Giờ trở thành lõi trung tâm mở rộng mà còn kích hoạt một làn sóng chuyển cư mạnh mẽ của giới tinh hoa "sống Cần Giờ, làm trung tâm", tạo lực cầu lớn cho phân khúc bất động sản hạng sang.

"Ở các thành phố có mạng lưới đường sắt tốc độ cao phát triển, như Tokyo hay London, việc người di chuyển 60 – 70 km/ngày đi làm là hết sức bình thường, bởi khoảng cách lúc này không còn tính bằng km nữa, mà tính bằng phút. Từ Cần Giờ chưa kịp uống hết ly cà phê là đã đến Bến Thành, nhanh hơn rất nhiều so với di chuyển trong nội đô ùn tắc", bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Vietnam Groove, phân tích.

Bên cạnh đó là dự án cầu Cần Giờ, dự kiến khởi công quý III-2026, hoàn thiện quý II-2028, xóa bỏ hoàn toàn cảnh "qua sông lụy phà" kéo dài hàng thập kỷ. Hay nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (dự kiến quý II-2026 khởi công, quý I-2028 hoàn thành) cũng giúp Cần Giờ liên thông với hai miền Đông - Tây Nam Bộ và kết nối với sân bay Long Thành chỉ trong 45 phút.

Đáng kể nữa là dự án đường vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu, khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường giữa 2 thủ phủ du lịch phía Nam từ 2 giờ di chuyển xuống còn 10 phút. Hiện, UBND TP HCM đã chấp thuận chủ trương giao Vingroup nghiên cứu và lập đề xuất dự án, dự kiến quý II-2026 khởi công, quý I-2029 hoàn thành.

"Cần Giờ sẽ trở thành một trung tâm có môi trường sống, làm việc và kinh doanh lý tưởng, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư, các doanh nhân cả trong và ngoài nước nên không có lý do nào ngăn được giá bất động sản ở Cần Giờ tăng trưởng tiệm cận giá đất nội đô TP HCM hiện nay, thậm chí còn có thể hơn nữa. Rồi đây, nhà đầu tư sẽ thấy mình sáng suốt như thế nào khi chuyển từ nội đô TP HCM sang Cần Giờ. Và lợi thế thuộc về những người nắm được cơ hội càng sớm càng tốt", TS. Vũ Đình Ánh nhìn nhận.

Vịnh Ngọc: Giá đất thấp, kết nối nhanh, cơ hội đầu tư bứt phá - Ảnh 2.

Mô hình Finger Villas độc đáo giúp mỗi căn biệt thự "Vịnh tỷ phú" đều sở hữu bãi biển riêng biệt, có căn tầm nhìn lên tới 8km

Trên thực tế, những nhà đầu tư thức thời đã nhìn ra tiềm năng cực lớn của Cần Giờ. Minh chứng là ngay những ngày đầu mở ký quỹ khu Vịnh Ngọc của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, hàng nghìn khách hàng đã xếp hàng dài tại các điểm giao dịch của Vinhomes tại Hà Nội và TP HCM để làm thủ tục ký quỹ. Trong đó, được quan tâm nhất thời điểm này là chuỗi nhà phố liền kề trên hai trục đường huyết mạch: Tương Lai và Vịnh Ngọc 48.

Vịnh Ngọc: Giá đất thấp, kết nối nhanh, cơ hội đầu tư bứt phá - Ảnh 3.

Với cấu trúc linh hoạt 4 -5 tầng, mặt tiền rộng, tổng diện tích sàn lớn nhất dự án, liền kề Tương lai và Vịnh Ngọc 48 tối ưu cho mọi hình thức khai thác kinh doanh và đầu tư cho thuê

Nằm ngay trái tim tài chính, thương mại và du lịch của toàn đô thị, hai trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 hội tụ mọi yếu tố để hình thành phố thương mại sầm uất bậc nhất.

Đường Tương Lai rộng 50m được ví như xương sống kinh tế của toàn đại đô thị, kết nối trực tiếp nhà ga của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Trong khi đó, Vịnh Ngọc 48 nằm sát vịnh, cận kề "thủ phủ kinh tế đêm" Cosmo Bay - tái hiện Clarke Bay của Singapore và Vincom Plaza. Với vị trí kim cương, nơi dòng khách, dòng vốn liên tục đổ về, dòng sản phẩm này được ví như "gà đẻ trứng vàng", sinh lời 24/7 cho mọi loại hình kinh doanh, từ F&B, spa, boutique, phòng khám đến lưu trú…

Dù sở hữu vị trí trung tâm hiếm có và tổng diện tích sàn lớn nhất dự án, dòng sản phẩm này vẫn có mức giá dự kiến tốt nhất dự án, chỉ từ 140 triệu đồng/m2 đất (chưa gồm VAT) mang lại biên độ lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư nhạy bén. Khi khu cao tầng đối diện khởi công vào 12-2025, liền kề Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 sẽ chính thức định vị "thương phố phồn hoa" mới của đô thị biển, giúp nhà đầu tư gặt hái lợi nhuận chắc tay ngay từ năm đầu tiên.

PV

