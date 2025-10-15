Dự án mới
15/10/2025 14:45

Vingroup đồng loạt triển khai dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc

Vingroup triển khai các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho NLĐ

Trong đó, gần 50.000 căn có kế hoạch thực hiện tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.

Hưởng ứng chiến lược phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đến năm 2030 của Chính phủ, Vingroup đã chủ động đăng ký đầu tư phát triển dự án NƠXH dưới thương hiệu Happy Home tại các địa phương trên toàn quốc. Đến nay, chuỗi Happy Home đã được triển khai tại 4 tỉnh là Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa; đồng thời đang có kế hoạch triển khai thêm tại 3 tỉnh, thành phố là Hưng Yên, TP HCM và Tây Ninh.

Cụ thể, tại Hải Phòng, Vingroup đã mở bán dự án Happy Home Tràng Cát (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ) có tổng diện tích 28,14 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7–9 tầng, quy mô 3.804 căn hộ, diện tích từ 28,8 - 70 m2/căn. Là dự án NƠXH có quy mô lớn nhất thành phố, Happy Home Tràng Cát không chỉ cung cấp nhà ở, mà còn kiến tạo không gian sống chất lượng cho người lao động với 59 tiện ích ngoài trời, gồm: 3 công viên, 4 vườn hoa, khu thể thao (sân yoga, gym, cầu lông…), khu cắm trại, vườn cờ, khu đọc sách…. Ngoài ra, tại Dương Kinh (thuộc dự án Vinhomes Golden City), Vingroup cũng đã quy hoạch thêm 8.000 căn NƠXH.

Vingroup đồng loạt triển khai dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc - Ảnh 1.

Happy Home Tràng Cát - dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất thành phố Hải Phòng vừa được Vingroup mở bán

Tại Thanh Hóa, dự án Happy Home tọa lạc tại phường Hạc Thành. Dự án có quy mô gần 9,2 ha, gồm 18 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp 2.824 căn hộ, diện tích từ 45 - 71 m2/căn và hàng loạt tiện ích như hồ cảnh quan, công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, gần cung văn hóa thiếu thi, các trường học liên cấp… Dự án đã được mở bán đợt 1 từ tháng 3-2025, và chuẩn bị mở bán đợt 2 từ ngày 15-10-2025.

Tại Quảng Trị, dự án Happy Home có quy mô 11,547 ha, cung cấp 142 căn nhà ở thấp tầng (cao 3 tầng), diện tích đất 75 - 163,9 m2. Hiện dự án đã hoàn thiện xây dựng và công bố thông tin chuẩn bị cho việc mở bán, dự kiến trong tháng 11-2025.

Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai xây dựng dự án Happy Home trên tổng diện tích 87,64 ha, quy mô 4.140 căn NƠXH tại phường Bắc Cam Ranh.

Cùng với 4 tỉnh, thành phố trên, Vingroup cũng có kế hoạch phát triển các dự án Happy Home tại Hưng Yên (5.500 căn), TP HCM (31.500 - 33.500 căn), Tây Ninh (2.300 căn).

Vingroup đồng loạt triển khai dự án nhà ở xã hội trên toàn quốc - Ảnh 2.

Các dự án Happy Home có chất lượng hoàn thiện vượt trội, kèm hệ thống tiện ích công cộng và không gian xanh bên ngoài

Điểm khác biệt của các dự án Happy Home trong phân khúc NƠXH là không chỉ cung cấp "một nơi để ở" mà còn kiến tạo một "nơi đáng sống" cho người lao động. Tất cả căn nhà đều được thiết kế hiện đại, chất lượng hoàn thiện vượt trội, kèm hệ thống tiện ích công cộng và không gian xanh bên ngoài, nâng cao chất lượng sống cho người lao động.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - cho biết: "Với tinh thần sát cánh cùng Chính phủ trong việc phát triển NƠXH, Vingroup luôn triển khai các dự án với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo chất lượng vượt trội và đầy đủ tiện ích, tương đương với nhà ở thương mại. Hiện nay, Tập đoàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, thiết kế và mẫu NƠXH, sẵn sàng khởi công thêm các dự án ngay khi được các địa phương giao quỹ đất sạch, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao".

Việc đồng loạt triển khai và đưa ra thị trường các dự án NƠXH trên toàn quốc đã khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội của Vingroup trong chiến lược phát triển NƠXH của Chính phủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

An Mai
từ khóa : không gian sống, tập đoàn vingroup, dự án nhà ở xã hội
