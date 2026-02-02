Tài chính
02/02/2026 15:51

VietinBank tặng tới 2,1 triệu đồng cho hộ/cá nhân kinh doanh trong năm 2026

In bài viết

VietinBank ưu đãi chương trình “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh” với các hỗ trợ tài chính thiết thực, gắn với dòng tiền và mô hình kinh doanh thực tế

Tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, VietinBank bổ sung ưu đãi cho chương trình "Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh" năm 2026 với các hỗ trợ tài chính thiết thực, gắn với dòng tiền và mô hình kinh doanh thực tế của hộ/cá nhân kinh doanh.

Năm 2025, VietinBank đã triển khai chương trình "Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh" nhằm hỗ trợ hộ/cá nhân kinh doanh chuyển đổi, làm quen với các giải pháp quản lý bán hàng, kết nối tài khoản và quản lý dòng tiền minh bạch hơn. Thông qua các hội thảo, hoạt động tư vấn và hệ sinh thái giải pháp tài chính – công nghệ, nhiều hộ/cá nhân kinh doanh đã từng bước chuẩn hóa hoạt động, tạo nền tảng vững chắc chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá.

Bước sang năm 2026, VietinBank tiếp tục triển khai và bổ sung nhiều ưu đãi mới hấp dẫn như sau:

- Tặng tới 600.000 đồng cho khách hàng duy trì số dư tài khoản thanh toán cao
mỗi tháng. Tiền thưởng được chuyển khoản hoặc quy đổi hiện vật phục vụ trực tiếp cho hoạt động bán hàng như loa thông báo, biển hiệu nhận diện.

- Tặng tới 1.500.000 đồng cho khách hàng kết nối phần mềm và/hoặc loa thông báo hoặc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có số dư tài khoản bình quân hàng tháng từ 30 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, VietinBank mang đến hàng loạt các ưu đãi tài chính hấp dẫn khác cho khách hàng kinh doanh như:

  • Nhân 5 lần lãi suất Gói tài khoản ưu đãi Shop 365
  • Tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng
  • Miễn phí đến 100% các dịch vụ tại quầy như kiểm đếm tiền, rút tiền,...

Anh Trần Văn Hưng, chủ một gian hàng kinh doanh online tại Hà Nội, chia sẻ:
"Từ năm 2025 tôi đã dùng tài khoản VietinBank để nhận tiền bán hàng và kết nối với phần mềm quản lý. Sang 2026, việc có thêm các ưu đãi gắn với dòng tiền và bán hàng online giúp tôi yên tâm hơn, vừa dễ quản lý, vừa có thêm lợi ích thực tế trong quá trình kinh doanh."

Thông qua việc cụ thể hóa các hỗ trợ tài chính theo từng nhóm khách hàng kinh doanh, VietinBank khẳng định vai trò đồng hành lâu dài cùng khách hàng kinh doanh – không chỉ trong giai đoạn chuyển đổi thuế, mà trong suốt quá trình ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng minh bạch và bền vững.

từ khóa : hoạt động kinh doanh, kinh doanh online, sàn thương mại điện tử, Vietinbank
Agribank hỗ trợ 6 tỉ đồng cho người khó khăn, đối tượng chính sách đón Tết

Agribank hỗ trợ 6 tỉ đồng cho người khó khăn, đối tượng chính sách đón Tết

Doanh nghiệp 15:53

Agribank đã trao số tiền 6 tỉ đồng ủng hộ chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP HCM

Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

Doanh nghiệp 15:24

Sáng 30-01-2026, tại Hà Nội, Kusto Home đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) và Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng.

Pharmacity gửi trọn yêu thương đến vùng cao Nghệ An

Pharmacity gửi trọn yêu thương đến vùng cao Nghệ An

Thị trường 15:02

Tiếp nối hành trình đồng hành vì cộng đồng, chương trình “Xuân Biên Cương – Tết Ấm Cho Em – Hội Chợ 0 Đồng” được triển khai tại Xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An.

HEINEKEN Việt Nam tăng cường sản xuất, sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

HEINEKEN Việt Nam tăng cường sản xuất, sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Tiêu dùng 15:01

Với danh mục sản phẩm đa dạng như Heineken®, Tiger, Larue, Bivina, Bia Việt, Strongbow, Edelweiss… HEINEKEN Việt Nam sẵn sàng phục vụ khách hàng dịp Tết

Tết này dễ dàng mua trước trả sau, chi tiêu linh hoạt với MWG Paylater và ngân hàng số Cake

Tết này dễ dàng mua trước trả sau, chi tiêu linh hoạt với MWG Paylater và ngân hàng số Cake

Dịch vụ 14:59

Tết 2026, mua sắm tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone… KH dễ dàng lựa chọn hình thức mua trước trả sau với hạn mức đến 40 triệu đồng.

Chung kết ATP Challenger 50 Phan Thiet: Ilia Simakin trở thành nhà vô địch đầy thuyết phục

Chung kết ATP Challenger 50 Phan Thiet: Ilia Simakin trở thành nhà vô địch đầy thuyết phục

Thị trường 13:04

Với chiến thắng ấn tượng 2-0 (7-5, 6-4), Ilia Simakin chính thức trở thành nhà vô địch của giải ATP Challenger 50 lần thứ 2 tại NovaWorld Phan Thiet.

Vinhomes Pearl Bay: Di sản vượt thời gian chinh phục giới sưu tầm hàng hiệu

Vinhomes Pearl Bay: Di sản vượt thời gian chinh phục giới sưu tầm hàng hiệu

Dự án mới 11:19

Giữa vô vàn lựa chọn tích sản, giới nhà giàu quốc tế hướng sự chú ý về Việt Nam: thị trường mới nổi nhưng sở hữu các tọa độ BĐS mang giá trị biểu tượng toàn cầu


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn