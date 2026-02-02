VietinBank tặng tới 2,1 triệu đồng cho hộ/cá nhân kinh doanh trong năm 2026

Tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, VietinBank bổ sung ưu đãi cho chương trình "Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh" năm 2026 với các hỗ trợ tài chính thiết thực, gắn với dòng tiền và mô hình kinh doanh thực tế của hộ/cá nhân kinh doanh.

Năm 2025, VietinBank đã triển khai chương trình "Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh" nhằm hỗ trợ hộ/cá nhân kinh doanh chuyển đổi, làm quen với các giải pháp quản lý bán hàng, kết nối tài khoản và quản lý dòng tiền minh bạch hơn. Thông qua các hội thảo, hoạt động tư vấn và hệ sinh thái giải pháp tài chính – công nghệ, nhiều hộ/cá nhân kinh doanh đã từng bước chuẩn hóa hoạt động, tạo nền tảng vững chắc chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá.

Bước sang năm 2026, VietinBank tiếp tục triển khai và bổ sung nhiều ưu đãi mới hấp dẫn như sau:

- Tặng tới 600.000 đồng cho khách hàng duy trì số dư tài khoản thanh toán cao

mỗi tháng. Tiền thưởng được chuyển khoản hoặc quy đổi hiện vật phục vụ trực tiếp cho hoạt động bán hàng như loa thông báo, biển hiệu nhận diện.

- Tặng tới 1.500.000 đồng cho khách hàng kết nối phần mềm và/hoặc loa thông báo hoặc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có số dư tài khoản bình quân hàng tháng từ 30 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, VietinBank mang đến hàng loạt các ưu đãi tài chính hấp dẫn khác cho khách hàng kinh doanh như:

Nhân 5 lần lãi suất Gói tài khoản ưu đãi Shop 365

Tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng

Miễn phí đến 100% các dịch vụ tại quầy như kiểm đếm tiền, rút tiền,...

Anh Trần Văn Hưng, chủ một gian hàng kinh doanh online tại Hà Nội, chia sẻ:

"Từ năm 2025 tôi đã dùng tài khoản VietinBank để nhận tiền bán hàng và kết nối với phần mềm quản lý. Sang 2026, việc có thêm các ưu đãi gắn với dòng tiền và bán hàng online giúp tôi yên tâm hơn, vừa dễ quản lý, vừa có thêm lợi ích thực tế trong quá trình kinh doanh."

Thông qua việc cụ thể hóa các hỗ trợ tài chính theo từng nhóm khách hàng kinh doanh, VietinBank khẳng định vai trò đồng hành lâu dài cùng khách hàng kinh doanh – không chỉ trong giai đoạn chuyển đổi thuế, mà trong suốt quá trình ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng minh bạch và bền vững.