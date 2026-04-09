Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: "Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam" và "Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam" trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.

Định hình vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Việc hai năm liên tiếp giữ vững danh hiệu Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam (Best Corporate Bank – Vietnam) là minh chứng cho hành trình chuyển mình mạnh mẽ của VietinBank. Từ một đơn vị cung cấp giải pháp tài chính, VietinBank đã trở thành đối tác đồng hành kiến tạo giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp. Hai giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới toàn diện, mà còn phản ánh rõ nét định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng trong chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp của VietinBank.

Dẫn nguồn vốn, nâng tầm năng lực phục vụ nền kinh tế: Với tiềm lực tài chính vững mạnh, VietinBank tập trung ưu tiên nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các ngành kinh tế trọng điểm. Việc cải tiến quy trình nghiệp vụ chuyên sâu kết hợp cùng các sáng kiến số hóa giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả nhất.

Nâng tầm năng lực vận hành của doanh nghiệp thông qua trải nghiệm số hóa: Sức mạnh của các nền tảng do VietinBank phát triển nằm ở khả năng thiết kế các giải pháp tích hợp tất cả trong một (one-stop-service), cho phép doanh nghiệp vận hành bộ máy một cách tinh gọn và hiệu quả. Mọi hoạt động từ quản lý dòng tiền đến theo dõi tiến độ kinh doanh giờ đây được hợp nhất trên một nền tảng thống nhất, giúp loại bỏ các rào cản về không gian và thời gian. Sự hội tụ này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn giải phóng nguồn lực để doanh nghiệp tập trung tối đa vào các mục tiêu tăng trưởng cốt lõi.

Bứt phá với nền tảng số dành riêng cho đơn vị chấp nhận thanh toán

Giải thưởng Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam (Best Digital Platform for Merchants – Vietnam) vinh danh VietinBank với việc phát triển thành công nền tảng quản lý thanh toán toàn diện (VietinBank Merchant Platform). Đây là một sáng kiến chuyển đổi số của VietinBank nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa việc quản trị dòng tiền trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt. Doanh nghiệp sẽ tối ưu vận hành và kiểm soát dòng tiền, từng bước hình thành năng lực quản trị tập trung, hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều hành và sẵn sàng thích ứng với xu hướng số hóa trong hoạt động kinh doanh. Đây chính là những giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt và được ghi nhận tại giải thưởng năm nay.

VietinBank Merchant Platform thiết lập chuẩn mực mới trong quản trị thanh toán của doanh nghiệp, được phát triển dành riêng cho các đoan vị chấp nhận thanh toán với các tính năng ưu việt:

Quản trị tập trung đa kênh: Tích hợp mọi hình thức thanh toán từ POS, QR Pay đến thương mại điện tử vào một nền tảng duy nhất.

Phân tích dữ liệu thời gian thực: Cung cấp bảng điều khiển (dashboard) hiện đại với hệ thống báo cáo chi tiết, giúp nhà quản lý theo dõi và ra quyết định chính xác theo thời gian thực (real time)

Số hóa toàn diện: Toàn bộ hành trình từ đăng ký, xử lý hồ sơ đến vận hành đều được thực hiện online, loại bỏ rào cản về thủ tục giấy tờ.

Tiện ích đi kèm đa dạng: Tích hợp thiết bị thông báo giao dịch bằng âm thanh, chữ ký số và hóa đơn điện tử, giúp giảm thiểu sai sót thủ công và tối ưu quy trình vận hành.

Kiến tạo hệ sinh thái tài chính số bền vững

Với "cú đúp" giải thưởng quốc tế danh giá, VietinBank một lần nữa khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng và các giải thưởng là một tầm nhìn chiến lược dài hạn của VietinBank trong việc tái định nghĩa chuẩn mực dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. VietinBank không còn dừng lại ở vai trò cấp vốn truyền thống, mà đang chuyển mình trở thành một đối tác chiến lược đồng hành toàn diện, cung cấp hệ điều hành tài chính giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mọi nguồn lực vận hành.

Bằng việc phát triển một hệ sinh thái tài chính thông minh, nơi các công nghệ hiện đại như AI, Big Data và Cloud không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành động lực cốt lõi, VietinBank đang hiện thực hóa cam kết lấy khách hàng làm trung tâm của mọi sự chuyển dịch. Mỗi giải pháp như VietinBank Merchant Platform hay các nền tảng số hóa xuyên suốt đều là lời giải cho bài toán thực tế về hiệu suất và quản trị dòng tiền mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt. Hướng tới tương lai, VietinBank sẽ tiếp tục tiên phong trong việc cá nhân hóa trải nghiệm và chuẩn hóa quy trình theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, không chỉ để duy trì vị thế dẫn đầu mà còn nhằm kiến tạo một nền kinh tế số minh bạch, hiệu quả, mang lại giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Với VietinBank, mỗi giải thưởng nhận được là cột mốc khởi đầu cho những hành trình đổi mới sáng tạo xa hơn, tiếp tục nâng tầm giá trị cuộc sống và vị thế kinh tế quốc gia.

