Ngân hàng
15/11/2025 12:57

Vietcombank đồng hành với ngành thuế, hỗ trợ trợ kinh doanh bỏ thuế khoán

In bài viết

(NLĐO) - Vietcombank chi nhánh TP HCM vừa ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi việc nộp thuế khoán sang kê khai

Bám sát Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội về việc chuyển đổi hình thức thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 1-1- 2026, Vietcombank đã nhanh chóng xây dựng gói sản phẩm dịch vụ, giải pháp hỗ trợ cho hộ kinh doanh, phối hợp cơ quan Thuế TP HCM để cùng đồng hành thực hiện việc chuyển đổi phương thức quản lý, thu/nộp thuế đúng quy định cho hơn 345.000 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Vietcombank đồng hành với ngành thuế, hỗ trợ trợ kinh doanh bỏ thuế khoán - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Thuế TP HCM, điều quan trọng khi triển khai chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế khoán sanh kê khai này chính là sự chung tay, đồng hành, tư vấn và cung cấp các giải pháp, sản phẩm dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi dành cho hộ kinh doanh của các đơn vị ngân hàng, đơn vị thanh toán, hạ tầng dữ liệu điện tử.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành Vietcombank, Giám đốc khối bán lẻ cho biết ngày 1-7, Ban lãnh đạo Vietcombank đã bám sát Nghị quyết 198 của Quốc hội để xây dựng và thực hiện cung cấp giải pháp, dịch vụ, tiện ích cho hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, thu/nộp thuế. 

“Đặc biệt, với số lượng hộ kinh doanh rất lớn ở TP HCM, Vietcombank bao gồm 27 chi nhánh cùng 116 phòng giao dịch, sản phẩm dịch vụ trọn gói tiện ích, đội ngũ cán bộ nhân viên chắc tay nghề sẽ tư vấn, cung cấp dịch vụ kịp thời, đồng hành cơ quan thuế TP HCM hỗ trợ hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu” - bà Nhung nói.

Thy Nga
từ khóa : thỏa thuận hợp tác, hộ kinh doanh, cơ quan thuế
BIDV đồng hành cùng chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế”

BIDV đồng hành cùng chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế”

Ngân hàng 11:35

Theo định hướng cải cách quản lý thuế, từ năm 2026, thuế khoán sẽ chính thức được xóa bỏ.

Techcombank phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt

Techcombank phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt

Ngân hàng 11:07

Đây là bước tiến mới trong chiến lược hợp tác toàn diện giữa Techcombank và Techcom Life, góp phần mang lại giải pháp bảo hiểm hiện đại, khác biệt.

Techcombank mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Techcombank mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Tài chính 16:14

Techcombank đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng tiếp cận tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế toàn khu vực

Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế toàn khu vực

Ngân hàng 22:40

Thăng hạng 7 bậc, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) củng cố vị trí Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong TOP ASEAN 500 của Brand Finance

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Ngân hàng 18:23

Trong vòng 3 tháng, Techcombank liên tục được 2 tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là Fitch Ratings và S&P Global Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

BIDV TradeFlat - giải pháp để doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt phá

BIDV TradeFlat - giải pháp để doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt phá

Ngân hàng 08:00

Giải pháp được BIDV xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa hành trình thương mại quốc tế, kết nối thông suốt các bên trong chu trình giao dịch xuất nhập khẩu

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ Visa/Mastercard

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ Visa/Mastercard

Ngân hàng 08:00

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán Google Pay dành cho thẻ Visa và Mastercard do BIDV phát hành.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn