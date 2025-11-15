Vietcombank đồng hành với ngành thuế, hỗ trợ trợ kinh doanh bỏ thuế khoán

Bám sát Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội về việc chuyển đổi hình thức thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 1-1- 2026, Vietcombank đã nhanh chóng xây dựng gói sản phẩm dịch vụ, giải pháp hỗ trợ cho hộ kinh doanh, phối hợp cơ quan Thuế TP HCM để cùng đồng hành thực hiện việc chuyển đổi phương thức quản lý, thu/nộp thuế đúng quy định cho hơn 345.000 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Thuế TP HCM, điều quan trọng khi triển khai chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế khoán sanh kê khai này chính là sự chung tay, đồng hành, tư vấn và cung cấp các giải pháp, sản phẩm dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi dành cho hộ kinh doanh của các đơn vị ngân hàng, đơn vị thanh toán, hạ tầng dữ liệu điện tử.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành Vietcombank, Giám đốc khối bán lẻ cho biết ngày 1-7, Ban lãnh đạo Vietcombank đã bám sát Nghị quyết 198 của Quốc hội để xây dựng và thực hiện cung cấp giải pháp, dịch vụ, tiện ích cho hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, thu/nộp thuế.

“Đặc biệt, với số lượng hộ kinh doanh rất lớn ở TP HCM, Vietcombank bao gồm 27 chi nhánh cùng 116 phòng giao dịch, sản phẩm dịch vụ trọn gói tiện ích, đội ngũ cán bộ nhân viên chắc tay nghề sẽ tư vấn, cung cấp dịch vụ kịp thời, đồng hành cơ quan thuế TP HCM hỗ trợ hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu” - bà Nhung nói.