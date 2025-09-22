Việt Nam Vươn Mình – Tôn vinh những con người bình dị kiến tạo tương lai bền vững cho đất nước

Trong quá trình hội nhập và phát triển nhanh chóng, bên cạnh những con số GDP, những đô thị mới hay công trình hiện đại, vẫn hiện hữu những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu sức mạnh tinh thần, lan tỏa nguồn cảm hứng cho cộng đồng.

Việt Nam Vươn Mình là một chuỗi phóng sự đặc biệt mang đến góc nhìn sống động về những đổi thay tích cực, hành trình vươn lên của các ngành nghề, địa phương và những cá nhân đang góp phần viết nên diện mạo mới cho Việt Nam. Đó có thể là nhà khoa học miệt mài nghiên cứu phương thuốc cứu người, nghệ sĩ mang âm nhạc xoa dịu vết thương tinh thần, hay tình nguyện viên thầm lặng góp sức thay đổi đời sống của một vùng quê…

Chuyên đề Việt Nam Vươn Mình trên VTVGo và Youtube VTV3

Mỗi câu chuyện là minh chứng sống động rằng phát triển bền vững không chỉ là chuyện tăng trưởng kinh tế, mà còn là sự phát triển toàn diện về con người, văn hóa và cộng đồng.

Những cá nhân được vinh danh trong Việt Nam Vươn Mình đã dành trọn thời gian, trí tuệ và tâm huyết để lan tỏa những giá trị tốt đẹp: lòng nhân ái, ý chí vượt khó, khát vọng đổi thay cuộc sống. Họ không làm vì lời khen hay sự chú ý; mà vì điều lớn lao hơn: xây dựng một xã hội vững mạnh, một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và cho đất nước.

Câu chuyện của GS. TS. Lê Huy Hàm – người dành cả cuộc đời nghiên cứu để tạo ra những giống lúa chịu hạn, chịu mặn, giúp người nông dân ở các vùng nước mặn, ven biển vượt qua ảnh hưởng của biến đổi khí hậu – là một hành trình thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.

Đó là câu chuyện về một người thầy, một nhà khoa học gửi trọn tâm huyết vào từng thửa ruộng, từng hạt gạo, góp phần đưa đất nước đi lên từ chính những điều gần gũi nhất.

GS. TS. Lê Huy Hàm không chỉ tạo ra giống lúa mà còn gieo niềm tin rằng khoa học Việt Nam có thể giải quyết những bài toán thực tiễn, và con người Việt Nam đủ bản lĩnh để tự chủ, hướng tới phát triển bền vững.

Bia Saigon – Cùng lan tỏa khát vọng Việt Nam gắn kết vươn cao

Trong hành trình vươn mình của đất nước, mỗi con người, mỗi thương hiệu đều góp sức theo cách riêng. Với Bia Saigon, đó không chỉ là một sản phẩm quen thuộc, mà còn tôn vinh văn hóa Việt Nam, mang đậm tinh thần dân tộc.

Bia Saigon cũng đang viết nên câu chuyện của mình – một câu chuyện về sự kết nối, sẻ chia và khát vọng lan tỏa niềm tin. Với tình yêu dành cho con người Việt Nam, thương hiệu luôn đồng hành cùng cộng đồng, cùng những tấm gương tử tế và cống hiến, như một cách để góp thêm tiếng nói và động lực trên hành trình vươn cao của dân tộc.

HÌnh ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp trong trailer chương trình Việt Nam Vươn Mình. Nguồn VTV

Nếu GS.TS. Lê Huy Hàm chọn cống hiến bằng tri thức, bằng những hạt giống nuôi sống con người, thì Bia Saigon đồng hành bằng những giá trị gắn kết – khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và tinh thần không ngừng tiến lên.

Dù mỗi người một con đường, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: niềm tin vào một Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, nhân ái và vươn tầm thế giới.

Bia Saigon đồng hành lan tỏa tinh thần gắn kết vươn cao cùng chuyên mục Việt Nam Vươn Mình trên ứng dụng VTVGo và Youtube VTV3 vào 21h00 thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.