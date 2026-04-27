27/04/2026 08:59

Việt Nam tinh hoa: Dấu ấn SASCO tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30.4 – 1.5 năm nay, SASCO làm mới không gian sân bay Tân Sơn Nhất bằng hành trình trải nghiệm “Việt Nam tinh hoa”.

Hành trình tôn vinh tinh hoa Việt

Với chủ đề "Việt Nam tinh hoa", SASCO mang đến hành trình đậm chất Việt ngay tại sân bay- nơi những giá trị văn hóa truyền thống và niềm tự hào dân tộc được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, tinh tế và gần gũi.

Từ không gian mang sắc đỏ – vàng ấm áp lấy cảm hứng từ hình ảnh Quốc kỳ, đến thực đơn ẩm thực gợi nhắc hương vị vùng miền, hay những món quà mang dấu ấn thủ công truyền thống....

Mỗi yếu tố đều được lựa chọn và sắp đặt có chủ đích để mỗi hành khách không chỉ cảm nhận được không khí đại lễ, mà còn chạm vào vẻ đẹp tinh hoa của văn hóa Việt trong suốt hành trình trước chuyến bay.

Song song với trải nghiệm tại điểm chạm, SASCO đẩy mạnh kết nối khách hàng bằng chương trình SASCO Infinite Club – hệ thống thành viên gia tăng tiện ích, đặc quyền, chăm sóc khách hàng thường xuyên và mở rộng trải nghiệm dịch vụ trong hệ sinh thái SASCO.

Tại các phòng chờ thương gia, SASCO dành tặng 1.000 chiếc túi tote Việt Nam tinh hoa khắc họa hình ảnh các địa danh trải dài khắp ba miền đất nước đến khách hàng mới gia nhập SASCO Infinite Club.

Những "nghệ nhân dịch vụ"

"Việt Nam tinh hoa" còn được cảm nhận rõ trong cách SASCO phục vụ hành khách mỗi ngày, nơi bản sắc Việt được thể hiện qua sự hiếu khách, chỉn chu trong từng chi tiết và tinh thần chăm chút rất riêng của dịch vụ.

Đằng sau một món ăn được trình bày đẹp mắt, một không gian phòng chờ đẳng cấp là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm trong từng chi tiết nhỏ. Hay dấu ấn của dịch vụ đôi khi là một nụ cười thân thiện, cử chỉ nhẹ nhàng, phong thái phục vụ điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là thứ khiến hành khách cảm nhận được sự ấm áp, được tôn trọng và được chào đón trọn vẹn trong suốt hành trình.

 gọi họ là những "nghệ nhân dịch vụ" âm thầm tạo nên chuẩn mực chất lượng bằng sự tận tâm và niềm tự hào nghề nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tinh hoa, hiếu khách và chuyên nghiệp ngay tại cửa ngõ hàng không quốc tế giữa mùa cao điểm của những chuyến bay.

Mai Anh
