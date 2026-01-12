Vedan Việt Nam trao kỷ niệm chương tri ân nhân viên gắn bó 20, 25 và 30 năm

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện rõ phương châm "Người lao động là tài sản quý giá nhất của công ty" mà Vedan Việt Nam kiên trì theo đuổi trong suốt quá trình phát triển.

Hiện nay, Vedan Việt Nam có khoảng 800 cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) có thâm niên trên 20 năm, cùng nhiều gia đình hai thế hệ cùng làm việc tại công ty. Điều này cho thấy sự gắn bó bền chặt của người lao động, xem Vedan như ngôi nhà thứ hai của mình.

Ban Giám đốc chúc mừng các cặp vợ chồng cùng làm việc tại Vedan Việt Nam hơn 20 năm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yang Kun Hsiang - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vedan Việt Nam bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn tập thể CB-CNV đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng công ty qua nhiều giai đoạn phát triển. Theo ông, mỗi kỷ niệm chương không chỉ ghi nhận thâm niên công tác mà còn là lời cảm ơn chân thành dành cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nỗ lực bền bỉ của người lao động.

Đại diện cho các CB-CNV được vinh danh, anh Đặng Thành Quang (xưởng đóng gói bột ngọt) chia sẻ niềm tự hào khi được làm việc trong môi trường luôn coi trọng con người, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy được trân trọng và tin tưởng.

Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam - ông Ni Chih Hao trao tặng KNC đến nhân viên thâm niên 30 năm

Trải qua 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Vedan đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi "Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội", cùng nhiều chính sách chăm lo toàn diện cho người lao động. Nhờ đó, Vedan Việt Nam liên tục được vinh danh ở nhiều giải thưởng uy tín về môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.