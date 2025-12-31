Vedan Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2025

Hội nghị có sự tham dự của ông Ko Chung Chih - Phó Tổng Giám đốc, ông Tung Yung Sheng - Giám đốc cao cấp, ông Phạm Trung Thuyên - Chủ tịch Công đoàn, đại diện các đoàn thể cùng chủ quản các phòng ban và gần 180 đại biểu từ các xưởng phòng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, ông Tsần Phóng Hếnh đã đại diện Ban giám đốc báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty và trả lời các ý kiến, thắc mắc mà người lao động gửi về Ban giám đốc trong thời gian qua. Ông Phạm Trung Thuyên đã báo cáo công khai tài chính về các hoạt động của Công đoàn trong năm 2025. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã đưa nhiều ý kiến về đồng phục, nội quy lao động, phúc lợi nhân viên... Ông Ko Chung Chih và ông Phạm Trung Thuyên đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp các thắc mắc của các đại biểu.

Hội nghị đã vinh danh 19 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2025. Đặc biệt, hội nghị đạt được sự thống nhất cao với các mục tiêu đề ra về kế hoạch hành động năm 2026. Sự đồng lòng này là nguồn sức mạnh to lớn để Vedan Việt Nam tiếp tục phát triển theo giá trị cốt lõi của công ty "Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội".