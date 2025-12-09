Văn hóa doanh nghiệp và triết lý kinh doanh dẫn lối thành công

Văn hóa doanh nghiệp được kiến tạo từ những kinh nghiệm thực tiễn. Sức mạnh của một tổ chức không đo bằng thâm niên mà bằng khả năng đánh thức tiềm năng trong mỗi con người.

15 năm đồng hành cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn (SWIC), tôi đã rút ra được một triết lý quản lý từ thực tiễn - không phải từ sách vở mà từ thực tế. Chúng tôi đã cùng nhau kiến tạo một mô hình quản trị hiệu quả và nhân văn. Bởi, một tổ chức mạnh không phải ở số năm kinh nghiệm, mà ở cách mỗi cá nhân được đánh thức và phát huy tiềm năng.

Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng từ thực tiễn

Ở SWIC, ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi đã làm việc với "3 không": không làm việc nửa vời, không vì lợi ích cá nhân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi tin rằng một dự án thành công cần sự chung tay, đồng thuận như hệ thống đường ống hoàn chỉnh - mọi mối nối đều phải kín khít.

Như dòng nước luôn tìm đường chảy, SWIC không ngừng thay đổi để kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất - nơi mỗi cá nhân tỏa sáng và cả tập thể cùng vươn tới đỉnh cao. Trên hết là giá trị cốt lõi của văn hóa SWIC: "Trách nhiệm - Tận tâm - Thân thiện - Sáng tạo" là nền tảng thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Ông Trần Đỗ Bảo Quế, Giám đốc SWIC

Ngày mai phải tốt hơn hôm nay

Khó khăn chồng chất khi SWIC phải cùng lúc hoàn thiện dự án nhà máy và xây dựng đội ngũ. Nhưng chính những ngày tháng "1 ngày bằng 3 ca" ấy đã rèn giũa tinh thần kiên cường, đồng lòng vượt khó của đội ngũ cán bộ - công nhân viên (CB-CNV). Năm 2015, nhà máy chính thức đi vào vận hành - không chỉ là dấu mốc về kỹ thuật mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và niềm tin.

SWIC được mở rộng, nhân sự ngày càng chuyên nghiệp và lớn mạnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trở thành kim chỉ nam dẫn dắt mọi hoạt động, quyết định của tổ chức. Để phát triển vững mạnh, SWIC tiếp tục đầu tư vào đào tạo chuyên môn, xây dựng hệ thống phúc lợi toàn diện cho CB-CNV. Những ngày hội gia đình, những bữa tiệc Tết sum vầy không đơn thuần là hoạt động, mà là sợi dây gắn kết để mỗi cá nhân thấy mình là mảnh ghép không thể thiếu ở SWIC.

Ông Trần Đỗ Bảo Quế (người đứng) đang cùng các kỹ sư theo dõi hoạt động qua hệ thống giám sát

Ổn định không có nghĩa là ngừng đổi mới. Bài học xương máu từ những sự cố ban đầu giờ đã trở thành "tài sản tri thức" mà CB-CNV SWIC được kế thừa. Từ đó, chúng tôi không ngừng cải tiến mọi hoạt động, giúp hoạt động sản xuất - kinh doanh linh hoạt thích ứng trước những thay đổi, biến động của môi trường xung quanh, vững vàng trước mọi thử thách.

Triết lý "mỗi ngày tốt hơn một chút" được thấm nhuần trong từng quyết định - từ chiến lược kinh doanh đến chính sách đãi ngộ nhân sự. Thành tựu lớn nhất không phải là những con số tăng trưởng, mà là đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm, đoàn kết đang cùng nhau tiến bước vì một SWIC phát triển bền vững.