Hoạt động cộng đồng
03/02/2026 16:10

UNIQLO mang áo ấm trao tặng cho người dân tại Quảng Trị

Uniqlo vừa trao tặng 5.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH và 1.100 áo khoác chần bông PUFFTECH đến người dân và các em nhỏ tại các xã Thượng Trạch và Phong Nha.

Trước thềm Tết Nguyên Đán, công trình mới gồm 2 phòng học, 2 phòng giáo viên và các công trình phụ thiết yếu khác đã được khánh thành. Nguồn kinh phí của dự án được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Xuân/Hè 2025 vừa qua.

Không chỉ hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, UNIQLO còn mang triết lý LifeWear đến gần hơn với đời sống người dân thông qua sáng kiến toàn cầu "The Heart of LifeWear". Theo đó, 5.000 sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH đã được trao gửi tận tay người dân, các thầy cô giáo và học sinh tại hai xã Thượng Trạch và xã Phong Nha. Hoạt động này là bước tiếp nối ý nghĩa sau hành trình tại Tuyên Quang vào tháng 11/2025, hoàn thành cam kết trao tặng 10.000 sản phẩm HEATTECH đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025.

Ngoài ra, 1.100 chiếc áo khoác chần bông PUFFTECH cũng được gửi tặng các em nhỏ tại xã Thượng Trạch, xã Phong Nha như một món quà thiết thực, ý nghĩa trước thềm năm mới, tiếp thêm niềm vui và sự ấm áp cho các em trên con đường đến trường.

P. Q
từ khóa : Uniqlo
Envision Energy bắt tay REE Group phát triển điện gió ven bờ tua-bin quy mô lớn ở Đông Nam Á

Envision Energy bắt tay REE Group phát triển điện gió ven bờ tua-bin quy mô lớn ở Đông Nam Á

Sản xuất - Kinh doanh 09:24

Hai bên ký kết triển khai các dự án điện gió ven bờ tại Vĩnh Long, tổng công suất 128 MW, gồm V1-3 giai đoạn II (48 MW) và V1-5&6 giai đoạn II (80 MW).

Nanoco Group - Doanh nghiệp Việt tự chủ sản xuất và cung ứng toàn cầu

Nanoco Group - Doanh nghiệp Việt tự chủ sản xuất và cung ứng toàn cầu

Thị trường 20:00

Sau hơn 35 năm phát triển, Nanoco đã từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiếu sáng toàn cầu với tiêu chuẩn kỹ thuật thị trường Bắc Mỹ.

Khánh Hòa báo động nạn săn bắt chim yến, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm

Khánh Hòa báo động nạn săn bắt chim yến, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm

Doanh nghiệp 18:14

Từ năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn vụ vi phạm, giải cứu và thả về tự nhiên gần 35.000 cá thể chim yến

Agribank hỗ trợ 6 tỉ đồng cho người khó khăn, đối tượng chính sách đón Tết

Agribank hỗ trợ 6 tỉ đồng cho người khó khăn, đối tượng chính sách đón Tết

Doanh nghiệp 15:53

Agribank đã trao số tiền 6 tỉ đồng ủng hộ chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP HCM

Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

Doanh nghiệp 15:24

Sáng 30-01-2026, tại Hà Nội, Kusto Home đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) và Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng.

CLB Trái Tim Hồng hỗ trợ người dân miền Trung đón Tết Bính Ngọ

CLB Trái Tim Hồng hỗ trợ người dân miền Trung đón Tết Bính Ngọ

Doanh nghiệp 07:58

Ngày 30-01-2026, CLB Trái Tim Hồng – Hội DNSG đã hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng sau bão lũ và vui xuân đón Tết với số tiền hơn 1,350 tỉ đồng.

INschool Việt Nam được vinh danh tại World School Summit 2026

INschool Việt Nam được vinh danh tại World School Summit 2026

Thị trường 10:02

Tại Hội thảo Quốc tế World School Summit diễn ra tại Malaysia ngày 24-01-2026, INschool đã nhận giải “Vinh danh sự tận tâm vì hạnh phúc toàn diện của học sinh”.


