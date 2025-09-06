Tưng bừng ưu đãi 9-9, Vietjet khuyến mãi đến 99% giá vé

Hòa cùng không khí rộn ràng ngày đôi 9-9, Vietjet dành tặng hành khách hàng ngàn vé bay khắp Việt Nam và quốc tế giảm đến 99% cùng với ưu đãi tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi cho các đường bay quốc tế.

Theo đó, từ 00h00 đến 23h00 ngày 9-9-2025, hành khách nhập mã SUPERSALE99 khi đặt vé trên website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air sẽ được giảm đến 99% giá vé Eco (chưa bao gồm thuế, phí). Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả đường bay trong nước và quốc tế Vietjet đang khai thác với thời gian bay từ 01-10-2025 đến 27-05-2026. Ngoài ra, từ ngày 10-9 đến 23-9-2025, Vietjet mang đến ưu đãi tặng 20 kg hành lý ký gửi miễn phí cho hành khách mua vé Eco bay quốc tế.

Vietjet giảm đến 99% giá vé Eco trong ngày 9-9-2025

Bay cùng Vietjet trên những chuyến bay đầy ắp nụ cười, hành khách không chỉ trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, xinh đẹp mà còn được trải nghiệm thực đơn các món nóng, tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hoá nghệ thuật hấp dẫn ở độ cao 10.000m.