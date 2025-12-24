Thị trường
24/12/2025 11:00

Pico Holdings ký thỏa thuận mua lại chuỗi điện máy Nguyễn Kim

Ngày 23-12-2025, Pico Holdings đã ký thỏa thuận mua bán cổ phần với Power Buy (Thái Lan) để tiếp nhận phần vốn góp liên quan đến chuỗi điện máy Nguyễn Kim.

Thương vụ đánh dấu việc hai hệ thống bán lẻ điện máy lâu đời của Việt Nam chính thức hợp nhất.

Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Pico Holdings (Pico) sẽ mua lại toàn bộ cổ phần mà Công ty TNHH Power Buy (thuộc Central Retail Corporation - Thái Lan) đang nắm giữ tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp mới NKT (NKT) – đơn vị sở hữu và vận hành chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Giá trị giao dịch dự kiến khoảng 36 triệu USD. Một số thủ tục sẽ được tiến hành để giao dịch chính thức hoàn thành.

Cộng hưởng để nâng cao năng lực phục vụ khách hàng

Điện máy Pico và Nguyễn Kim đều được xem là một trong những chuỗi phân phối điện máy lâu đời và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển và tái cấu trúc, Pico và Nguyễn Kim sở hữu hệ thống chuỗi cửa hàng phân phối tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn.

Giao dịch được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả cộng hưởng giữa hai hệ thống, tận dụng các lợi thế cả hai chuỗi giúp nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.

