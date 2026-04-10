Từ thói quen nhỏ đến niềm vui lớn của khách hàng FE CREDIT

Hai câu chuyện về những thói quen tài chính tốt

Trong nhịp sống hiện đại, các giải pháp tài chính tiêu dùng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận khoản vay nhỏ hoặc thẻ tín dụng hạn mức thấp để phục vụ nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người chỉ tập trung vào giai đoạn vay mà bỏ qua việc duy trì các thói quen tài chính quan trọng như đặt lịch nhắc, thanh toán đúng hạn hay trích thanh toán tự động.

Thực tế, những hành vi này không chỉ giúp kiểm soát chi tiêu hiệu quả mà còn góp phần xây dựng uy tín tín dụng – một "tài sản vô hình" giúp mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính tốt hơn trong tương lai. Đồng thời, tại các công ty như FE CREDIT, việc thanh toán đúng hạn còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Đại diện FE CREDIT trao giải thưởng xe máy đến anh Phạm Công Văn. Ảnh: FE CREDIT.

Với anh Phạm Công Văn, hành trình cùng FE CREDIT bắt đầu từ tháng 02-2023, khoản vay tiêu dùng đã trở thành một "trợ thủ" đắc lực, giúp anh xoay sở nguồn tài chính kịp thời để không trì hoãn các dự định quan trọng.

Đều đặn mỗi tháng anh sử dụng ứng dụng tài chính đa nhiệm FE ONLINE 2.0 để theo dõi tình hình khoản vay. Thông tin rõ ràng cùng tính năng nhắc lịch thanh toán đã giúp anh giữ thói quen trả nợ đúng hạn một cách nhẹ nhàng, không áp lực và đồng thời duy trì lịch sử tín dụng tốt trong suốt một thời gian dài.

Anh chia sẻ, khoảnh khắc nhận tin trúng thưởng khiến anh không khỏi ngỡ ngàng: "Thật sự tôi chỉ nghĩ đây là quyền lợi đi kèm thôi, không ngờ lại trúng thật. Nhận thông báo tôi vui lắm chứ. Chiếc xe là món quà ý nghĩa với cả nhà tôi."

Đại diện FE CREDIT trao giải thưởng xe máy đến anh Nguyễn Thanh Hưng. Ảnh FE CREDIT.

Trong khi đó, câu chuyện của anh Nguyễn Thanh Hưng (Ninh Bình) lại mang một màu sắc khác khi bắt đầu từ một suy nghĩ rất giản dị: thanh toán đúng hạn là trách nhiệm, uy tín cá nhân.

Vốn là khách hàng thân thiết của FE CREDIT, sau khi mua xe máy trả góp, anh tiếp tục sử dụng khoản vay tiêu dùng vào tháng 10-2025. Trong suốt 4 tháng, anh đều đặn thanh toán đúng hạn trên các nền tảng trực tuyến.

"Thanh toán đúng hạn vốn là điều tôi luôn cố gắng duy trì. Việc nhận được phần thưởng lần này giống như một sự khích lệ, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục giữ thói quen này", anh Hưng chia sẻ.

Khoảnh khắc đại diện FE CREDIT đến tận nhà trao thưởng không chỉ mang lại niềm vui cho cá nhân anh mà còn tạo sự hào hứng cho cả gia đình. Từ trải nghiệm thực tế, anh Hưng cho rằng việc sử dụng các sản phẩm tài chính tiêu dùng sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu người dùng có kế hoạch rõ ràng và kiểm soát tốt khả năng chi trả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong trải nghiệm khách hàng

Chương trình "Thanh toán ngay – Lộc phát về tay" là sáng kiến tiên phong của FE CREDIT trên thị trường tài chính tiêu dùng khi thiết kế cơ chế quay thưởng dành cho khách hàng thanh toán khoản vay đúng hạn. Đại diện FE CREDIT thông tin, thực tế vẫn có không ít khách hàng gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật thanh toán do nhiều yếu tố khác nhau. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lịch sử tín dụng, cũng như khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính với điều kiện tốt về lãi suất hay hạn mức trong tương lai.

"Chúng tôi muốn tạo cơ chế tưởng thưởng rõ ràng, để việc giữ kỷ luật tài chính tưởng chừng khô khan sẽ trở nên vui vẻ thông qua hình thức quay thưởng trúng quà, có như vậy thì khách hàng mới hình thành và duy trì được thói quen này", đại diện FE CREDIT lý giải.

Sau thành công của mùa đầu tiên, chương trình năm nay tiếp tục được cải tiến khi tích hợp thêm cấu phần chuyển đổi số theo định hướng chung của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, khách hàng khi lựa chọn các kênh thanh toán khoản vay qua các kênh trực tuyến như ứng dụng FE ONLINE 2.0 hoặc chuyển khoản qua tài khoản VPBank sẽ được gia tăng số lượt quay thưởng, đồng nghĩa có thêm cơ hội trúng thưởng.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Hưng (áo đen) đón tiếp và trò chuyện cùng đại diện FE CREDIT. Ảnh FE CREDIT.

Những đổi mới trong cách triển khai đã giúp chương trình có được sự quan tâm và niềm tin từ khách hàng. Nếu như ở giai đoạn đầu, nhiều người còn dè dặt khi nhận thông báo trúng thưởng, thì hiện nay khách hàng đón nhận niềm vui một cách chủ động, đồng thời chia sẻ đến bạn bè, người thân.

Với hàng triệu khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình trong 3 tháng, chương trình không chỉ lan tỏa thói quen tài chính tích cực đến hàng triệu khách hàng mà còn tạo dựng niềm tin, sự ổn định và bền vững chung của thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Chương trình hiện kéo dài đến hết ngày 30-4-2026. Xem chi tiết thể lệ và tham gia tại: vongquaymayman.fecredit.com.vn