Tài chính
10/02/2026 16:30

Chuỗi sự kiện của FE CREDIT lan tỏa không khí Tết đến mọi nhà

Đến với quầy FE CREDIT tại gần 80 điểm chợ và đại lý xe máy, khách hàng có thể tham gia các trò chơi hấp dẫn để nhận về những phần quà may mắn cho dịp năm mới.

Những ngày trước thềm năm mới Bính Ngọ, FE CREDIT đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt náo "Rước Tết đoàn viên - Tân niên như ý" tại các khu chợ truyền thống, đại lý xe máy và quán cà phê khắp 20 tỉnh, thành trên cả nước. Không chỉ mang đến không khí rộn ràng, chương trình còn giúp người dân tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng các giải pháp tài chính tiêu dùng thiết thực, nhằm chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy và trọn vẹn hơn.

Tiếp sức khách hàng hướng đến mùa Tết đoàn viên

Khi không khí xuân len lỏi khắp các khu chợ và khu dân cư, chương trình của FE CREDIT tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ… đã điểm thêm sắc màu tươi mới cho mùa Tết.

Đến với quầy FE CREDIT - một thành viên của hệ sinh thái tài chính VPBank tại gần 80 điểm chợ và đại lý xe máy, khách hàng có thể tham gia các trò chơi hấp dẫn để nhận về những phần quà may mắn cho dịp năm mới. Bên cạnh đó, khách tham quan còn nhận tư vấn trực tiếp về các sản phẩm tài chính phù hợp cho từng nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm dịp Tết.

Chuỗi sự kiện của FE CREDIT lan tỏa không khí Tết đến mọi nhà - Ảnh 1.

Chuỗi hoạt náo FE CREDIT hút khách hàng đến trải nghiệm

Một tiểu thương gắn bó nhiều năm tại chợ truyền thống ở Lâm Đồng, chị Nguyễn Hồng Hạnh (45 tuổi) cho biết những ngày giáp Tết luôn là thời điểm bận rộn nhất. Tuy nhiên năm nay, tình hình kinh doanh khó khăn, trong khi chi phí sinh hoạt, tiền hàng, tiền lo cho gia đình lại tăng lên cùng lúc.

Tại sạp, chị được tư vấn thêm các sản phẩm tài chính để chủ động hơn trong giai đoạn cao điểm. "Giải pháp giới thiệu rất phù hợp với nhu cầu của tôi, lại có thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tôi sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng, để có thể xoay vòng chi phí, lo cho những khoản cần thiết trước Tết", chị Hạnh nói.

Cũng như chị Hạnh, anh Hồ Anh Tuấn (32 tuổi), công nhân tại Biên Hòa (Đồng Nai) mong muốn đổi xe máy mới để cùng gia đình nhỏ an toàn về quê ăn Tết. "Năm nay thu nhập cũng không tốt nên tôi đắn đo khi đổi xe lắm. Đến đại lý và được các bạn nhân viên FE CREDIT chia sẻ tận tình cùng kế hoạch chi trả rõ ràng và không áp lực, tôi quyết định mua trả góp xe máy mới cho dịp Tết năm nay", anh Tuấn nói.

Chuỗi sự kiện của FE CREDIT lan tỏa không khí Tết đến mọi nhà - Ảnh 2.

Khách hàng được tư vấn tận tình về các giải pháp tài chính phù hợp với từng nhu cầu riêng biệt

Theo đại diện FE CREDIT, chuỗi hoạt động được triển khai với mong muốn hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán, thông qua các giải pháp tài chính nhanh gọn, dễ tiếp cận, minh bạch và phù hợp với nhu cầu thực tế. Nhờ đó, khách hàng có thể hoàn thành các kế hoạch cuối năm, chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui sum vầy khi gia đình quây quần bên nhau trong dịp lễ quan trọng nhất năm.

Rước Tết đoàn viên - Tân niên như ý cùng FE CREDIT

Bên cạnh các chuỗi hoạt náo diễn ra trực tiếp tại nhiều địa phương, FE CREDIT còn mở rộng điểm chạm với khách hàng thông qua chuỗi mega livestream sôi động. Đây được xem là kênh kết nối linh hoạt, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và tìm hiểu các giải pháp tài chính, trong bối cảnh nhiều người bận rộn với công việc cuối năm.

Thông qua các buổi livestream, khách hàng được giới thiệu chi tiết về các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu chuẩn bị Tết như tiền mặt linh hoạt, mua xe máy trả góp… cùng FE ONLINE 2.0 - ứng dụng tài chính đa nhiệm cho phép đăng ký và quản lý khoản vay tiện lợi. Không khí các buổi phát sóng được thiết kế theo tinh thần gần gũi, mang tính tương tác đa chiều, kết hợp những trò chơi cuốn hút cùng quà tặng hấp dẫn, qua đó góp phần mang không khí Tết rộn ràng đến gần hơn với người xem.

Chuỗi sự kiện của FE CREDIT lan tỏa không khí Tết đến mọi nhà - Ảnh 3.

Thông qua sóng livestream, đông đảo khách hàng có thể tìm hiểu các giải pháp tài chính và tham gia những trò chơi thú vị

Việc kết hợp giữa hoạt động ngoài đời thực và nền tảng trực tuyến vừa giúp các giải pháp tài chính tiếp cận hiệu quả với khách hàng, vừa tạo điều kiện để họ chủ động hơn, chuẩn bị chu đáo hướng đến một mùa Tết đủ đầy, theo cách thuận tiện và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Song song đó, FE CREDIT còn đang triển khai chuỗi ưu đãi "Rước Tết đoàn viên - Tân niên như ý" mang đến điểm tựa tài chính giúp khách hàng bước sang năm mới thuận lợi hơn. Các chương trình diễn ra đồng loạt từ ngày 1-1 đến 15-3-2026, có tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng với gần 3.000 phần quà ý nghĩa cho dịp năm mới, gồm: voucher mua vàng trị giá 160 triệu đồng, xe máy điện VinFast Vento Neo 2025, xe máy điện Honda ICON e 2025, tài khoản Ü by VPBank hoặc e-voucher Urbox với giá trị từ 500 ngàn đồng đến 10 triệu đồng.

Chuỗi sự kiện của FE CREDIT lan tỏa không khí Tết đến mọi nhà - Ảnh 4.

Chuỗi ưu đãi Tết của FE CREDIT với những giải thưởng giá trị sẽ giúp mùa Tết đoàn viên của khách hàng thêm đủ đầy và trọn vẹn

Với chuỗi sự kiện và ưu đãi xuyên suốt dịp Tết, FE CREDIT hướng đến việc đồng hành cùng khách hàng trong hành trình đón Tết Bính Ngọ đủ đầy về vật chất và trọn vẹn về tinh thần. Khi những lo toan được san sẻ, Tết sẽ trở thành khoảng thời gian của sự sum vầy ấm áp, và là sự khởi đầu cho năm mới nhiều hy vọng.

Cùng FE CREDIT rước Tết đoàn viên - tân niên như ý. Truy cập website: https://www.fecredit.com.vn/ để biết thêm chi tiết về các chương trình ưu đãi.

Minh Quân
