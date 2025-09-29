Tự mở quán Cafe hay chọn mô hình nhượng quyền? Napoly Coffee sẽ giúp bạn mở quán từ A - Z

Lựa chọn mở quán cafe phù hợp: Tự mở quán hay chọn mô hình Nhượng quyền?

Tự mở quán cà phê để kinh doanh là một trong những lựa chọn của nhiều người, tuy nhiên, đối với ai chưa có kinh nghiệm thì đây là bài toán "nan giải" vì không biết bắt đầu từ đâu.

Lúc này, bạn có thể chọn mở quán cà phê bằng mô hình nhượng quyền quán cafe. Đâu là sự khác biệt của 2 hình thức này?

Tự mở quán cafe

Việc tự mở quán cà phê mang lại cho bạn quyền kiểm soát toàn diện, từ thiết kế không gian, lựa chọn sản phẩm cho đến chiến lược marketing. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít thử thách: bạn phải xây dựng thương hiệu từ con số 0, thiết lập quy trình vận hành, đồng thời thu hút khách hàng ngay từ những ngày đầu. Đặc biệt, nếu thiếu kinh nghiệm, các vấn đề về quản lý tài chính, nhân sự và chất lượng dịch vụ có thể trở thành rào cản lớn khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Chọn mô hình nhượng quyền quán cafe

Mở quán cà phê theo mô hình nhượng quyền, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc thiếu kinh nghiệm hay phải tự xây dựng thương hiệu, mà có thể tập trung nhiều hơn vào phát triển kinh doanh, truyền thông cho quán và tạo điểm khác biệt để thu hút khách hàng, gia tăng lượng khách. Đặc biệt, thương hiệu nhượng quyền sẽ mang đến cho bạn một hệ thống đã được chứng minh là thành công, kèm theo các quy trình mở quán, công thức pha chế thức uống và chiến lược marketing đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng thời trực tiếp hướng dẫn bạn triển khai. Bên cạnh đó, bạn còn được hỗ trợ từ A - Z: từ khâu lựa chọn mặt bằng, khai trương quán, vận hành cho đến giải quyết những vấn đề phát sinh trong quản lý quán cà phê, giúp hành trình kinh doanh trở nên an toàn và hiệu quả hơn.

Chuẩn bị tài chính để mở quán cafe

Dù là tự mở quán hay nhượng quyền chuỗi quán cafe, việc chuẩn bị tài chính là yếu tố quyết định sự thành bại. Nếu chọn mô hình nhượng quyền, bạn sẽ phải chuẩn bị một số khoản vốn như sau:

Vốn chi cho phí nhượng quyền: Đây là khoản tiền bạn phải trả cho thương hiệu để được hỗ trợ mở quán, sử dụng thương hiệu, hệ thống và mô hình kinh doanh của họ. Bạn có thể tham khảo ngân sách các gói nhượng quyền Napoly Coffee tại link sau: https://napoli.vn/nhuong-quyen

Vốn chi cho cơ sở vật chất: Chi phí thuê mặt bằng, trang trí quán, mua sắm các trang thiết bị cần thiết như bàn, ghế, đèn,...

Khoản phí vận hành hàng tháng: Các khoản chi phí hàng tháng như lương nhân viên, nguyên liệu, marketing,...

Vốn đầu tư marketing: Các chiến dịch marketing, quảng cáo trực tuyến,... là khoản đầu tư mà chủ quán cà phê tuyệt đối không được bỏ qua.

Khoản dự phòng cho chi phí phát sinh: Đừng quên chuẩn bị một khoản dự phòng cho các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành như việc sửa chữa, thay thế thiết bị, hay nâng cấp không gian quán,... Một khoản dự phòng khoảng 10-30% tổng chi phí đầu tư mở quán cafe sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong những tình huống không mong muốn.

Bên cạnh đó, bạn cần một khoản dự phòng để quán vận hành 3 - 6 tháng đầu tiên mà không phải trăn trở về vấn đề "sống - còn".

Nhượng quyền quán cafe và "ngồi chờ" thành công?

Một trong những hiểu lầm phổ biến khi tham gia vào mô hình nhượng quyền là "mua gói nhượng quyền, rồi ngồi chờ thành công". Tuy nhiên, đây là một nhầm lẫn lớn, vì nhượng quyền chỉ là bước khởi đầu giúp bạn giảm thiểu rủi ro, còn thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực và sáng tạo trong suốt quá trình vận hành quán:

Đầu tư vào marketing và truyền thông: Dù mở quán với mô hình nhượng quyền từ thương hiệu đã có tiếng, giúp bạn có thể lôi kéo khách hàng lúc đầu. Nhưng để duy trì và mở rộng, bạn cần chủ động phát triển và thực hiện các chiến lược quảng bá riêng biệt để thu hút khách hàng đến quán, phát triển quán hiệu quả.

Nâng cao và cải tiến dịch vụ: Thành công của một quán cafe không chỉ dựa vào chất lượng cà phê mà còn ở dịch vụ. Hãy tập trung vào dịch vụ khách hàng, lắng nghe phản hồi để tạo ra trải nghiệm độc đáo, thu hút khách hàng giữa vô số lựa chọn.

Nhượng quyền quán cafe là lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu và chưa có nhiều kinh nghiệm, vì bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ một thương hiệu uy tín với hệ thống vận hành chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được thành công, bạn cần chủ động quảng bá, nâng cấp dịch vụ và sáng tạo trong các chiến lược truyền thông tiếp cận khách hàng.

