TTTM MM Mega Market Đà Nẵng cất nóc, khẳng định bước đi chiến lược của MM Mega Market Việt Nam

MM Mega Market Đà Nẵng Super Center là Trung tâm thương mại hiện đại đầu tiên tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Dự án được xây dựng trên khu đất gần 1,92 ha tại phường Hòa Khánh. Đặc biệt, khu đất sở hữu vị trí đắc địa 4 mặt tiền, trong đó mặt chính nằm tại Đường Nguyễn Sinh Sắc. Đồng bộ hóa với Quy hoạch chung của TP. Đà Nẵng, đây là khu vực được đánh giá là trọng điểm phát triển đô thị về phía Tây Bắc và đang được định vị trở thành quận loại 1 và là trung tâm đô thị mới.

Không chỉ sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch, gần khu vực quy hoạch cảng và các khu công nghiệp lớn, đây còn là quận có mật độ dân số cao, tập trung lượng lớn công nhân và sinh viên. Tuy nhiên, khu vực lại thiếu các trung tâm mua sắm hiện đại. Do đó, việc ra đời của MM Mega Market Đà Nẵng Super Center kỳ vọng sẽ đẩy mạnh sự phát triển của thương mại dịch vụ, kinh tế xã hội, và cũng như diện mạo hiện đại trên địa bàn phương Hòa Khánh.

Sau 12 tháng thi công, dự án đã bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện hệ thống cơ điện (M&E) và nội thất. Với toàn bộ kết cấu được xây dựng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, công trình không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn hướng đến tính bền vững lâu dài. Song song đó, đội ngũ vận hành cũng đang được chuẩn bị và đào tạo kỹ lưỡng, sẵn sàng cho sự kiện khai trương vào tháng 11 sắp tới.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm thương mại này sẽ là tổ hợp quy mô 2 tầng nổi và mái, bao gồm đại siêu thị cùng các loại hình dịch vụ hướng đến cá nhân như rạp chiếu phim, khu ăn uống, khu vui chơi giải trí. Đặc biệt, MM Mega Market Đà Nẵng Super Center sẽ mở rộng khu vực thực phẩm, cam kết trên 90% sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và có nguồn gốc rõ ràng, nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại khu vực.

Sự hiện diện của MM Mega Market Đà Nẵng Super Center còn là một động lực kinh tế-xã hội quan trọng, không chỉ tạo ra hơn 1.000 việc làm, kết nối doanh nghiệp địa phương vào kênh bán lẻ hiện đại, mà còn đóng vai trò là một dự án phát triển bền vững.

MM Mega Market Đà Nẵng Super Center dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 11/2025.

Cụ thể, công trình được thiết kế theo tiêu chí Công trình Xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cấp, sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng và phù hợp với tầm nhìn kinh tế xanh của thành phố. Cam kết tăng cường liên kết chuỗi cung ứng cũng đảm bảo đầu ra ổn định cho các nhà sản xuất tại Miền Trung, củng cố hình ảnh MM Mega Market Việt Nam là một nhà đầu tư có trách nhiệm, góp phần nâng tầm diện mạo thương mại và chất lượng sống tại khu vực Miền Trung.

Sở hữu thế mạnh song hành ở cả hai mảng B2B và B2C, MM Mega Market đang thực hiện bước chuyển mình rõ rệt tại Đà Nẵng thông qua mô hình Trung tâm thương mại với định hướng 100% B2C.

"Việc phát triển mô hình Trung tâm Thương mại tại Đà Nẵng, phục vụ đồng thời nhu cầu mua sắm, giải trí và hoạt động bán lẻ, thể hiện niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào sức mua cũng như tiềm năng tăng trưởng bền vững của thị trường Việt Nam. Đây là dự án tiêu biểu, mang tính chiến lược, minh chứng rõ nét cho định hướng đầu tư dài hạn và phát triển bền vững của Tập đoàn trong thời gian tới," ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, nhấn mạnh.

Phép thử chiến lược này là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết đầu tư bền vững, lâu dài và niềm tin mạnh mẽ của MM Mega Market Việt Nam và tập đoàn TCC/BJC vào thị trường năng động và nhiều tiềm năng này.