Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

Chỉ còn vài giờ nữa, VnExpress Marathon Green Paradise 2026 - giải chạy “xanh nhất hệ thống” - sẽ chính thức bắt đầu.

Dòng người vẫn không ngớt đổ về khu vực nhận racekit, khoe dáng tại các điểm check-in, khám phá những cung đường thênh thang mà chỉ vài tháng trước còn là mặt biển, tìm hiểu dự án tại văn phòng bán hàng… Tất cả tạo nên một bức tranh vừa náo nhiệt, vừa giàu cảm xúc về một siêu điểm đến đang "thức giấc" ở phía Nam TP HCM.

Ngay từ đầu giờ sáng, hàng trăm runner đã đổ về khu vực nhận Bib và racekit. Nhiều runner không giấu được bất ngờ trước không gian rộng mở, thoáng đãng của đô thị biển, khác biệt hẳn với sự đông đúc, ngột ngạt thường thấy ở nội đô.

"So với 1 năm trước, Cần Giờ thực sự đã lột xác khi có sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise. Cả nhà mình đang rất nóng lòng muốn trải nghiệm cung đường chạy xuyên rừng - chạm biển này", anh Nguyễn Viết Tín, runner chạy 21 km đến từ xã Long Thành, Đồng Nai, hào hứng.

Đưa cả gia đình từ Vũng Tàu tới Cần Giờ từ sáng sớm, anh Phan Anh Đức chia sẻ, VnExpress Marathon Green Paradise tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, là cơ hội để cả gia đình vừa rèn luyện thể thao vừa đi du lịch, khám phá. "Cần Giờ chỉ sau 1 năm thôi mà thay đổi nhiều quá. Sau này khi có tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, khoảng cách từ nhà mình qua đây sẽ chỉ còn hơn 10 phút. Một ngôi nhà tại Vinhomes Green Paradise sẽ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời và duy trì sở thích rèn luyện thể thao của cả gia đình", anh Đức nói.

Chị Võ Thị Kim Ngân cùng con trai 2 tuổi, trú tại xã Bình Khánh, TP HCM, di chuyển hơn 30 km tới Vinhomes Green Paradise nhận Bib. Là một người dân địa phương, chị rất bất ngờ trước sức hút của Cần Giờ hôm nay.

"Quy mô sự kiện này quá lớn! Trước đây, giải chạy tổ chức trong sự kiện lễ hội văn hóa Nghinh Ông chỉ thu hút cư dân trong và ngoài xã, nay có hơn 5.000 người từ TP HCM và nhiều tỉnh thành khác tới. Siêu đô thị biển xuất hiện đã mang tới cho Cần Giờ sự phát triển và sức hút vượt bậc. Tới đây, khi Cần Giờ bước sang một trang mới, chắc chắn sẽ có nhiều người con quay trở về sinh sống và làm việc", chị Ngân nói.

Không chỉ nhận racekit, runner còn được tham gia các hoạt động đa dạng tại các gian hàng, như thử thách thể lực, trò chơi tương tác hay nhận quà lưu niệm... "Cảm giác giống như một lễ hội thể thao thực thụ chứ không đơn thuần là một giải chạy", nhóm bạn trẻ đến từ phường Bình Dương hào hứng chia sẻ và tiết lộ đã không bỏ qua bất cứ hoạt động trải nghiệm bên lề nào của giải chạy.

Tại Vinhomes Green Paradise, gian hàng của VinFast thu hút đông đảo runner, du khách thăm quan. Tại đây, khách hàng có cơ hội trải nghiệm các dòng xe điện, check-in tại không gian tiểu cảnh cắm trại độc đáo, tham gia các hoạt động vẽ tranh, gắp thú bông, làm bể thủy sinh và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

"Mình cũng đang quan tâm đến xe điện vì đây là xu hướng tiêu dùng xanh, nên hôm nay có cơ hội, mình tham gia lái thử luôn, và rất ưng ý với một chiếc VF 8, dự định sẽ đổi luôn trong tháng 5 này", anh Bùi Xuân Cường, runner đến từ Bình Tân, TP HCM cho biết.

Bên cạnh tham gia trải nghiệm các hoạt động bên lề VnExpress Marathon Green Paradise, nhiều runner, du khách và nhà đầu tư còn ghé thăm văn phòng bán hàng của Vinhomes đặt trong lòng dự án. Những mô hình trực quan về các khu, tuyến đường, tiện ích từ bản đồ đến thực tế 1 năm khởi công dự án, khiến nhiều khách hàng thêm tin tưởng và quyết định đầu tư.

"Mình không nghĩ tiến độ lại nhanh như vậy. Nhìn sa bàn và nghe giới thiệu, mình thấy rõ hình hài của một đô thị quy mô lớn đang dần thành hình. Sự đông đúc của giải VnExpress Marathon Green Paradise hôm nay chính là một minh chứng sống động cho giá trị an cư, kinh doanh và tăng giá bất động sản tại đây", chị Thu Hà, một runner và cũng là một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, đánh giá.

Ngày 1-5, giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 chính thức khởi tranh, quy tụ hơn 5.000 vận động viên trên cung đường được xem là "xanh nhất hệ thống", cũng là cung đường có 1-0-2 xuyên qua một khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Không chỉ là ngày hội thể thao, sự kiện còn cho thấy mức độ sẵn sàng về hạ tầng và công tác tổ chức tại Vinhomes Green Paradise.

Được Vingroup khởi công ngày 19-4-2025 với quy mô 2.870 ha, dự án đang ghi nhận tiến độ triển khai ấn tượng. Từ vùng bãi bồi ven biển, chỉ sau 1 năm, phần lớn các tuyến đường chính đã thành hình, nhiều đại tiện ích đã được khởi công, hàng nghìn căn thấp tầng tại khu Vịnh Tiên dự kiến hoàn thiện ngay trong năm nay. Đáng chú ý, đại lộ Thời Đại - trục huyết mạch rộng tới 120 m - đã được trải nhựa, trồng cây, sẵn sàng đón bước chân runner, mở ra hình dung rõ nét về một siêu đô thị biển năng động - điểm đến của các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quy mô lớn.

An Mai
