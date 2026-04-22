Tiêu dùng
22/04/2026 10:46

Trải nghiệm xe điện VinFast tại Nghệ An - Hà Tĩnh: Cơ hội lái thử và nhận ưu đãi “khủng”

In bài viết

Từ ngày 24-4 đến 26-4, sự kiện “Hào khí sông Lam” của VinFast sẽ chính thức diễn ra tại hệ thống Vincom Nghệ An và Vincom Hà Tĩnh.

Đây là cơ hội để người dân khu vực Bắc Trung bộ trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện thông minh, thân thiện với môi trường và tiếp cận loạt giải pháp tài chính tối ưu trong tháng 4.

Thấy tận mắt, lái tận tay: Người dân hào hứng với ngày hội xe điện

Được tổ chức từ ngày 24 đến 26-4-2026, sự kiện "Hào khí sông Lam" mang đến cho người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không gian trải nghiệm sản phẩm xanh, kết hợp hoạt động văn hóa - giải trí.

Đến với sự kiện, khách hàng có cơ hội trực tiếp cầm lái, cảm nhận khả năng vận hành, công nghệ và sự khác biệt của toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện VinFast, từ mẫu mini-SUV VF 3, đến VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 cũng như các mẫu Minio Green, Limo Green, EC Van...

Bên cạnh đó, khách hàng còn được tận hưởng không gian giải trí đa sắc màu với các chương trình âm nhạc sôi động, minigame tương tác và khu vui chơi dành riêng cho trẻ em diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày sự kiện.

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng roadshow hoành tráng với những đoàn xe điện VinFast diễu hành ấn tượng qua trên các tuyến phố trung tâm.

Chị Hồng Anh - một người dân sống tại Hà Tĩnh bày tỏ cảm giác hào hứng với trải nghiệm mới mẻ này. "Đang trong quá trình tìm hiểu và có ý định mua xe, lại có sự kiện quy mô lớn được lái thử cả dải sản phẩm thế này về Hà Tĩnh, tôi chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian đi", chị chia sẻ.

Trong đó, mẫu xe mà chị đặc biệt quan tâm là chiếc VinFast VF 6 vì kiểu dáng xe hiện đại và khả năng vận hành được nhiều người đánh giá cao. "Việc được ‘mắt thấy, tai nghe, tay lái thử’ ngay gần nhà giúp những người đang cân nhắc như tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều để đưa ra quyết định chốt cọc", chị Hồng Anh nói.

Loạt ưu đãi "khủng" cho khách hàng đặt cọc tại sự kiện

Ngoài cơ hội lái thử, sự kiện cũng là dịp để người dùng được tư vấn chuyên sâu về các dòng xe phù hợp với nhu cầu. Với những khách hàng đang cân nhắc "lên đời" xe điện, các hỗ trợ tài chính hiện hành từ hãng xe Việt càng giúp việc sở hữu ô tô dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cụ thể, chính sách "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và chương trình "mua xe 0 đồng" tạo cơ hội cho khách hàng được bảo lãnh mua xe 0 đồng vốn đối ứng, giảm áp lực chi phí đầu tư ban đầu, đi kèm chính sách hỗ trợ mua trả góp với lãi suất cố định 5-7% trong 3 năm đầu.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn được hỗ trợ trực tiếp 6-10% trên giá xe, tương đương hàng chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng (thay thế chính sách lãi suất cố định). Nếu đang sở hữu ô tô chạy xăng và muốn đổi sang xe điện VinFast trong tháng 4, khách hàng còn được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng mức giảm trực tiếp lên tới 9-13%.

Đồng thời, chính sách "0 đồng nhiên liệu" từ VinFast mang tới cơ hội sạc pin miễn phí tại trạm công cộng V-Green tới ngày ngày 10-2-2029 (tối đa 10 lần/tháng cho khách hàng cá nhân, tương đương quãng đường di chuyển khoảng 1.500 km – 5.000 km). Khách hàng là đối tác tài xế vận doanh độc quyền trên Green SM Platform có thể sạc không giới hạn cùng thời gian trên.

Theo anh Nguyễn Cảnh Huệ (Nghệ An), bên cạnh chính sách bán hàng và hậu mãi "siêu tốt", hạ tầng trạm sạc và xưởng dịch vụ VinFast phủ rộng khắp tỉnh Nghệ An là yếu tố thúc đẩy "cực mạnh" anh chọn mua xe VinFast. Hiện anh Huệ đang sở hữu một chiếc xe hatchback Hàn Quốc gần 10 năm tuổi. Anh cho biết cuối tuần này sẽ tới sự kiện để "lên đời" chiếc VF 8 mà anh đã thích từ lâu.

Với quy mô lớn cùng loạt trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn, "Hào khí sông Lam" được đánh giá sẽ trở thành điểm chạm quan trọng, thúc đẩy người dân Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp cận và lựa chọn phương tiện xanh trong thời gian tới.

An Mai
từ khóa :
Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn