Sản xuất - Kinh doanh
20/09/2025 15:40

Trà mật ong BONCHA là Nhà tài trợ Vàng cho Anh Trai “Say Hi” 2025

Thương hiệu Trà mật ong BONCHA với vai trò Nhà Tài Trợ Vàng, mang Anh Trai “Say Hi” trở lại với nhiều yếu tố bất ngờ và ấp ủ những trải nghiệm tươi mới.

Sự kiện ra mắt Anh Trai "Say Hi" 2025 cùng bài hát chủ đề diễn ra vào chiều ngày 17-9 tại TP HCM đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, mở màn cho cuộc "đổ bộ" của show âm nhạc dự đoán gây sốt cuối năm 2025.

Ra mắt lần đầu vào năm ngoái, chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng khi giới thiệu 50 bài hát mới chỉ trong vòng 4 tháng, liên tục thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến và giành nhiều giải thưởng uy tín.

Đằng sau thành công ấy không thể thiếu sự đồng hành xuyên suốt của Trà mật ong BONCHA, thương hiệu nước giải khát được giới trẻ yêu thích.

Ông Stefan Reicherstorfer, Giám đốc Marketing của Uniben, chia sẻ: "BONCHA không đơn thuần là nhà tài trợ, mà thực sự trở thành một mảnh ghép của hành trình. Khác biệt vơi 100% mật ong nguyên chất, BONCHA kiến tạo trải nghiệm thanh mát được "may đo" cho khán giả".

Trà mật ong BONCHA một lần nữa tiếp sức Anh Trai "Say Hi" 2025 với danh vị Nhà Tài Trợ Vàng, hứa hẹn tạo nên một chương trình bùng nổ hơn mùa trước.

Mùa mới quy tụ 30 nghệ sĩ đa tài được dự đoán mang đến những màn trình diễn sáng tạo, bất ngờ. Với khẩu hiệu "Sức Mạnh Nguyên Bản – Rất Real Rất Riêng", chương trình tôn vinh sự khác biệt tạo nên bản sắc của từng nghệ sĩ, qua đó, cổ vũ mỗi bạn trẻ tự tin thể hiện chất riêng của bản thân.

Khán giả sẽ gặp lại một vài gương mặt quen thuộc bên cạnh hàng loạt gương mặt mới đầy triển vọng, thậm chí trông chờ vào màn "lột xác" của các nghệ sĩ ở khía cạnh mới: từ rapper thử sức ở thể loại ballad hay ca sĩ thể hiện vũ đạo chuyên nghiệp. Chính sự kết hợp độc đáo này biến mùa mới thành "chiếc túi mù" thú vị, khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi.

Từ phòng tập đến sân khấu bùng nổ, trà mật ong BONCHA luôn đồng hành, mang đến sự hòa quyện thanh mát như sự kết hợp hài hòa cá tính âm nhạc của các Anh Trai.

Thương hiệu tiếp thêm năng lượng để các nghệ sĩ tỏa sáng và đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả thông qua lồng ghép những khoảnh khắc tương tác thú vị. Chính sự gắn kết này giúp Anh Trai "Say Hi" trở thành một hiện tượng giải trí khi phục vụ món ăn tinh thần mới lạ, độc đáo cho hàng triệu khán giả.

Hai năm liền đi cùng Anh Trai "Say Hi", BONCHA khẳng định vị thế và chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với phong cách sống trẻ trung, năng động. Thông qua âm nhạc và trải nghiệm sống hứng khởi, thương hiệu tạo điểm chạm tự nhiên và gần gũi với khách hàng trẻ.

BONCHA không chỉ là nhà tài trợ, mà còn giúp show Anh Trai "Say Hi" nóng hơn, thu hút giới trẻ hơn và trở thành một phần không thể thiếu của chương trình.

Trà mật ong BONCHA với thành phần từ 100% mật ong nguyên chất kết hợp chiết xuất trà xanh, góp mặt trong mọi trải nghiệm sảng khoái của âm nhạc và cuộc sống. Bộ sản phẩm đa vị sáng tạo như vị chanh, tắc, việt quất, ô long đào, trà xanh hoa lài chiều chuộng mọi khẩu vị và cá tính, BONCHA còn liên tục sáng tạo để bắt kịp gu thưởng thức của giới trẻ.

Thông qua âm nhạc đỉnh cao, những màn trình diễn ấn tượng và hoạt động tương tác mang màu sắc riêng tại Anh Trai "Say Hi", BONCHA không chỉ gắn kết thương hiệu với công chúng, đưa người hâm mộ đến gần hơn với thần tượng, mà còn góp phần tạo nên những trải nghiệm khó quên cho khán giả.

Trà mật ong BONCHA từ 100% mật ong nguyên chất và chiết xuất trà xanh là thương hiệu trà được giới trẻ yêu thích. Thương hiệu mang đến các hương vị sáng tạo như chanh, tắc, việt quất, trà xanh hoa lài, ô long đào phù hợp mọi khẩu vị của giới trẻ.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu uy tín như 3 Miền, Reeva, BONCHA, JOCO, ABBEN.


Mai Anh
từ khóa : nước giải khát, BONCHA, Uniben
