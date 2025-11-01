Tôn vinh người nông dân tiêu biểu phát triển nông nghiệp bền vững

Nestlé Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm “Vai trò của người nông dân trong nông nghiệp tái sinh” tại Nhà máy Nestlé Trị An (Đồng Nai) với sự quy tụ 60 nông dân tiêu biểu cùng các cán bộ đồng hành trong chương trình NESCAFÉ Plan. Sự kiện nhằm tôn vinh những nông dân tiên phong, thúc đẩy cộng đồng canh tác cà phê bền vững, phát triển nông nghiệp hiện đại lấy người nông dân là trung tâm.

Ông Binu Jacob – Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam phát biểu chào mừng đoàn nông dân tiêu biểu đến tham quan nhà máy

Tại tọa đàm, các nông dân tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm canh tác và thực hành nông nghiệp tốt đang được áp dụng tại địa phương. Đây cũng là dịp để các nông dân nhìn lại hành trình chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong canh tác cà phê bền vững với sự hướng dẫn và đồng hành của các cán bộ hỗ trợ nông nghiệp của Nestlé.

Tọa đàm “Vai trò của người nông dân trong nông nghiệp tái sinh” cùng với nông dân tiêu biểu của Chương trình NESCAFÉ Plan và đại diện của Nestlé Việt Nam

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam cho biết: “Tại Nestlé, chúng tôi luôn đặt con người là trung tâm trong hành trình phát triển bền vững. Vì thế, chương trình NESCAFÉ Plan là một cam kết dài hạn đồng hành cùng người nông dân áp dụng nông nghiệp tái sinh, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Nestlé tự hào khi được hợp tác với những người nông dân tận tâm, cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho ngành cà phê Việt Nam và cho thế hệ tương lai".

Cũng trong khuôn khổ chương trình lần này, các nông dân còn tham quan quy trình sản xuất và công nghệ chế biến cà phê hiện đại tại Nhà máy Nestlé Trị An, trực tiếp trải nghiệm dùng thử sản phẩm và giao lưu cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên viên vận hành tại đây. Hoạt động này giúp người nông dân hiểu rõ hơn hành trình của hạt cà phê Việt từ nông trại đến sản phẩm hoàn chỉnh, được xuất khẩu đến gần 40 thị trường trên thế giới, trong đó có châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Các nông dân tiêu biểu của Chương trình NESCAFÉ Plan được tham quan quy trình sản xuất và tìm hiểu các loại hạt cà phê xuất khẩu của nhà máy Nestlé Trị An

Dưới góc độ là người trực tiếp quản lý dây chuyền tại nhà máy, ông Trương Hoàng Phương, Giám đốc nhà máy Nestlé Trị An chia sẻ: “Người nông dân không chỉ là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng cà phê mà còn là cầu nối đưa hạt cà phê Việt vươn tới thế giới. Trên thực tế, để có được một sản phẩm cà phê chất lượng cao, ngoài hệ thống sản xuất hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt tại nhà máy, yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng nguyên liệu đầu vào. Có thể nói, người nông dân chính là điểm khởi đầu của chất lượng, còn nhà máy là nơi lan tỏa giá trị ấy ra toàn cầu”.

Gắn bó với NESCAFÉ Plan từ những ngày đầu tiên, anh Đào Duy Quỳnh – đại diện nông dân tại tỉnh Gia Lai hồ hởi nói: "Tham gia NESCAFÉ Plan đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách làm nông. Từ canh tác truyền thống, chúng tôi học cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê bền vững bằng cách áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh, quản lý nông hộ bằng công nghệ số và thu nhập tốt hơn cho nông hộ cà phê. Khi được trực tiếp tham quan nhà máy Nestlé Trị An, tôi càng cảm nhận rõ giá trị của hạt cà phê Việt được sản xuất, chế biến và đóng gói theo quy trình hiện đại để vươn ra thế giới. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục canh tác bền vững, cùng đóng góp cho sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam”.

Các nông dân tiêu biểu của Chương trình NESCAFÉ Plan hào hứng tham quan nhà máy Nestlé Trị An

Từ năm 2011, Nestlé Việt Nam hợp tác cùng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), các Trung tâm Khuyến nông địa phương và đối tác thực hiện Chương trình NESCAFÉ Plan. Chương trình nhằm hỗ trợ người nông dân trong quá trình chuyển dịch sang nông nghiệp tái sinh giúp nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường sinh thái, tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kính.

Đến nay, chương trình đã thực hiện hơn 467.000 lượt tập huấn về canh tác cà phê bền vững cho các hộ nông dân, hỗ trợ cây giống cho trung bình trên 21.000 hộ nông dân mỗi năm trong giai đoạn 2011-2023, phân phối hơn 86 triệu cây giống có năng suất cao, có khả năng kháng sâu bệnh, kháng hạn giúp tái canh hơn 86.000 héc ta diện tích cà phê già cỗi. Nhờ áp dụng các phương pháp canh tác cà phê theo hướng nông nghiệp tái sinh, chương trình đã giúp người nông dân tiết kiệm đến 40%-60% nước tưới, giảm 20% phân hóa học và thuốc trừ sâu, tăng 30-150% thu nhập.