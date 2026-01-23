Thị trường
23/01/2026 12:00

Tòa nhà Handico Complex 3.10 - NO Lê Văn Lương triển khai cho thuê dịch vụ thương mại

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội triển khai cho thuê diện tích dịch vụ thương mại, văn phòng.

Công trình NO1 thuộc dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại ô đất 3.10-NO Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Handico Complex).

Tòa nhà Handico Complex 3.10 - NO Lê Văn Lương triển khai cho thuê dịch vụ thương mại - Ảnh 1.

Tòa nhà Handico complex 3.10-NO Lê Văn Lương, Hà Nội

Handico Complex là một khu tổ hợp văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, nhà trẻ, nhà ở cao cấp do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (HANDIRESCO) là liên danh chủ đầu tư.

Tòa nhà có quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm. Với thiết kế khối đế, tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 6 là khu vực thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà trẻ, mang lại đầy đủ tiện ích, đảm bảo không gian sống tốt nhất.

Handico Complex có vị trí đắc địa, tọa lạc tại mặt đường Lê Văn Lương giao phố Lê Văn Thiêm – một trong những nơi có phong thủy tốt lành thu hút tài lộc cho khách hàng; tuyến đường này cũng thuộc trục đường hướng trung tâm thành phố, đồng thời là khu vực được quy hoạch phát triển với nhiều công trình hiện đại.

Liên hệ: Phòng Kinh doanh và Quản lý nhà - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Số 34 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3938 7799 hoặc truy cập website: Handico.com.vn.

