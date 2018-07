Bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả tiền tỉ

Hàng trăm người bệnh tham gia BHYT đã được quỹ BHYT chi trả số tiền khám chữa bệnh (KCB) từ 300 triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Điển hình, có những bệnh nhân đã được chi trả 4-5 tỉ đồng trong quá trình điều trị.

Bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả 5 tỉ đồng

Ông Dương Tuấn Đức, Giám đốc Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc - BHXH Việt Nam, cho biết một bệnh nhân bị bệnh tan máu bẩm sinh (Hemophilia) đã được quỹ BHYT chi trả số tiền hơn 5 tỉ đồng chi phí KCB trong 3 năm. Bệnh nhân này sống ở tỉnh Đồng Nai nhưng KCB tại TP HCM và là bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả số tiền chữa bệnh "khủng" nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Trước đó, một bệnh nhân nam 34 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long cũng được nhận mức chi trả BHYT 4,5 tỉ đồng do mắc bệnh Hemophilia. Cũng trong những tháng đầu năm 2018, quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB cho gần 400 người với số tiền từ 300 triệu đến hơn 1 tỉ đồng.

Ông Đức cho biết sở dĩ những bệnh nhân được hưởng mức chi trả cao đến khó tin như trên là do phải thường xuyên truyền máu và điều trị bằng các thuốc cầm máu hỗ trợ rất đắt tiền. Cách duy nhất để điều trị bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh nhân phải truyền máu và xác định sẽ phải truyền cả đời. Người bệnh phải vào viện truyền máu định kỳ, trung bình 1 lần/tháng. Trong khi đó, những đối tượng này hầu hết được chi trả 100% chi phí KCB. Thậm chí, kể cả những trường hợp đồng chi trả 20%, nếu bệnh nhân phải cùng chi trả số tiền vượt quá 6 tháng lương cơ sở và có thời gian tham gia BHYT trên 5 năm thì quỹ BHYT cũng trả 100% các chi phí thuộc danh mục BHYT chi trả. Theo ông Đức, nếu bệnh nhân nào cũng được chi trả với số tiền lớn như thế thì nguy cơ vỡ quỹ rất cao. Tuy nhiên, bản chất BHYT nhằm chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng chi trả từ tiền của người bệnh và tạo nguồn lực quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. "Có những người đóng BHYT nhưng cả đời không sử dụng đến nhưng có người cả đời đóng bảo hiểm có khi đã tiêu sạch trong một lần điều trị. Với những bệnh nhân có chi phí lớn nhưng hợp lý, BHYT sẵn sàng chi trả" - ông Đức khẳng định.

Hệ thống giám định BHYT điện tử hỗ trợ đắc lực giám sát thực hiện BHXH, BHYT

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết từ ngày 1-7 vừa qua, số tiền đóng BHYT hộ gia đình được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Theo đó, mỗi người tham gia BHYT đóng là 750.600 đồng/năm; theo hộ gia đình, số tiền đóng bảo hiểm giảm còn 525.420 đồng với người thứ 2; 450.360 đồng với người thứ 3; 375.300 đồng với người thứ 4 và 300.240 đồng với người thứ 5.

Gia tăng tỉ lệ người dân tham gia BHYT

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy tổng số lượt KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2018 là 84,9 triệu lượt, trong đó có 77,3 triệu lượt khám ngoại trú và 7,6 triệu lượt điều trị nội trú, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tần suất KCB BHYT là 1,04 lượt/thẻ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Ước tính 6 tháng đầu năm 2018, số tiền đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT là 47.309 tỉ đồng với tỉ lệ sử dụng quỹ ước tính là 122,57%. Chi phí bình quân/lượt KCB BHYT là 557.300 đồng/lượt (ngoại trú là 235.000 đồng/lượt, nội trú là 3.853.000 đồng/lượt), tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 6 tháng đầu năm có 60/63 tỉnh chi vượt quỹ. Trong số này có 13 tỉnh bội chi quỹ trên 200 tỉ đồng. Chỉ có 3 địa phương cân đối được quỹ BHYT gồm TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Hết tháng 6-2018, cả nước có 81,59 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 86,9% dân số. Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình gần 15,69 triệu người, tăng 796.000 người so với thời điểm cuối năm 2017. Các đối tượng gia tăng nhiều tập trung chủ yếu vào đối tượng nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ (do nhiều địa phương đã hỗ trợ 30% số tiền còn lại cho hộ gia đình cận nghèo), đối tượng tham gia theo hộ gia đình (nhiều địa phương đã hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình là người cao tuổi từ trên 60 tuổi đến dưới 80 tuổi; người nhiễm HIV/AIDS... hoặc do nhiều tổ chức hỗ trợ một phần mức đóng).

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, để hạn chế bội chi quỹ BHYT, BHXH Việt Nam đang xây dựng và sở hữu hệ thống thông tin giám định BHYT; hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình. Đồng thời thực hiện hệ thống một cửa điện tử tập trung… Hiện BHXH Việt Nam cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống thông tin giám định kết nối gần 100% với cơ sở KCB trên phạm vi toàn quốc; đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin cập nhật chi tiết về việc thanh toán BHYT tại các cơ sở y tế sẽ được cập nhật liên tục về hệ thống thông tin giám định y tế của BHXH Việt Nam.