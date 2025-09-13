Thủ tướng Chính phủ biểu dương LPBank vì những đóng góp trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết toàn quốc, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Sự ghi nhận này là lời khẳng định cho vai trò tiên phong và tinh thần trách nhiệm xã hội của LPBank, góp phần vào thành công mang tính "kỳ tích" của một chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, từ tháng 4-2024, chiến dịch "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" đã lan tỏa thành một phong trào sâu rộng trên khắp cả nước, trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết và truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc. Với mục tiêu xây dựng và sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trước cuối năm 2025, phong trào đã khơi dậy sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tính đến đầu tháng 8-2025, cả nước chỉ còn lại 600 căn nhà tạm, một minh chứng cho thấy sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị tâm huyết.

Ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LPBank (đứng giữa) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, LPBank coi phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025" là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời là trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là những nhóm yếu thế.

Trong suốt 17 năm qua, LPBank luôn coi an sinh xã hội là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Ngân hàng đã dành nguồn lực lớn cho 5 lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao, an sinh xã hội và hỗ trợ các địa phương khó khăn. Hàng ngàn tỉ đồng đã được đầu tư cho nhiều chương trình ý nghĩa như xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa, thành lập quỹ khuyến học, tài trợ các hoạt động văn hóa - thể thao và hỗ trợ trực tiếp người dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Đặc biệt, trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024-2025, LPBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong với khoản đóng góp 150 tỉ đồng. Trong đó, 100 tỉ đồng được trao cho hai tỉnh Đắk Lắk và Hà Giang - những địa phương còn nhiều hộ nghèo cần mái ấm kiên cố; tháng 7-2025, ngân hàng bổ sung thêm 50 tỉ đồng để xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo tại Thái Nguyên.

Từ nguồn lực này, khoảng 2.500 căn nhà kiên cố đã được dựng nên, giúp hàng ngàn gia đình có nơi ở an toàn, ổn định. Với mỗi mái ấm mới, trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, người lớn yên tâm lao động sản xuất, mở ra cơ hội thoát nghèo và hướng tới một cuộc sống bền vững.

Song song với việc tham gia xóa nhà tạm, LPBank còn để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động xã hội khác. Ngân hàng đã tài trợ xây dựng hơn 280 trường học đạt chuẩn quốc gia, sáng lập 12 Quỹ Khuyến học - Khuyến tài, góp phần tạo cơ hội học tập cho hàng vạn học sinh, sinh viên trên cả nước. Bên cạnh đó, LPBank tham gia nhiều dự án ý nghĩa, tiêu biểu như hỗ trợ xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ - công trình tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Ở lĩnh vực thể thao, LPBank là nhà tài trợ chính thức của giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia V-League 1. Sự đồng hành này không chỉ nâng tầm bóng đá nước nhà, mà còn đem lại giá trị tinh thần cho hàng triệu người hâm mộ, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong cộng đồng.

Việc LPBank vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho thấy sự trân trọng của Đảng, Nhà nước với những đóng góp của ngân hàng. Qua đó khẳng định, LPBank không chỉ là một định chế tài chính vững mạnh mà còn là một ngân hàng luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần hiện thực hóa tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".