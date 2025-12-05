Agribank cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai

Ngày 03-12-2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai.

Đại diện lãnh đạo Agribank và Cục Thuế chúc mừng ký kết hợp tác thành công

Đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang thuế kê khai

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh: Lễ ký kết hợp tác giữa Agribank và Cục Thuế diễn ra trong bối cảnh toàn ngành Tài chính đang nỗ lực triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo nguồn thu Ngân sách quốc gia được phát triển theo hướng lâu dài và vững chắc. Đây không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của tất cả tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - ngân hàng.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cũng khẳng định, với việc ký kết hợp tác chính thức đánh dấu bước tiến mới trong công tác phối hợp giữa Agribank và Cục Thuế.

Cục Thuế đánh giá rất cao những kết quả mà Agribank - một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam đã phối hợp cùng ngành Thuế nhiều năm qua, nhất là trong công tác thu ngân sách. Những giải pháp công nghệ ngân hàng mà Agribank mang lại rất hữu ích với cơ quan thuế trong việc kết nối các nhà: Tài chính - Thuế - Hải quan - Kho bạc và Ngân hàng thương mại. Qua đó, hàng năm, công tác thu ngân sách và cải cách hiện đại hóa ngành thuế đã có những bước tiến rất quan trọng.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Mai Sơn cũng đánh giá gói giải pháp thông minh mà Agribank chuẩn bị cho các hộ kinh doanh có sự cải tiến rất đáng kể, từ khâu quản lý bán hàng cho đến các nghiệp vụ về khai thuế được tích hợp và thanh toán. Toàn bộ các khâu thực hiện trong một vòng tròn khép kín, hộ kinh doanh có thể yên tâm sử dụng, không cần phải cài đặt nhiều phần mềm kết nối các giải pháp khác nhau.

Agribank cung cấp giải pháp tài chính - công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Với hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh, trong đó 2,2 triệu hộ thuộc diện quản lý thuế, chủ trương chuyển đổi mô hình thuế từ khoán sang kê khai mà Bộ Tài chính và Cục Thuế đang triển khai là bước đi đúng đắn, kịp thời và mang tầm chiến lược. Chủ trương này không chỉ giúp tăng cường minh bạch, kỷ cương ngân sách, mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững, tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính chính thức, từng bước vận hành theo mô hình kinh doanh hiện đại và văn minh hơn.

Tuy nhiên, tiến trình chuyển đổi này không hề đơn giản, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế. Chính trong những không gian ấy, vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực như Agribank càng trở nên rõ nét và khác biệt.

Là ngân hàng 100% vốn Nhà nước và có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống ngân hàng với hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài khắp mọi miền Tổ quốc – các sản phẩm, dịch vụ của Agribank đã hiện diện từ đồng bằng đến miền núi, từ biên giới đến hải đảo, bền bỉ thực hiện sứ mệnh thúc đẩy tài chính toàn diện "đưa vốn, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần nhất với người dân".

Với mạng lưới rộng khắp nhất hệ thống ngân hàng và sự am hiểu sâu sắc đặc thù từng vùng miền cùng mối quan hệ bền chặt, tin cậy với hàng triệu hộ sản xuất, hộ kinh doanh trên cả nước, Agribank có đầy đủ nền tảng, năng lực và kinh nghiệm để đồng hành cùng ngành Thuế, hỗ trợ người dân chuyển đổi theo cách dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn và thiết thực hơn.

Trong khuôn khổ hợp tác, Agribank sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để triển khai các nội dung trọng tâm: hỗ trợ mở tài khoản và nộp thuế điện tử, tích hợp thanh toán với hóa đơn điện tử, thúc đẩy sử dụng máy tính tiền theo quy định, tổ chức các điểm tư vấn trực tiếp ngay tại cơ sở, kết hợp truyền thông rộng rãi để hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận và làm quen. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Agribank trong giai đoạn hiện nay.

Agribank hiện quản lý hơn 300.000 khách hàng hộ kinh doanh, là nhóm có khả năng chuyển đổi cao khi được hỗ trợ đúng thời điểm. Để đáp ứng yêu cầu pháp lý mới về hóa đơn điện tử, Agribank chủ động xây dựng gói giải pháp toàn diện dành cho hộ kinh doanh. Ngày 01-12-2025, Agribank và VNPAY chính thức ký kết hợp tác triển khai giải pháp chuyển đổi số chuyên biệt cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, bao gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và lưu trữ đám mây.

Song song giải pháp công nghệ, Agribank triển khai nhiều ưu đãi tài chính: Miễn phí mở và duy trì tài khoản thanh toán; Tặng tài khoản số đẹp; Miễn phí thông báo số dư OTT trên Agribank Plus; các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động.