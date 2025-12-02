MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Sự kiện thu hút gần 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu, cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của MB là đơn vị tiên phong kết nối tri thức và giải pháp tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam.

MB Economic Insights cung cấp bức tranh toàn cảnh kinh tế quốc tế và chia sẻ những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua thách thức

Phát biểu khai mạc sự kiện, đại diện Ban lãnh đạo MB nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục biến động, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần duy trì tư duy chủ động thích ứng và quản trị rủi ro linh hoạt để tạo đà cho giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mới. Diễn đàn MB Economic Insights 2025 được tổ chức nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh kinh tế quốc tế, đồng thời chia sẻ những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua thách thức.

Tại diễn đàn, ông Sacha Dray - Chuyên gia kinh tế Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam trình bày chuyên đề về chu kỳ kinh tế toàn cầu và Việt Nam, cùng triển vọng tăng trưởng, lạm phát và việc làm tại các khu vực trọng điểm như Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á trong năm 2026. Ông nhấn mạnh: "Việt Nam vẫn duy trì tiềm năng tăng trưởng tích cực nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, song cần tiếp tục nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của khu vực tư nhân".

Tiếp nối chương trình, TS. Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, mang đến phân tích chuyên sâu về xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, đồng thời cập nhật diễn biến thương mại quốc tế trong giai đoạn 2025-2026. Ông đánh giá Việt Nam đang ở thời điểm cần "tận dụng dư địa chính sách để kích thích tăng trưởng mà vẫn kiểm soát được rủi ro lạm phát và nợ công".

Phần trọng tâm của MB Economic Insights 2025 là hai phiên thảo luận chuyên đề quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng đại diện lãnh đạo MB và cộng đồng doanh nghiệp.

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành sự kiện kinh tế thường niên uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Năm 2025, với chủ đề "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá", diễn đàn không chỉ cung cấp những phân tích chuyên sâu và dự báo kinh tế cập nhật mà còn mang đến giải pháp hành động cụ thể, góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam vững vàng trước biến động và hướng tới phát triển bền vững.