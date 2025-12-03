Ngân hàng
03/12/2025 16:02

Đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới

NAPAS nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật và phối hợp với các ngân hàng, trung gian thanh toán triển khai chuẩn hóa dịch vụ thanh toán VIETQRPay và VIETQRGlobal

Trong khuôn khổ Hội thảo "Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn", Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới.

Nghi thức này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán trong việc đồng hành phát triển phương thức thanh toán sử dụng mã QR ra thị trường, mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay cho giao dịch nội địa và VIETQRGlobal cho giao dịch thanh toán xuyên biên giới. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, trong đó thanh toán số đóng vai trò then chốt nhờ tính minh bạch, an toàn cho các giao dịch tài chính góp phần thúc đẩy thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo ghi nhận từ NAPAS, tính đến tháng 10-2025 đã có gần 90 triệu tài khoản sử dụng Mobile Banking để quét mã VietQR thực hiện chuyển tiền hằng ngày. Giao dịch chuyển tiền qua mã VietQR được ghi nhận tại hệ thống NAPAS trong 10 tháng đầu năm 2025 tăng hơn 52% về số lượng (đạt 3,6 tỉ giao dịch) và 85% về giá trị (9,2 triệu tỉ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.

Trước yêu cầu của thị trường và nhiệm vụ mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, thời gian qua, NAPAS đã nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật và phối hợp với các ngân hàng, trung gian thanh toán triển khai chuẩn hóa dịch vụ thanh toán VIETQRPay và VIETQRGlobal nhằm phục vụ hiệu quả các giao dịch bán lẻ nội địa và thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới. Đây cũng chính là nhiệm vụ cấp thiết của toàn bộ hệ thống ngân hàng nhằm xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại và phù hợp xu thế hội nhập.

Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới được nhận diện bằng tên gọi VIETQRGlobal. Cách nhận diện thống nhất này giúp khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về nhận diện thương hiệu tại các điểm chấp nhận thanh toán, giúp du khách quốc tế dễ dàng nhận biết các điểm chấp nhận thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam và thực hiện giao dịch nhanh chóng, tiện lợi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS nhấn mạnh: "Thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới thông qua VIETQRPay và VIETQRGlobal là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường minh bạch hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, bảo vệ người dùng và hỗ trợ cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu để hoạch định chính sách. Việc các ngân hàng, trung gian thanh toán đồng hành trong cam kết này cho thấy quyết tâm chung của toàn ngành tài chính - ngân hàng trong xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và liên thông".


Minh Quân
