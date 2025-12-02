OPES tăng 164 bậc trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Trung tuần tháng 11 vừa qua, Vietnam Report đã chính thức công bố danh sách 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), trong đó Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín, quy tụ các doanh nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế Việt Nam năm 2025.

VNR500 là bảng xếp hạng uy tín dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Góp mặt trong Top 500 này là những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời giúp nâng cao mức độ nhận diện của thương hiệu doanh nghiệp trong nước và trên thị trường quốc tế.

Bảng xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên mô hình của Fortune500, do Vietnam Report nghiên cứu và đánh giá độc lập theo các chuẩn mực quốc tế, và được xem là một trong những nguồn tham chiếu đáng tin cậy về sức mạnh doanh nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2024, OPES ghi nhận doanh thu hơn 3.200 tỉ đồng, tăng 97% so với năm 2023, và dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng gần 100% trong năm 2025. Riêng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.630 tỉ đồng, tăng 89% và nằm trong nhóm các doanh nghiệp có tốc độ tăng phí bảo hiểm gốc vượt 50% theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Lợi nhuận trước thuế đạt 473 tỉ đồng, cao hơn 203% so với 2023. Với kết quả tăng trưởng ấn tượng, OPES đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chí đánh giá của VNR500, chính thức góp mặt trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Năm thứ 2 liên tiếp OPES góp mặt trong Bảng xếp hạng VNR500 quy tụ các doanh nghiệp lớn nhất và đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế Việt Nam

Đại diện ban lãnh đạo Công ty cổ phần bảo hiểm OPES chia sẻ:"Việc OPES góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín như VNR500 không chỉ ghi nhận thành tích kinh doanh, mà còn phản ánh nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên OPES. Chỉ với quy mô nhân sự nhỏ gọn, OPES liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, phục vụ hơn 12 triệu khách hàng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng "nóng", quy mô khách hàng ngày càng lớn nhưng OPES tự hào rằng các chỉ số hài lòng của khách hàng vẫn luôn duy trì ở mức trên 95%. Với những thành tích và tín hiệu đáng mừng này, chúng tôi có thêm động lực để nâng cao năng lực công nghệ và trải nghiệm khách hàng, khẳng định OPES như một điểm sáng về mô hình số hóa trong bảo hiểm, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành bảo hiểm Việt Nam, đồng thời tạo giá trị bền vững cho đối tác, khách hàng".

Từ đầu năm 2025 đến nay, OPES đã gặt hái nhiều thành công khi liên tục được vinh danh trong các giải thưởng, bảng xếp hạng uy tín trong và ngoài nước như: Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 do Anphabe khảo sát và đánh giá, Top 10 Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2025 do Vietnam Report công bố, là đại diện Việt Nam được trao giải Nhà bảo hiểm số của năm tại Insurance Asia Awards 2025 trong hai năm liên tiếp.

Cũng trong tháng 11-2025, OPES đồng thời nhận 2 giải thưởng về Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, minh chứng cho chiến lược đầu tư về con người đã mang lại "quả ngọt" về kinh doanh

Tính đến quý III-2025, OPES ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm khai thác đạt 3.504 tỉ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Ở mảng vận hành, OPES tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ để tối ưu hóa vận hành với mô hình bảo hiểm số, mang lại tỉ suất sinh lời thuộc hàng cao nhất thị trường. Hệ thống của công ty có thể xử lý gần 1 triệu hợp đồng bảo hiểm trực tuyến mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm, với chưa đến 200 nhân sự toàn thời gian. Theo đại diện OPES, việc ứng dụng mô hình bảo hiểm số giúp công ty cắt giảm khoảng 70% giấy tờ, tiết kiệm 50% nguồn lực và rút gọn một nửa quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm so với cách vận hành truyền thống.

Những thành tích này là minh chứng rõ ràng cho năng lực thích ứng và tầm nhìn tiên phong của OPES, đặc biệt trong bối cảnh ngành bảo hiểm phi nhân thọ đang đối mặt với nhiều thách thức như áp lực chuyển đổi số, biến động kinh tế, cạnh tranh gia tăng từ các tập đoàn bảo hiểm quốc tế và sự bùng nổ của các công ty công nghệ bảo hiểm (insurtech) trong nước.

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ cùng nền tảng công nghệ vững chắc, OPES đang dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, góp phần tăng trưởng chung cho toàn hệ sinh thái tài chính của VPBank, và khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số của toàn ngành.