Ngân hàng
03/12/2025 08:00

MB giới thiệu thẻ doanh nghiệp MB Hi BIZ thông minh, “mở khóa” giao thương quốc tế cho doanh nghiệp

MB Visa Hi BIZ được định vị là thẻ doanh nghiệp đa năng, tập trung tăng cường tính minh bạch trong quản lý chi tiêu và tối ưu chi phí vận hành.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố Thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ phiên bản mới với ưu đãi nổi bật cho quản trị doanh nghiệp, mở giao thương quốc tế qua hợp tác chiến lược cùng Visa và Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số đáp ứng nghị định 70 và nhu cầu tối ưu chi phí, tăng hiệu quả vận hành trong thời đại quản trị thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam.

MB Visa Hi BIZ được định vị là thẻ doanh nghiệp đa năng, tập trung tăng cường tính minh bạch trong quản lý chi tiêu và tối ưu chi phí vận hành. Thẻ sở hữu thiết kế tối giản theo nhận diện MB và tích hợp cùng lúc hai nguồn tiền - thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ - tạo sự linh hoạt cho doanh nghiệp trong các khoản chi quảng cáo trực tuyến, công tác, tiếp khách hay thanh toán các dịch vụ số.

Phiên bản mới áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ 1,2% và chương trình hoàn tiền tối đa 30 triệu đồng mỗi năm. Tất cả giao dịch từ thẻ được đồng bộ với hệ sinh thái BIZ MBBank, giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền thời gian thực, phân quyền chi tiêu theo phòng ban và giảm thiểu rủi ro thất thoát trong quá trình đối soát.

MB GIỚI THIỆU THẺ DOANH NGHIỆP MB HI BIZ THÔNG MINH, - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, phát biểu tại sự kiện

Sản phẩm Thẻ Doanh nghiệp mới sở hữu thiết kế tối giản, sang trọng với sắc xanh đặc trưng của MB, đồng thời tích hợp hai nguồn tiền (thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), giúp doanh nghiệp linh hoạt sử dụng trong nhiều tình huống. Thay vì tốn hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho việc xử lý giấy tờ bàn giấy, doanh nghiệp có thể vừa tối ưu vận hành, vừa tận hưởng ưu đãi trải dài từ mua sắm phần mềm quản trị (MISA, Google Workspace...), công tác (phòng chờ sân bay, khách sạn), tiếp khách (nhà hàng, di chuyển) đều là những nhu cầu thiết yếu cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số tại MB, cho biết sản phẩm ra đời dựa trên nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt trong việc giảm chi phí và minh bạch hóa hoạt động tài chính. Theo ông, mô hình số hóa vận hành thông qua thẻ doanh nghiệp sẽ trở thành tiêu chuẩn trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp trong vài năm tới.

Một điểm đáng chú ý của MB Visa Hi BIZ là khả năng thanh toán thương mại xuyên biên giới qua nền tảng Global Trade Payment Platform (GTPP). Giải pháp do Visa và KOTRA phát triển, hỗ trợ thanh toán B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Hàn Quốc bằng thẻ doanh nghiệp, với thời gian xử lý ngay trong ngày. Điều này giúp rút ngắn đáng kể so với phương thức chuyển tiền quốc tế truyền thống vốn cần 3–5 ngày và nhiều thủ tục chứng từ.

Hiện thẻ MB Visa Hi BIZ phiên bản mới đang được miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu. Doanh nghiệp có thể đăng ký qua nhiều kênh bao gồm website MB, hotline MB247 (1900 9045), BIZ Helper hoặc tại hệ thống chi nhánh MB trên toàn quốc.


Minh Quân
