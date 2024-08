Thịt đà điểu Khatoco – Hành trình từ trang trại đến bàn ăn

Với đặc tính vừa ngon vừa lành, tốt cho sức khỏe, thịt đà điểu Khatoco đang trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình.

Hệ thống trang trại nuôi đà điểu lớn nhất cả nước

Đà điểu là loài chim lớn nhất thế giới với chiều cao lên đến gần 3m. Đây là giống chim hoang dã có nguồn gốc từ châu Phi, nay đã được thuần hóa, thích nghi với khí hậu tại Việt Nam, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Khatoco sở hữu 2 trang trại nuôi đà điểu tại TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa và Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Năm 2002, ngành chăn nuôi đà điểu được Khatoco đặt nền móng đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam với việc thành lập Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Quảng Nam (xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ). Sau 2 năm thử nghiệm cho thấy những con giống đà điểu được đưa về từ Châu Phi thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở miền Trung. Từ đó, Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa ra đời (xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa) với tổng diện tích 122 ha đáp ứng nhu cầu mở rộng đàn. Hiện nay, Khatoco có tổng đàn đà điểu khoảng 12.000 con, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 8.000 con giống và 300 tấn thịt đà điểu.



Quy trình sản xuất khép kín từ khâu nhân giống - chăn nuôi - chế biến - tiêu thụ sản phẩm

Khatoco với quy trình sản xuất khép kín từ khâu nhân giống - chăn nuôi - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, mọi công đoạn đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp đảm bảo thịt đà điểu Khatoco luôn an toàn cho người tiêu dùng. Thông tin về mỗi con đà điểu được quản lý trên phần mềm trong suốt quá trình nuôi như lý lịch, các chỉ tiêu như sử dụng thức ăn, tình hình bệnh, các loại thuốc sử dụng, thời gian đào thải thuốc… để đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sản phẩm thịt đà điểu Khatoco đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018.



Khu vực chế biến thịt

Thịt đà điểu Khatoco – Nguồn "dinh dưỡng vàng" tốt cho sức khỏe



Được mệnh danh là thực phẩm của thế kỷ 21, thịt đà điểu mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe không phải ai cũng biết. Theo báo cáo phân tích hàm lượng dinh dưỡng các loại thực phẩm của Viện dinh dưỡng quốc gia, trong 100g thịt đà điểu có 22,03g protein, 0,52g mỡ và 26,02mg cholesterol. Thịt đà điểu ít mỡ, có hàm lượng protein cao hơn thịt gà, bò, heo, hàm lượng cholesterol thấp hơn nhiều so với thịt gà, bò, heo, giúp giảm các nguy cơ về bệnh tim mạch, thừa cân, béo phì… Bên cạnh đó, thịt đà điểu còn giàu chất sắt, rất có ích cho phụ nữ mang thai, người thiếu máu. Thịt đà điểu còn phù hợp với người cao tuổi, giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh mãn tính, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Sử dụng thịt đà điểu vừa ngon vừa lành phù hợp với xu hướng ẩm thực chung hiện nay.

Bảng so sánh hàm lượng dinh dưỡng thịt đà điểu với các loài khác (100g)

Loài Mỡ (g) Cholesterol (mg) Đạm/Protein (g) Đà điểu 0.52 26.02 22.03 Gà 13.1 75 20.3 Bò 3.8 59 21 Heo 7 67 19

Nguồn: Trích từ bảng thành phần thực phẩm Việt Nam xuất bản năm 2010 của Viện dinh dưỡng quốc gia

Tuy thuộc họ gia cầm nhưng thịt đà điểu có màu đỏ giống thịt bò, thịt có vị ngon đặc trưng, dai chứ không bở, ngọt vị, mềm hơn thịt bò và đặc biệt chế biến được nhiều món, kết hợp với nhiều loại gia vị khác nhau.

Thịt đà điểu thuộc loại thịt đỏ giàu dinh dưỡng

Với những ưu điểm vượt trội về chất lượng sản phẩm và lợi ích cho sức khỏe, thịt đà điểu Khatoco đang ngày càng được thị trường ưa chuộng. Hiện nay, sản phẩm thịt đà điểu Khatoco đã có mặt tại hệ thống các siêu thị: Co.opmart, Lotte Mart, Go!, Mega Market… và các đại lý phân phối trên toàn quốc. Người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm thịt đà điểu chất lượng cho bữa ăn ngon của gia đình.



Món đà điểu xiên nướng