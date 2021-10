The Arena - điểm đến thích ứng xu hướng du lịch mới sau dịch Covid-19

Xu hướng du lịch thay đổi trong giai đoạn "bình thường mới"

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đang và sẽ tiếp tục thay đổi cách mọi người đi du lịch, đồng thời ảnh hưởng đến những lựa chọn và quyết định điểm đến. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát, du lịch theo hướng giãn cách sẽ là trào lưu mới với những lựa chọn điểm đến tại các "second cities" biệt lập, cách xa khu dân cư. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy, du khách có xu hướng tìm kiếm những nơi giúp họ kết nối với thiên nhiên, điều mà rất nhiều người đã không thể tận hưởng trong thời gian dài giãn cách. Theo khảo sát của trang đặt phòng trực tuyến Booking.com, có 63% du khách tìm kiếm những trải nghiệm xa trung tâm để hòa mình vào thiên nhiên và có khoảng 73% cho biết họ thích các hoạt động đơn giản hơn như dành thời gian ở ngoài trời hoặc thư giãn cùng gia đình. Trong số đó, các kỳ nghỉ ở bãi biển được ưu tiên hàng đầu và trở thành xu hướng nghỉ dưỡng sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

Du lịch thư giãn, tận hưởng thiên nhiên trở thành trào lưu du lịch mới

Theo khảo sát của Outbox Consulting - công ty chuyên cung cấp các giải pháp nghiên cứu và tư vấn chuyên sâu cho ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam - biển đảo vẫn tiếp tục là các điểm đến hàng đầu, trong đó Khánh Hòa và Vũng Tàu tiếp tục được dự đoán là những điểm đến được ưa chuộng.



Du khách ưu tiên tìm kiếm trải nghiệm bình dị, tận hưởng thiên nhiên cho kỳ nghỉ gia đình

Đồng thời, những e ngại về dịch bệnh đã khiến nhiều du khách tìm kiếm những nơi mang đến trải nghiệm quen thuộc như ở nhà. Theo Booking.com, có khoảng 54% số du khách muốn đặt chỗ nghỉ thoải mái như ở nhà hoặc căn hộ hơn là ở phòng khách sạn.



Du khách tìm kiếm những điểm đến mang đến trải nghiệm quen thuộc như ở nhà

Không chỉ thay đổi về nhu cầu và lựa chọn điểm đến, hành vi của du khách cũng thay đổi nhiều kể từ khi Covid-19 bùng phát, trong đó xu hướng du lịch sức khỏe nhằm phục hồi thể chất và tái tạo tinh thần dần lên ngôi. Ông Hugo Thistlethwayte, Giám đốc điều hành Khu dân cư toàn cầu thuộc Savills đánh giá, cách con người tận hưởng kỳ nghỉ đang dần thay đổi, họ chú trọng nhiều hơn đến hoạt động rèn luyện sức khỏe như đi bộ, thể thao dưới nước.



Du khách thích các hoạt động rèn luyện sức khỏe

…và thể thao ngoài trời, thể thao dưới nước trong chuyến nghỉ dưỡng

Bên cạnh đó, du lịch không chạm tiếp tục là xu hướng không thể thiếu trong giai đoạn "bình thường mới". Trong một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi Censuswide, hơn 4/5 khách du lịch cho biết công nghệ sẽ giúp họ tự tin đi du lịch, do vậy, họ sẽ ưu tiên lựa chọn những điểm đến ứng dụng nhanh chóng công nghệ trong việc cung cấp dịch vụ.



The Arena - Điểm đến thích ứng xu hướng du lịch mới sau dịch Covid-19

Là một trong những dự án tiên phong đi vào bàn giao tại Bãi Dài và đồng thời cũng là dự án nỗ lực bàn giao xuyên dịch nhờ tiên phong ứng dụng công nghệ, The Arena vẫn đang tiếp tục trao chìa khóa cho khách hàng đáp ứng các chỉ tiêu an toàn Covid-19 đến dự án nhận nhà.

Sở hữu 500m bờ biển tại Bãi Dài, ôm trọn vẻ đẹp thuần khiết và nên thơ của vịnh thiên đường, trong khu vực xa dân cư với các resort khép kín, The Arena là khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hài hòa. Ngoài các căn hộ thiết kế thông minh, đảm bảo sự rộng rãi, thông thoáng, giúp tận hưởng đa gió trời, The Arena còn sở hữu những tiện ích độc đáo: các tổ hợp hồ bơi đa năng lý tưởng cho các hoạt động giải trí, thể thao nước, bể sục jacuzzi, sông lười cho các hoạt động thư giãn, những đồi cỏ, đường nội khu xanh mát phù hợp cho các hoạt động đi bộ, xe đạp, dã ngoại ngoài trời…Thêm vào đó, khu vực F&B Lounge được bố trí tại mỗi tầng có thể giúp hỗ trợ du khách chế biến một bữa ăn nhẹ, mang đến trải nghiệm gần gũi, bình dị như tại nhà.

The Arena mang đến những trải nghiệm như tại nhà

Sau giai đoạn nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, Khánh Hòa nhanh chóng quay trở lại trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Với những chương trình kích cầu và mở cửa cho du lịch với các tiêu chí an toàn Covid-19, Khánh Hòa là điểm đến xanh an toàn và sẽ sớm nhanh chóng phục hồi ngay khi các thành phố mở cửa cho người dân đi lại.