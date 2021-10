Tập đoàn TTC đồng hành cùng chương trình “ATM Hiến máu cứu người”

Bên cạnh đội ngũ cán bộ nhân viên tại khu vực TP HCM, TTC còn phát động và kêu gọi các tổ chức khác như Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Tân Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5, các đối tác… cùng tham gia.

Chương trình đã thu hút được sự tham gia của hơn 250 tình nguyện viên

Quá trình hiến máu được Ban tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ các quy định về giãn cách, nguyên tắc 5K của Bộ Y tế nhằm tránh lây nhiễm dịch Covid-19. Ngay từ sớm, các tình nguyện viên hiến máu đều được test nhanh Covid-19 tại khu vực riêng biệt trước khi vào khu vực hiến máu. Sau đó, các tình nguyện viên được đội ngũ y tế Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM khám sức khỏe sàng lọc tiêu chuẩn và xác định lượng máu có thể hiến tặng.



Nhận thức về tầm quan trọng của dòng máu Rh- mình mang trong người, vì thế, khi biết thông tin về chương trình "ATM Hiến máu cứu người", anh Trần Tiến Công, có nhóm máu AB Rh- (nhóm máu hiếm nhất tại Việt Nam), đã đăng ký tham gia ngay. "Tôi muốn góp một phần nào đó để hỗ trợ và giúp đỡ mọi người. Tôi đã hiến máu 5 lần rồi, lần này đi hiến trong giai đoạn dịch bệnh nên cảm giác khác hơn so với những lần trước, mình phải cẩn thận hơn khi di chuyển và tuân thủ quy định 5K", anh Công cho hay.

Anh Trần Tiến Công có nhóm máu AB Rh- đã tham gia chương trình "ATM Hiến máu cứu người"

Tại điểm hiến máu sáng nay, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã tham gia hiến máu trực tiếp. Ông cho biết: "Thay mặt Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, rất cảm ơn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có sáng kiến chương trình "ATM Hiến máu cứu người". Việc làm này rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi lượng máu thành phố đang rất thiếu để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Nếu nói có đủ để phục vụ cho nhu cầu máu của thành phố thì chưa vì nhu cầu cần máu là rất cao. Tuy nhiên, chương trình của Hội được tổ chức rất kịp thời, hoan nghênh phương pháp và cách làm của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Hôm nay tôi cũng tham gia hiến máu cùng với mọi người để góp một phần sức của mình phục vụ cho nhu cầu máu của Thành phố".



Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang hiến máu

Trực tiếp tham gia hiến máu, Bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn TTC chia sẻ, tại TTC, bên cạnh sản xuất kinh doanh, TTC rất quan tâm và đề cao các hoạt động xã hội, do đó khi Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động tổ chức chương trình "ATM Hiến máu cứu người", đội ngũ nhân sự của TTC rất hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. "Tôi cho rằng hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt, chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn rất nhiều thách thức như hiện nay cần lắm những giọt máu đào từ các tình nguyện viên", bà khẳng định thêm.



Trong những năm qua, phong trào hiến máu tự nguyện tại TTC luôn được sự chỉ đạo sát sao và quan tâm của Ban lãnh đạo Tập đoàn. Được biết trước đó vào ngày 02-4-2021, chương trình Hiến máu tự nguyện "Niềm vui từ lòng nhân ái" do Tập đoàn TTC phối hợp với Hội chữ thập đỏ Quận Tân Bình và Phòng khám DHA Healthcare tổ chức đã thu được 213,5 đơn vị máu đến từ hơn 150 cán bộ nhân viên. Đây là chương trình được TTC tổ chức liên tục 10 năm liền, không chỉ tại TP HCM mà ở tất cả tỉnh thành nơi có các đơn vị trực thuộc trú đóng, thể hiện trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng nói chung và những người bệnh cần máu nói riêng, nhằm chung tay khắc phục tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện.

Bà Hồ Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng tham gia hiến máu

Chia sẻ về lý do thực hiện chương trình này, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: "Qua trao đổi với Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, chúng tôi nhận thấy trong giai đoạn dịch bệnh này, công tác hiến máu bị gián đoạn và gặp rất nhiều khó khăn, TP HCM đang rất thiếu máu cho công tác chữa trị bệnh, nên chúng tôi phối hợp với Bệnh viện triển khai "ATM Hiến máu cứu người". Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nhân trẻ, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp hội viên tại TP HCM tích cực tham gia. Mục tiêu của chương trình là vận động được 1.500 tình nguyện viên tham gia hiến máu, góp phần cùng TP HCM cung cấp đủ máu cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh; chuẩn bị lượng máu dự phòng bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian dịch bệnh.



Chương trình còn được sự quan tâm và tham gia hiến máu của ông Inoue Nagato, người Nhật Bản

Trước đó, ngày 10-9-2021, hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM triển khai chương trình "ATM Hiến máu cứu người" với ý nghĩa "Giọt máu trao đi - Cuộc đời ở lại, yêu thương lan tỏa".



Được biết, đồng hành cùng Nhà nước trong công cuộc phòng chống dịch bệnh, với truyền thống tương thân tương ái, Tập đoàn TTC và DHA đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện. Tính đến cuối tháng 9-2021, TTC và DHA đã tài trợ hơn 62 tỉ đồng nhằm mang yêu thương sẻ chia đến đội ngũ y tế, lực lượng tuyến đầu cũng như bà con nhân dân các tỉnh, thành đang gồng mình chiến đấu với đại dịch.