K-Home New City gây “bão” thị trường Bình Dương

Với mức giá chỉ từ 789 triệu đồng/căn, thanh toán chỉ 160 triệu là được nhận nhà, dự án Đô thị nhà ở xã hội K-Home New City lập tức gây "bão" tại thị trường Bình Dương khi chính thức giới thiệu đến khách hàng hôm 12-3.

Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam

K-Home New City do Kim Oanh Land (thành viên Kim Oanh Group) hợp tác cùng Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) phát triển nằm ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đây là dự án Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam với quy hoạch hiện đại lấy cảm hứng từ các đô thị xanh của Singapore; đồng thời cũng là dự án nhà ở xã hội phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE đầu tiên tại Bình Dương, giúp tiết kiệm điện, nước và giảm khí phát thải nhà kính trong quá trình sử dụng.

Phối cảnh dự kiến của K-Home New City - Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam.

K-Home New City có quy mô lên đến 26,69ha, cung cấp 3.310 sản phẩm căn hộ và nhà phố cùng hệ thống tiện ích "all in one" đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân. Có thể kể đến như hệ thống 10 công viên; phố thương mại - ẩm thực; 2 hồ bơi; trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School; khu thể thao ngoài trời với 6 sân pickleball, sân bóng đá, sân tennis; clubhouse; khu BBQ; khu café; phòng y tế, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà thiền, lối dạo bộ…

K-Home New City tích hợp hệ tiện ích "all in one" đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân

Tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương, K-Home New City còn sở hữu hệ thống giao thông đồng bộ và kết nối thuận tiện. Từ dự án chỉ mất 5 – 10 phút là đến tòa tháp đôi trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương; các trung tâm thương mại Aeon Mall, Hikari Complex; trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Quốc tế Việt Đức, trường Quốc tế Singapore, trường Quốc tế Việt Hoa, trường Ngô Thời Nhiệm… thông qua các tuyến đường Lê Lai, Hùng Vương, Lê Hoàn – Thống Nhất, Lê Lợi. Đặc biệt, K-Home New City kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại WTC Gateway lớn nhất Việt Nam và depot tuyến metro Suối Tiên – thành phố mới Bình Dương.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, cho biết K-Home New City là dự án kiểu mẫu đầu tiên trong chuỗi dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore mà Tập đoàn đang có kế hoạch phát triển. Chính vì thế, dự án không chỉ được chuẩn hóa về quy hoạch, thiết kế, đầu tư hệ thống tiện ích mà còn chú trọng kiến tạo môi trường xanh, chọn lựa vật liệu hiện đại để mang đến không gian sống tiện nghi và thoải mái nhất. "Với K-Home New City, chúng tôi muốn tái định nghĩa khái niệm về dự án nhà ở xã hội và nâng tầm chuẩn sống của số đông người lao động tại Bình Dương", bà Oanh khẳng định.

Mức giá "siêu" ưu đãi!

Là Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore, vị trí đắc địa và tiện ích tương đương các dự án nhà ở thương mại nhưng K-Home New City có mức giá chỉ từ 789 triệu đồng/căn hộ và 2,160 tỷ đồng/căn nhà phố. Riêng với khách hàng mua căn hộ chỉ phải thanh toán 160 triệu là được nhận nhà vào ở, sau đó mỗi tháng chỉ phải trả góp số tiền tương đương thuê nhà.

Thiết kế một mẫu nhà ở xã hội K-Home tại dự án K-Home New City.

Mức giá và chính sách thanh toán này được xem là hiếm có trên thị trường bởi đã bao gồm gói nội thất "xịn sò", khách hàng chỉ việc xách vali vào ở. Thậm chí Kim Oanh Land còn đưa ra nhiều phương án nội thất khác nhau để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu.

Chú trọng chất lượng và tiến độ xây dựng, Kim Oanh Land đã lựa chọn hợp tác với các nhà thầu nhiều kinh nghiệm như Cosaco, Handong, TLT cũng như các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và trang trí nội thất như An Cường, Poli-FSL, Varmora Granito, Hảo Cảnh… Đây là những thương hiệu khó tìm thấy ngay cả trong một số dự án nhà ở thương mại bình dân.

Không gian nội thất của nhà ở xã hội K-Home

Đại diện Kim Oanh Land cho biết, khách hàng mua nhà tại K-Home New City sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) hỗ trợ vay ưu đãi. Tỷ lệ cho vay có thể lên đến 75% giá trị hợp đồng với lãi suất 6,1% trong 10 năm.

Theo tìm hiểu, hiện nay pháp lý dự án K-Home New City đã hoàn chỉnh và Kim Oanh Land đang huy động mọi nguồn lực triển khai với tiến độ thần tốc. Dự kiến những sản phẩm đầu tiên sẽ hoàn thành và bàn giao đến khách hàng từ tháng 10-2025.

