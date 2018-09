Hàng trăm Golfers tranh tài tại 2018 BRG Golf Hà Nội Festival

Trong 3 ngày từ 2 đến 4-10, hàng trăm golf thủ (golfer) trong nước và quốc tế sẽ đến tranh tài và tận hưởng không khí lễ hội Golf tại sự kiện thường niên BRG Hà Nội Golf Festival.

Với số lượng golfer quốc tế đông đảo, có thể nói BRG Hà Nội Golf Festival đang có ý nghĩa rất tích cực trong việc phát triển du lịch Golf Việt Nam. Đúng với tên gọi - Ngày hội Golf ( Golf Festival) giải đấu không chỉ là nơi thể hiện kỹ năng của các golfers mà đây còn là thời gian lý tưởng cho những khách du lịch muốn khám phá Việt Nam qua Golf và tận hưởng tiết trời thu Hà Nội đẹp nhất trong năm.

Sân golf Kings Course

Tham gia 2018 BRG Hà Nội Golf Festival, golfers sẽ trải nghiệm những sân golf đẳng cấp nhất tại Hà Nội đó là Kings Course tại BRG Kings Island Golf Resort và Legend Course tại BRG Legend Hill Golf Resort, cả hai sân golf đều là sản phẩm của nhà thiết kế golf Số 1 thế giới Nicklaus Design, được xây dựng bởi Tập đoàn BRG. Sân golf thứ 3 đăng cai giải đấu năm nay là BRG Ruby Tree Golf Resort, được mệnh danh là " Sân golf đi bộ" tốt nhất Việt Nam.

Điều tuyệt vời nhất mà các golfers có thể trải nghiệm tại sự kiện này là có cơ hội thi đấu trên sân Golf Kings Course mới được ra mắt vào đầu năm 2018. Được giới mộ điệu đánh giá là một sân golf với vẻ đẹp "cổ điển" với hố số 19 độc đáo đem lại sự ngỡ ngàng cho golfre đã khiến nơi đây trở thành một tuyệt tác, xứng tầm là thiết kế của đích thân Jack Nicklaus II, Chủ tịch Nicklaus Design và là con trai cả của huyền thoại Golf Jack Nicklaus.

Kings Course có chiều dài 7,300 yard, là sân golf tiêu chuẩn thi đấu (championship course) được bao phủ bởi rừng và hồ nước tự nhiên.

Sân golf Legend Course

Nổi bật trên phong cảnh đặc trưng đó là hố số 19 - Par 3, đây có thể coi là viên ngọc quý, là điểm đặc trưng thú vị khi Tee được đặt trên đỉnh thác nước đá, golfer có hai lựa chọn green: Green Kings là một hòn đảo riêng biệt với độ dài từ Tee 168 yards dành cho Nam hoặc Green Queen với độ dài 108 yards dành cho Nữ.

Ông Jack Nicklaus II chia sẻ về Kings Course như sau: "Vẻ đẹp và chất lượng của Kings Course vượt quá sự mong đợi của tôi. Ngay từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất này đây, bằng nhãn quan và kinh nghiệm thiết kế của mình tôi đã cảm nhận được sân golf mới này sẽ đặc biệt như thế nào. Dù vậy, khi Kings Couse được hoàn thiện, tôi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Đây chắc chắn là sân golf tôi mà yêu thích nhất tính đến thời điểm hiện tại. Sẽ không quá lời khi khẳng định rằng sân golf Kings Course ra đời chính là dành cho những vị vua."

Tính kỹ thuật và luật của 2018 BRG Golf Hà Nội Festival được đảm bảo bởi đội ngũ chuyên gia đạt chuẩn PGA từ Vương quốc Anh, Canada và Australia, đội ngũ chuyên gia hàng đầu đảm bảo giải golf được diễn ra với chất lượng thi đấu và đẳng cấp sân cỏ đạt chuẩn cao nhất.

Sân golf BRG Ruby Tree Golf Resort

Luật áp dụng trong giải là Royal & Ancient đảm bảo tính công bằng và điều kiện cho phép người chơi có thể nhận được rất nhiều giải thưởng có giá trị, trong đó phải kể đến là những chiếc xe ô tô Honda Civic và Accord đời mới nhất.

Nhà vô địch bảng đấu và chung cuộc sẽ được nhận phần thưởng giá trị tại Gala Dinner tại BRG Kings Island Golf Resort sau 3 ngày chơi.

Ông Mark Reeves, Giám đốc khối - Tập đoàn BRG, cho biết: "Chúng tôi tin chắc 2018 BRG Hà Nội Golf Festival sẽ là giải golf hấp dẫn nhất trong sau các lần tổ chức. Địa điểm đăng cai tốt hơn, phần thưởng có giá trị cao hơn và có nhiều sự đổi mới hơn. Giải đấu mang đậm tính chất du lịch và nghỉ dưỡng golf sẽ khiến golfers có nhiều trải nghiệm thú vị tại Hà Nội "

"Chúng tôi luôn sẵn sàng để chào đón các golfers quốc tế và trong nước tiếp tục đăng ký và đến tham gia giải golf của chúng tôi từ ngày 2 đến 4-10 để có thể trải nghiệm và chơi trong một không khí lễ hội Golf chuẩn mực nhất"- Ông Mark Reeves cho biết thêm.