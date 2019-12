Cảnh giác với thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Cục An toàn thực phẩm cho biết sau khi phát hiện các thông tin quảng cáo sản phẩm vi phạm nói trên Cục đã mời đại diện các công ty đến làm việc nhưng phía công ty đều khẳng định các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên đang quảng cáo trên website nói trên không phải do công ty thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng. Như vậy các sản phẩm trên các trang web này không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên đang quảng cáo trên các website đã nêu.