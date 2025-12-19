S P Setia và hành trình thổi hồn vào những “biểu tượng sống”

Hơn nửa thế kỷ đi qua nhiều châu lục, S P Setia không chạy theo cuộc đua ngắn hạn mà bền bỉ tạo nên "biểu tượng sống" - để giá trị được cảm nhận bằng sự an tâm mỗi khi trở về. Họ không chỉ hỏi "xây gì" hay "bán cho ai", mà đi xa hơn: "Con người sẽ sống thế nào trong không gian này?" và "Khi đô thị trưởng thành, nơi đây đóng góp gì cho cộng đồng?".

"Biểu tượng sống" bắt đầu từ những điều rất đời thường

Hành trình của S P Setia tại Việt Nam khởi đầu bằng những mầm xanh hướng về tương lai. Ecolakes Mỹ Phước là "nhịp thở xanh" đầu tiên, tiếp đến là EcoXuân – khu đô thị sinh thái gần gũi hơn với nhịp sống sôi động trên trục Quốc lộ 13.

Nằm giữa EcoXuân, Setia Edenia thừa hưởng trọn vẹn thảm thực vật bản địa được chăm sóc suốt 2 thập kỷ, những tán cây đủ lớn để làm dịu nắng, lọc bụi, giảm tiếng ồn, tạo lớp không khí dịu dàng bao bọc cuộc sống thường nhật.

Setia Edenia: Khi tổ ấm được đặt vào giữa mảng xanh, hạ tầng và nhịp sống đời thường

Cùng với mảng xanh, hệ thống hạ tầng quanh Setia Edenia cũng đang tăng tốc: Quốc lộ 13 mở rộng, Vành đai 3-4 hình thành, ga Metro tương lai chỉ cách vài bước chân. Giải thưởng "Best Connectivity Condo Development" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 là sự ghi nhận rằng Setia Edenia được đặt đúng chỗ, với những kết nối đúng nghĩa cho một cuộc sống bền vững.

Trong cách kể của ông Sherman Kam - Tổng Giám đốc S P Setia Việt Nam – "biểu tượng sống" và "đúng giá trị" không phải là tòa tháp dễ nhận diện từ xa, mà là sự thân thuộc khi trở về nhà mỗi ngày. Ông hào hứng chia sẻ về ba lớp giá trị đan xen nhau để tạo nên điều đó.

Biểu tượng sống của S P Setia là sự thân thuộc khi trở về nhà mỗi ngày.

Lớp đầu tiên là quy hoạch và kiến trúc: lối đi bộ an toàn; luồng gió được tính toán để căn nhà luôn "biết thở"; khoảng xanh đủ rộng để ông bà, cha mẹ, con cháu có thể hàn huyên; là trường học, công viên, cửa hàng được đặt cạnh nhau cho cuộc sống diễn ra trôi chảy, không rối rắm.

"Lớp thứ hai là trải nghiệm sống mỗi ngày. Khi bước qua cổng bạn có cảm thấy dễ chịu, yên tĩnh và mọi thứ vận hành tử tế hay không. Là việc bạn có dám để con mình tự đạp xe trong khuôn viên, có còn lo lắng mỗi khi trời tối, có thấy mình được tôn trọng qua những dịch vụ âm thầm: bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc cảnh quan hay không" ông Sherman chia sẻ.

Cư dân tại S P Setia được trải nghiệm nhiều tiện ích của dự án.

Lớp thứ ba, cũng là lớp khó hình thành nhất: cộng đồng. Theo thời gian, nếu một nơi đủ tốt, những người có cùng cách sống, cùng thói quen gìn giữ môi trường chung sẽ dần hội tụ. Vị Tổng giám đốc nhấn mạnh: "Khi một khu đô thị góp phần vào diện mạo xanh, sạch, an ninh cho cả khu vực, nó không còn chỉ là nơi để ở, mà trở thành một phần trong câu chuyện trưởng thành của cả thành phố".

Đo thành công bằng những điều không thể gắn vào bảng giá

Setia Edenia được phát triển theo chuẩn mực quốc tế, nhưng không đặt mình trên một "bệ cao" giáo điều hay xa cách. Ông Sherman chia sẻ, tập đoàn gọi cách định vị này là "cao cấp về giá trị, nhưng trong một tầm giá mà những người sống có tính toán, có kỷ luật tài chính vẫn có thể chạm tới".

Ông Sherman Kam khẳng định Setia Edenia phát triển theo chuẩn mực quốc tế.

Thay vì đẩy chi phí vào những thứ đắt đỏ để gây ấn tượng ban đầu, nguồn lực được dành cho những thứ cư dân cảm nhận từng ngày: quy hoạch mạch lạc, mảng xanh rộng rãi, xử lý âm học cho không gian sống yên tĩnh, vận hành để nhà luôn được chăm sóc như mới. Về lâu dài, sự đầu tư đó thể hiện ở chỗ ít lỗi bàn giao, chi phí bảo trì hợp lý và giá trị ngôi nhà bền bỉ hơn.

Ở thị trường Việt, thành công thường được gắn với "cháy hàng", doanh số "khủng". Nhưng với S P Setia, thước đo nằm ở con số khác: bao nhiêu gia đình chọn sống lâu dài, tốc độ lấp đầy sau bàn giao, số hoạt động cộng đồng duy trì được, hay mức độ hài lòng của cư dân theo thời gian.

Những thước đo ấy hiếm khi xuất hiện trong quảng cáo, nhưng lại là điều ông Sherman đặc biệt quan tâm khi nói về Setia Edenia. Bởi với ông, một đô thị chỉ thật sự "đứng vững" khi cư dân muốn ở lại và sẵn sàng gắn bó qua nhiều thế hệ.

Ở Setia Edenia, đó là kiểu sung túc của thời đại hậu xa xỉ, nơi thước đo giàu có không còn là số món đồ có thể khoe, mà là chất lượng của những ngày bình yên bên gia đình.

Sự bền bỉ với triết lý đúng giá trị khiến S P Setia trở thành "thương hiệu của sự ổn định". Với không ít người, cảm giác khi bước vào dự án của S P Setia rất riêng biệt: vẫn là cây, là đường dạo bộ, là không gian được tính toán đủ gần để tận hưởng, đủ xa để tương lai còn dư chỗ lớn lên. Niềm tin ấy không đến từ một chiến dịch truyền thông, mà từ những gì họ nhìn thấy, chạm vào và sống cùng qua năm tháng.

