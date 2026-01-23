The Grand Manhattan tăng tốc về đích, chính thức cất nóc tháp cuối cùng

Đại diện từ Novaland, tổng thầu Ricons, đối tác trong lễ cất nóc Tháp A1 thuộc Tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ The Grand Manhattan

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện dự án mà còn khẳng định nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn Novaland trong hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng, xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng và kiên định thực hiện cam kết với khách hàng.

Đại diện Novaland cho biết, bước tiến của dự án là kết quả của sự tin tưởng, đồng hành từ các đối tác, nhà đầu tư. Và trên hết là sự hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt của của Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ các nút thắt pháp lý để dự án tiếp tục thi công hoàn thiện. Đây là nguồn động lực để Novaland tiếp tục phát triển The Grand Manhattan trở thành công trình biểu tượng xứng tầm, mang lại giá trị lâu dài, và góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Công tác thi công hoàn thiện được triển khai đồng loạt cả 3 tháp tại The Grand Manhattan

Tập đoàn Novaland đang phối hợp chặt chẽ cùng tổng thầu Ricons, tập trung tối đa nguồn lực cho công tác hoàn thiện để đưa dự án về đích, sẵn sàng bàn giao nhà cư dân từ quý III-2026. Dự án The Grand Manhattan đã bước vào giai đoạn "nước rút" với nhịp độ thi công khẩn trương, đồng loạt tại cả ba tháp.

Tính đến thời điểm hiện tại, song song với tiến độ tích cực tại tháp A1, các tháp A2 và A3 cũng đã bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ điện, sàn, trần, tường, lắp kính mặt ngoài, sơn hoàn thiện nội – ngoại thất căn hộ,

Lấy cảm hứng từ quận Manhattan (New York, Mỹ) – trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, biểu tượng cho lối sống hiện đại và đẳng cấp, Tổ hợp Căn hộ - Thương mại dịch vụ The Grand Manhattan được đầu tư bài bản nhằm kiến tạo chuẩn sống quốc tế ngay giữa lõi trung tâm TP HCM. Dự án gồm ba tòa tháp cao 38 tầng và 4 tầng hầm được xây dựng trên diện tích 14.000 m² với hai mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc đắc địa tại lõi trung tâm TP HCM.

Khi hoàn thiện, The Grand Manhattan sẽ cung cấp cho thị trường hơn 1.000 căn hộ cao cấp với đầy đủ các tiện ích sang trọng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, căn hộ dịch vụ cao cấp tại trung tâm kinh tế đứng đầu của cả nước.

Sảnh đón sang trọng tại The Grand Manhattan

Điểm nhấn của dự án là hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, như bãi đỗ xe định danh, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao tại khối đế, khu mua sắm kết hợp công viên tầng trệt, hồ bơi vô cực rộng 400 m², phòng gym cùng hệ thống an ninh đa lớp. Đặc biệt, công viên và cảnh quan nội khu với diện tích khoảng 4.200 m² được xem là điểm nhấn hiếm có tại khu vực trung tâm, nơi quỹ đất được ví như "tấc đất tấc vàng".

Giá trị The Grand Manhattan còn được nâng tầm nhờ tầm nhìn hướng về loạt công trình biểu tượng của TP HCM như chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23-9, đồng thời kết nối nhanh đến các hệ thống khách sạn 5 sao, tháp văn phòng hạng A và khu trung tâm tài chính của thành phố.