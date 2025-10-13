The Felix - tổ ấm vững vàng cho người trẻ

Giữa lúc nhiều người trẻ đang loay hoay tìm lời giải cho một chốn an cư, The Felix nổi bật như một lựa chọn đáng tin cậy: pháp lý vững vàng, giá bán hợp lý, chính sách đồng hành và không gian sống được "may đo" cho thế hệ trẻ.

Theo báo cáo khảo sát tâm lý người tiêu dùng được Batdongsan.com.vn thực hiện cuối năm 2024, nhu cầu mua bất động sản tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm người mua nhà lần đầu, chiếm 62% số lượng người khảo sát. Trong đó, mục đích mua để ở chiếm 42%, với mức thu nhập theo hộ gia đình chủ yếu dưới 40 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, có tới 59% người tham gia khảo sát cho biết pháp lý là yếu tố tiên quyết trong quá trình chọn mua nhà. Đặc biệt, tỉ lệ này sẽ có xu hướng cao hơn ở nhóm người mua trẻ vốn hạn chế kinh nghiệm và khả năng xử lý nếu gặp rủi ro pháp lý hay tài chính.

Pháp lý rõ ràng, vững vàng niềm tin

Trong bối cảnh đó, tổ hợp chung cư The Felix của chủ đầu tư C-Holdings ghi điểm khi sớm công bố văn bản xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính và bảo đảm tiến độ thi công.

Dự án đã hoàn thiện đầy đủ các hạng mục pháp lý then chốt mà một dự án đầu tư bất động sản cần phải có theo quy định của pháp luật gồm: phê duyệt quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nghiệm thu xây dựng tương ứng theo tiến độ dự án…

Cam kết bằng kết quả, The Felix tạo dựng niềm tin với pháp lý minh bạch

Nền tảng pháp lý vững chắc không chỉ khẳng định năng lực, tiềm lực và uy tín của chủ đầu tư C-Holdings mà còn bảo đảm tính sở hữu hợp pháp cho chủ nhân các căn hộ trong tương lai, đặc biệt là những người trẻ sở hữu tổ ấm đầu tiên.

Việc công bố pháp lý một cách minh bạch giúp The Felix tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi mà người mua nhà ngày càng trở nên thận trọng, khi pháp lý không còn là "điểm cộng" mà là yếu tố bắt buộc.

Tổ ấm đúng "gu", tài chính đúng tầm

Không chỉ vững vàng về pháp lý, sức hút dự án The Felix còn đến từ dòng sản phẩm "luxury but affordable", được chủ đầu tư C-Holdings tâm huyết phát triển với mong muốn trao cơ hội sở hữu tổ ấm trong mơ tới người trẻ.

Thấu hiểu khó khăn của nhóm khách hàng trẻ khi tìm kiếm căn nhà đầu tiên, với bài toán lớn thường gặp như tài chính hạn chế, khả năng tiếp cận vốn, thiếu kinh nghiệm pháp lý và áp lực trả góp dài hạn. Tại The Felix, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cùng cộng sự đã nghiên cứu triển khai dòng sản phẩm Fit Home - căn hộ "may đo" cho thế hệ trẻ với các tiêu chí: giá bán hợp lý, pháp lý minh bạch, chất lượng vượt trội, tiện ích chuẩn sang và chính sách tài chính đồng hành.

68 tiện ích chuẩn “gu” đủ “vibe” cho trải nghiệm sống đa sắc tại The Felix

Dự án tọa lạc tại giao lộ Nguyễn Du và Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Thuận An, phía Bắc TP HCM. Về thiết kế, mỗi căn hộ tại The Felix đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ khoảng logia riêng tư thoáng mát, bố trí không gian thông minh, hành lang rộng 1,8 m, cửa chính 1,2 m - những tiêu chuẩn vượt trên mặt bằng chung cùng phân khúc.

Cùng với không gian sống chất lượng, chính sách tài chính được cá nhân hóa theo khả năng và nhu cầu người trẻ chính là điểm cộng nổi bật. Trong đó, với sự đồng hành của Quỹ trợ giá FIT FUND, khách hàng chỉ cần chi trả từ 1,6 triệu đồng/tháng với mức lãi suất hấp dẫn cố định trong 3 năm hoặc từ 3,9 triệu đồng/tháng với thời gian vay dài hơi hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương đang dao động từ 45-60 triệu đồng/m² tùy khu vực, The Felix với giá bán dự kiến chỉ từ 34 triệu đồng/m2 trở thành lựa chọn sáng giá cho đối tượng cư dân trẻ như nhân viên văn phòng, gia đình trẻ và nhóm chuyên gia làm việc tại TP HCM, Thủ Đức, Bình Dương.

Căn hộ Fit Home “fit gu” người trẻ

Là một trong hàng trăm khách hàng đến tham quan Sales Gallery dự án The Felix vào ngày khai trương 31-5 vừa qua, anh Minh Khôi (31 tuổi, nhân viên IT, TP HCM) chia sẻ: "Tôi đã đi xem 4 dự án trước khi đến đây. Ở đâu cũng có ưu điểm riêng nhưng tôi vẫn còn lăn tăn, hoặc là giá cao, phải vay quá nhiều hoặc là phong cách sống không phù hợp. The Felix mang đến cảm xúc rất hài hòa và hợp lý: không gian gần gũi, căn hộ sáng và thoáng, tài chính dễ tiếp cận, có chính sách hỗ trợ thiết thực. Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc mua nhà không còn là chuyện 'để sau'."

Minh bạch và tận tâm từ chính sách đến sản phẩm, từ trải nghiệm đến pháp lý, việc "nói thật - làm thật" của chủ đầu tư C-Holdings đang từng bước tạo dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng.

Thấu hiểu rằng căn nhà đầu tiên đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời người, là tài sản tự hào của người trẻ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ anh không cho rằng bán xong sản phẩm là hết trách nhiệm, vì vậy C-Holdings luôn không ngừng cải tiến dịch vụ, chăm chút tiện ích, xây dựng cộng đồng cho dự án, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho cư dân.

"Triết lý kinh doanh của tôi là tạo ra các sản phẩm bất động sản đáp ứng đúng nhu cầu xã hội, thích nghi với thời đại nhưng luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu. Tôi tin rằng người sử dụng cuối - người mua để ở - phải là người hưởng lợi lớn nhất, chứ không phải chủ đầu tư hay nhà đầu cơ" - vị chủ tịch của C-Holdings khẳng định.