Sao Bắc Đẩu đổi nhận diện thương hiệu sau 29 năm

Theo đó, bộ nhận diện mới của Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) được giới thiệu trong dịp kỷ niệm 29 năm (5.12.1996 – 5.12.2025), phù hợp bối cảnh thị trường công nghệ Việt Nam đang tăng tốc về hạ tầng số, điện toán đám mây và ứng dụng AI.

Hành trình gần ba thập kỷ

Thành lập từ năm 1996, SBD được đánh giá là một trong những doanh nghiệp công nghệ có thâm niên tại Việt Nam, cung cấp giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ số và chuyển đổi số cho khối doanh nghiệp, ngân hàng và khu vực công.

Trong quá trình phát triển, SBD duy trì hợp tác với nhiều công ty, tập đoàn… giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực triển khai và đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ theo thông lệ quốc tế.

Thay đổi nhận diện sau 18 năm

Logo cũ – hình ngôi sao ba cánh và quỹ đạo vệ tinh đã được SBD sử dụng từ năm 2007, gắn với giai đoạn phát triển hạ tầng công nghệ, và biểu tượng này đã hoàn thành sứ mệnh khi doanh nghiệp bước sang giai đoạn mới.

SBD ra mắt logo mới khẳng định tầm nhìn Quốc tế

Bộ nhận diện mới sử dụng chữ "SBD" theo phong cách tối giản, hiện đại. Thiết kế nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi mà công ty theo đuổi trong thời đại số: con người, trí tuệ nhân tạo và công cụ số. SBD cho biết logo mới thể hiện vai trò kết nối giữa công nghệ, đơn vị triển khai và người sử dụng cuối, hướng đến tạo ra giá trị thiết thực cho hệ sinh thái số.

Định hướng phát triển

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển bền vững, mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ lớn và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. SBD kỳ vọng bộ nhận diện mới sẽ giúp doanh nghiệp tăng tốc đổi mới, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.