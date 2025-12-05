VPBank tiên phong triển khai thanh toán chạm bằng tài khoản tại Metro TP HCM

Tính năng mới giúp hành khách chạm điện thoại tại cổng soát vé để thanh toán nhanh chóng, an toàn, không cần thẻ hay tiền mặt.

Sự phát triển của công nghệ thanh toán hiện đại đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi trải nghiệm "chạm để thanh toán" trở thành chuẩn mực của sự tiện lợi. Trong bối cảnh này, VPBank tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong khi chính thức triển khai tính năng Pay by Account để hỗ trợ thanh toán một chạm tại hệ thống Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (Metro TP HCM) từ ngày 1-12-2025.

Cụ thể, khi di chuyển bằng hệ thống Metro TP HCM, hành khách chỉ cần thao tác chạm điện thoại tại cổng soát vé có máy POS, hệ thống sẽ tự động ghi nhận lượt di chuyển và trừ tiền trực tiếp từ tài khoản VPBank. Nhờ đó, trải nghiệm thanh toán trở nên nhanh gọn, hiện đại, phù hợp với nhu cầu di chuyển nhanh trong bối cảnh đô thị.

Giao thông công cộng là lĩnh vực có tần suất giao dịch cao và yêu cầu tốc độ xử lý tức thời. Việc VPBank hợp tác lần đầu tiên đưa thanh toán một chạm Pay by Account vào vận hành tại Metro TP HCM là bước tiến giúp tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển. Đây không chỉ là sự đổi mới trong dịch vụ thanh toán mà còn cho thấy nỗ lực của VPBank đóng góp vào mục tiêu phát triển giao thông công cộng thông minh.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Đối với khách hàng, lợi ích nằm ở trải nghiệm thuận tiện, an toàn và xuyên suốt. Việc triển khai thanh toán chạm bằng tài khoản VPBank tại tuyến metro TP Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng trong việc phổ cập các phương thức thanh toán hiện đại cho đại bộ phận hành khách. Pay by Account và các giải pháp thanh toán không tiền mặt khác giúp cơ quan vận hành Metro quản lý dữ liệu minh bạch, hỗ trợ hoạch định chính sách về giao thông. Khi thói quen thanh toán không tiền mặt được lan tỏa qua các hoạt động hằng ngày như sử dụng Metro, người dân sẽ nhanh chóng thích ứng với bức tranh đô thị số hóa toàn diện".

Cũng trong tháng 12, trải nghiệm thanh toán một chạm bằng tài khoản sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tại sự kiện Thu Duc Digital Day, tổ chức ngày 6 và 7-12-2025 tại ga Thủ Đức thuộc tuyến Metro số 1 TP HCM. Đây là ngày hội công nghệ số đầu tiên diễn ra tại tuyến Metro trọng điểm, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thích công nghệ tiếp cận trực tiếp các giải pháp số ứng dụng vào hoạt động đời sống đô thị.

Tại sự kiện sẽ diễn ra lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP HCM (HURC1) và VPBank - dấu mốc quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm dịch vụ đô thị. Bên cạnh đó, VPBank mang đến khu vực trải nghiệm Pay by Account, cho phép khách tham quan trải nghiệm đi Metro "không vé", đồng thời có cơ hội nhận các phần quà công nghệ và khám phá những nội dung số hóa đang được phát triển cho hệ sinh thái thanh toán hiện đại. Việc Pay by Account hiện diện tại ngày hội được kỳ vọng góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn cách các giải pháp thanh toán không tiền mặt đang được đưa vào giao thông công cộng, từ đó tạo nền tảng để tuyến Metro số 1 trở thành hình mẫu về ứng dụng công nghệ trong vận hành.

Pay by Account là tính năng được VPBank giới thiệu từ năm 2024, kiện toàn bộ giải pháp thanh toán một chạm cho khách hàng cá nhân, mang đến trải nghiệm thuận tiện cùng khả năng bảo mật thông tin tối đa. Tính năng cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp nguồn tiền từ tài khoản VPBank để thực hiện các giao dịch thanh toán "chạm" một cách thuận tiện tại hơn 100 triệu điểm chấp nhận thẻ Mastercard trên toàn thế giới, không bị giới hạn hạn mức thanh toán, không cần thẻ vật lý, không phải chia sẻ thông tin thẻ. Yếu tố bảo mật được ưu tiên hàng đầu khi áp dụng cơ chế xác thực sinh trắc học bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, đảm bảo mỗi giao dịch đều do chính chủ tài khoản thực hiện.

Cùng với trải nghiệm liền mạch, khách hàng sử dụng Pay by Account còn được hưởng ưu đãi hoàn tiền đến 500.000 đồng/tháng, bao gồm hoàn 1% cho các chi tiêu tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, ăn uống, di chuyển. Những giao dịch còn lại được áp dụng mức hoàn 0,3% theo quy định.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Pay by Account tại Metro TP HCM: 1. Đối với khách hàng có tài khoản thanh toán tại VPBank B1: Tải ứng dụng Metro HURC, lựa chọn "VPBank chạm & đi" B2: Điều hướng về ứng dụng VPBank NEO, lựa chọn Tap & Pay B3: Chọn thêm tài khoản, bắt đầu đăng ký B4: Xác thực thông tin cá nhân B5: Đăng ký thành công, Quý khách có thể thanh toán chạm tại máy POS khi di chuyển Metro 2. Đối với khách hàng chưa có tài khoản thanh toán tại VPBank B1: Tải ứng dụng Metro HURC, lựa chọn "VPBank chạm & đi" B2: Điều hướng về ứng dụng VPBank NEO (Tải ứng dụng tại CH Play nếu khách hàng chưa từng tải) B3: Đăng ký mở tài khoản thanh toán theo hướng dẫn B4: Sau khi đăng ký thành công, tại màn hình chính lựa chọn Tap & Pay B5: Chọn thêm tài khoản, bắt đầu đăng ký B6: Xác thực thông tin cá nhân B7: Đăng ký thành công, Quý khách có thể thanh toán chạm tại máy POS khi di chuyển metro Tìm hiểu thêm tại https://paybyaccount.vpbank.com.vn/ hoặc liên hệ hotline: 1900 54 54 15



