Acecook Việt Nam hỗ trợ 210.000 sản phẩm mì ăn liền cho người dân vùng lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ quét gây ra tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai trong tháng 11 vừa qua, Acecook Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau đợt hỗ trợ ban đầu 60.000 sản phẩm (tương đương 2.000 thùng), công ty tiếp tục tăng cường thêm 150.000 sản phẩm (tương đương 5.000 thùng), nâng tổng số lên 210.000 sản phẩm mì ăn liền dành cho người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

Hỗ trợ khẩn cấp - kịp thời - đúng nhu cầu

Trong những ngày từ 19 đến 21-11, khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai bị ngập lụt, nhiều địa phương rơi vào tình trạng ngập sâu, giao thông bị chia cắt và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp tại các vùng chịu ảnh hưởng, việc chung tay giúp người dân sớm ổn định cuộc sống là hết sức cần thiết.

Sản phẩm đến với và con vùng lũ Khánh Hòa - Nguồn: Acecook Việt Nam

Ngay khi nhận thấy những khó khăn mà đồng bào vùng lũ đang phải đối mặt, Acecook Việt Nam đã nhanh chóng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, gửi đến bà con hàng ngàn sản phẩm cứu trợ.

Các hoạt động hỗ trợ cụ thể:

Phối hợp cùng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai, Acecook Việt Nam gửi đến bà con tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) 30.000 sản phẩm (tương đương 1.000 thùng); Khánh Hòa 18.000 sản phẩm (tương đương 600 thùng).

Phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ bà con tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) 12.000 sản phẩm (tương đương 400 thùng).

Phối hợp cùng Quỹ tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ đồng bào 60.000 sản phẩm (tương đương 2.000 thùng).

Sản phẩm đến với và con vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - Nguồn: Acecook Việt Nam

Đến nay, khi ghi nhận tình trạng thiếu hụt lương thực tại nhiều khu vực ngập sâu sau lũ, Acecook Việt Nam đã tăng cường hỗ trợ thêm 150.000 sản phẩm mì ăn liền. Doanh nghiệp mong muốn góp một phần công sức nhỏ, giúp giải quyết tình trạng thiếu lương thực, bổ sung nguồn thực phẩm thiết yếu cho bà con trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Với tổng cộng 210.000 sản phẩm được trao tặng trong đợt hỗ trợ lũ lịch sử này, Acecook Việt Nam mong người dân được bình an, vững niềm tin để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hành trình đồng hành cùng cộng đồng

Trong hành trình phát triển, Acecook Việt Nam luôn xác định song hành giữa mục tiêu kinh doanh và cống hiến cho xã hội, đúng với sứ mệnh "Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực". Không chỉ dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm chất lượng, công ty còn bền bỉ triển khai nhiều chương trình, dự án cộng đồng thiết thực, góp phần lan tỏa hạnh phúc và sẻ chia cùng cộng đồng.

Song song với hoạt động hỗ trợ tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, từ đầu mùa mưa bão đến nay, Acecook Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều chương trình cứu trợ tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Thông qua việc phối hợp cùng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, công ty đã trao tặng hơn 447.000 sản phẩm và hơn 1,6 tỉ đồng đến các tỉnh bị tác động bởi bão số 9, 10, 11, 12 và mưa lũ kéo dài.

Sản phẩm đến với bà con vùng lũ Khánh Hòa - Nguồn: Acecook Việt Nam

Bên cạnh nguồn lực của doanh nghiệp, tập thể cán bộ - công nhân viên Acecook Việt Nam cũng tự nguyện đóng góp hơn 200 triệu đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Khoản hỗ trợ này đã được gửi đến đồng bào vùng lũ, góp phần trực tiếp giúp bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10, 11 vừa qua.

Những hoạt động cứu trợ được triển khai xuyên suốt này chính là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Acecook Việt Nam, dựa trên bộ ba giá trị Happy Consumers - Happy Society - Happy Employees. Trong đó, Happy Society thể hiện cam kết của công ty trong việc đóng góp cho xã hội bằng các hành động thiết thực, kịp thời và nhân văn.

Bước sang chương mới với thông điệp "Đổi mới nâng tầm hạnh phúc", công ty tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp luôn đồng hành cùng cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và đóng góp vào sự phát triển ổn định của xã hội.