Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến tự chủ nguồn lực hàng không

Cột mốc này giúp Công ty TNHH Hàng không Mặt Trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways - SPA) trở thành một trong số ít hãng hàng không trẻ tại Việt Nam sở hữu hệ sinh thái vận hành khép kín gồm: Khai thác (AOC), Đào tạo (ATO) và Bảo dưỡng (AMO).

Tự chủ kỹ thuật - Nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Việc được phê chuẩn đào tạo kỹ thuật cơ bản B1 (cơ giới, động cơ) và B2 (hệ thống điện, điện tử máy bay) là "chìa khóa" giúp SPA từng bước xây dựng đội ngũ kỹ sư trình độ cao. Với năng định đào tạo mới này, SPA có thể tuyển dụng những nhân sự từ fresh và đào tạo thành những thợ kỹ thuật được phê chuẩn ở mức A/ B1, B2; Thay vì phụ thuộc vào việc thuê chuyên gia nước ngoài hay các đối tác ngoại vi, hãng hiện có thể tự chủ hoàn toàn nguồn nhân lực nòng cốt cho dòng tàu bay A320/A321. Đây là bước tiến hiếm có đối với một hãng hàng không trẻ, phản ánh chiến lược đầu tư bài bản vào nhân tố con người.

Phê chuẩn đào tạo kỹ thuật cơ bản B1 và B2 giúp SPA từng bước xây dựng đội ngũ kỹ sư trình độ cao

Chia sẻ về cột mốc này, ông Phạm Đăng Thanh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bảo dưỡng Kỹ thuật SPA nhấn mạnh: "Trong bối cảnh ngành hàng không đang thiếu hụt nhân sự kỹ thuật chất lượng cao, việc tự chủ đào tạo giúp SPA chủ động xây dựng nền tảng vững chắc để hiện thực hóa lộ trình phát triển đội tàu bay hiện đại và mở rộng mạng bay xuyên lục địa trong tương lai."

Chỉ trong thời gian ngắn, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thiện hệ thống năng lực pháp lý theo chuẩn hàng không quốc tế. Sự đồng bộ giữa ATO và AMO tạo nên mô hình "đào tạo tại chỗ - thực hành trực tiếp" ngay trên đội tàu bay của hãng. Giải pháp này không chỉ tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao tiêu chuẩn an toàn mà còn tạo tiền đề chiến lược để SPA sẵn sàng nâng định năng lực cho các dòng tàu bay thân rộng trong giai đoạn tiếp theo. Ở tầm nhìn rộng hơn, việc xây dựng năng lực nội tại này góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của hàng không Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.

Khởi động "TECH - GEN 2026" - Bệ phóng cho thế hệ kỹ sư tương lai

Hiện thực hóa năng lực đào tạo vừa được phê chuẩn, SPA chính thức khởi động chương trình TECH-GEN 2026. Chương trình sẽ tuyển dụng từ 200-300 kỹ sư cho năm 2026 và được tăng tiếp theo nhu cầu ở những năm tiếp theo; Đây là mô hình đào tạo kỹ sư hàng không thế hệ mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết chuyên sâu và thực hành thực tế dành cho sinh viên các khối ngành kỹ thuật.

TECH-GEN 2026 là mô hình đào tạo kỹ sư hàng không thế hệ mới

Chương trình được thiết kế với hai lộ trình chuyên biệt gồm Lộ trình CRS A: Dành cho học viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng, hướng tới trở thành Kỹ thuật viên bảo dưỡng tàu bay chuyên nghiệp. Lộ trình CRS B: Dành cho học viên tốt nghiệp Đại học, hướng tới trở thành Kỹ sư bảo dưỡng mức độ cao nhất (B1/B2).

Học viên tham gia không chỉ được đào tạo bài bản để nhận chứng chỉ quốc tế mà còn được hưởng chính sách đãi ngộ vượt trội, được cam kết trở thành nhân sự nòng cốt của SPA ngay sau khi tốt nghiệp. TECH-GEN 2026 chính là lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân sự kỹ thuật cao, giúp hãng hoàn toàn chủ động nguồn lực để mở rộng quy mô khai thác.

Sun PhuQuoc Airways đang từng bước xây dựng mô hình vận hành tự chủ, hiện đại

Là hãng hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group, Sun PhuQuoc Airways định hướng gắn kết trải nghiệm bay đẳng cấp với chuỗi dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp tại Phú Quốc với các điểm đến trọng điểm trong nước và quốc tế. Việc đạt phê chuẩn đào tạo B1/B2 cùng dự án TECH-GEN 2026 là những bước đi chiến lược, minh chứng cho năng lực quản trị bài bản và tầm nhìn dài hạn của SPA. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và con người, Sun PhuQuoc Airways đang từng bước xây dựng mô hình vận hành tự chủ, hiện đại, góp phần định hình vị thế mới của hàng không Việt Nam trên bản đồ quốc tế.