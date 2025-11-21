Sun Group lần thứ 6 lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Đây là lần thứ 6 liên tiếp Sun Group đón nhận danh hiệu uy tín này, một thành tích ấn tượng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Tập đoàn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động trong thời gian qua.

Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín về môi trường làm việc, được xác định từ khảo sát độc lập do Anphabe, đơn vị tiên phong trong tư vấn Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc thực hiện thường niên. Chương trình được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam. Kết quả này dựa trên bình chọn khách quan của 73.000 đáp viên, trong đó có hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực.

Sun Group lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam"

Ngoài giải thưởng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, dịp này, Sun Group còn vinh dự được trao giải thưởng Top 50 Thương hiệu Nhà Tuyển dụng hấp dẫn với Sinh viên Việt Nam 2025. Đây là lần thứ 2 Tập đoàn vinh dự nhận được giải thưởng này, sau lần đầu tiên được vinh danh vào năm 2023.

Sun Group lần thứ 2 góp mặt trong Top 50 Thương hiệu Nhà Tuyển dụng hấp dẫn với Sinh viên Việt Nam

Cùng với danh hiệu chung của Tập đoàn, hai thương hiệu thành viên lớn của Sun Group tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành với những xếp hạng ấn tượng trong khuôn khổ giải thưởng năm nay. Cụ thể, Sun Property Group đã xuất sắc lọt Top 2 trong lĩnh vực Bất động sản/ Dịch vụ Bất động sản, được đánh giá bởi 6.003 nhân sự ngành. Thương hiệu Sun Hospitality&Entertainment Group cũng vinh dự đứng ở vị trí Top 2 trong lĩnh vực Du lịch, Ẩm thực, Nghỉ dưỡng với kết quả dựa trên đánh giá của 5.781 nhân sự ngành. Đây là những minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của môi trường làm việc Sun Group đối với nhân tài trong các lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của Tập đoàn.

Thành công này có được là nhờ Sun Group luôn coi "con người" là trung tâm của sự phát triển và không ngừng kiến tạo, hoàn thiện một môi trường làm việc hấp dẫn vượt trội với mức lương thưởng hấp dẫn cùng nhiều chính sách đãi ngộ ưu việt mà rất ít tập đoàn tư nhân Việt Nam có được như: Chính sách Sun Home dành cho cán bộ nhân viên (CBNV) ở xa lưu trú, sinh sống; Chính sách An cư lạc nghiệp - được cấp nhà ở khi gắn bó lâu dài với Tập đoàn; Chính sách bảo hiểm Suncare - khám chữa bệnh cho CBNV và người thân của CBNV…

Môi trường làm việc lý tưởng với những chính sách đãi ngộ ưu việt và nhiều hoạt động đào tạo, ngoại khóa giúp CBNV hoàn thiện bản thân và có cuộc sống hạnh phúc

Đặc biệt, tại Sun Group, người lao động không chỉ cơ hội hoàn thiện bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp, mà còn có cơ hội rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và cảm nhận một cuộc sống chất lượng mỗi ngày nhờ các chính sách quan tâm đến đời sống tinh thần và thể chất của CBNV như: tập thể lực tại các phòng tập với hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu Việt Nam hay thưởng thức nghệ thuật hàn lâm cùng với các nghệ sĩ và nhạc công quốc tế tài năng của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời….

Các hoạt động teambuilding gắn kết CBNV được tổ chức thường xuyên

Chia sẻ về thành tích ấn tượng này, bà Đào Khánh Chi – Trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn Sun Group, nói: "Chúng tôi tin rằng một môi trường làm việc lý tưởng không chỉ là nơi có chế độ đãi ngộ tốt, mà còn là nơi người lao động cảm thấy được tôn trọng, được sống hạnh phúc, được truyền cảm hứng và có động lực phát triển lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động đang không ngừng biến động hiện nay. Với triết lý 'Hạt giống tốt chỉ nảy mầm và phát triển khi có môi trường thuận lợi', Sun Group không ngừng nỗ lực kiến tạo và hoàn thiện môi trường làm việc văn hóa, nhân văn, nơi người lao động được vui sống, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tích cực và được truyền cảm hứng cống hiến, đóng góp phát triển cho đất nước".

Sun Group chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự để kiến tạo thế hệ người Việt Nam mới vừa hồng vừa chuyên, khỏe thể chất và có lối sống lành mạnh

Sau 18 năm hoạt động, kiên định theo đuổi sứ mệnh "Làm đẹp những vùng đất", Tập đoàn đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, góp sức nâng tầm vị thế đất nước trên bản đồ du lịch thế giới. Sun Group đã kiến tạo các hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản gắn với du lịch và đầu tư hạ tầng tại nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Sa Pa, Phú Quốc, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hà Nam (Ninh Bình), Cát Bà (Hải Phòng), Vũng Tàu… biến nhiều vùng đất tiềm năng thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới. Gần đây, Sun Group còn dấn thân đầu tư vào lĩnh vực Tài chính ngân hàng, Giáo dục Đào tạo, Y tế và đặc biệt là Hàng không với việc ra đời Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Sun Group không chỉ tạo nên những công trình đẳng cấp mà còn kiến tạo một nơi làm việc lý tưởng cho mỗi nhân viên

Những nỗ lực kiến tạo của Tập đoàn đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận thông qua hàng loạt giải thưởng danh giá. Mới đây nhất, tại Lễ trao giải World Travel Awards (WTA) châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, Sun Group đã đón nhận "cơn mưa giải thưởng" với tổng cộng 21 giải và lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á 2025.

Trước đó, năm 2024, Sun Group cũng vinh dự được HR Asia Awards 2024 được xướng danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" lần thứ 5.

Việc tiếp tục được vinh danh trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" lần thứ 6 liên tiếp là minh chứng cho uy tín và vị thế vững chắc của Sun Group, không chỉ trong các lĩnh vực kinh doanh mà còn trong chính sách nhân sự ưu việt./.