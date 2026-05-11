Sinh viên trưởng thành sau những ngày thực nghiệm với doanh nghiệp top 100 Việt Nam

Sinh viên Lê Hoàng Quân chia sẻ về những trải nghiệm trong chương trình thực nghiệm tại La Vie

Nhiều sinh viên Western Sydney Việt Nam đã đánh giá rất tích cực chương trình thực nghiệm với doanh nghiệp (ETA), đưa sinh viên đến các doanh nghiệp thuộc Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Trường Tài năng UEH.ISB (Đại học Kinh tế TP HCM) triển khai.

Từ những va chạm đầu tiên đến bài học nghề nghiệp

Bạn Lê Hoàng Quân - sinh viên năm hai ngành Tài chính ứng dụng (Applied Finance) - không nghĩ mình có thể tham gia làm việc tại một doanh nghiệp lớn như La Vie ngay từ năm hai.

Khi bắt đầu, bạn nhanh chóng nhận ra môi trường làm việc có những yêu cầu rõ ràng về tiến độ và trách nhiệm. "Em phải làm việc như một nhân sự thực thụ, mỗi task đều có deadline và có người theo dõi", Quân chia sẻ.

Quân cũng nhận ra những kỹ năng học được trong lĩnh vực tài chính vẫn có thể áp dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ việc xử lý số liệu, nhận diện xu hướng khách hàng để phục vụ tốt hơn.

Trong khi đó, bạn Trần Thụy Anh Thư - sinh viên ngành Tài chính ứng dụng (Applied Finance) tham gia thực nghiệm tại Central Retail - kể rằng làm việc trong giờ cao điểm, bạn quan sát thấy sự chồng chéo trong quy trình phục vụ khách hàng và đưa ra đề xuất thay đổi nhằm cải thiện trải nghiệm.

Đề xuất của Thư hướng đến việc tách rõ các bước đặt món, chờ và nhận hàng. Tuy nhiên khi đặt vào điều kiện thực tế, phương án này đã được các đồng nghiệp góp ý là khó khả thi do gặp hạn chế do nguồn lực nhân sự. Từ đó, bạn hiểu rằng việc cải tiến cần gắn với khả năng vận hành, không dừng ở ý tưởng.

Với bạn Lý Ngọc Hương Giang, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế (International Business) tại L’Oréal Việt Nam, bài học lớn đến từ cách làm việc với quản lý. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến influencer và nội dung truyền thông, bạn nhận ra việc chưa hỏi kỹ từ đầu khiến tiến độ bị ảnh hưởng.

"Sau đó mình rút ra là phải tận dụng mọi cơ hội để hỏi và làm rõ công việc ngay từ đầu trước khi bắt tay triển khai", Giang chia sẻ và tầm quan trọng của sự chủ động.

Đại diện nhiều doanh nghiệp tham gia trong chương trình thực nghiệm với doanh nghiệp (ETA) trong buổi tọa đàm

Kết quả bước đầu và hướng mở rộng của chương trình

Chương trình do Trường Tài năng UEH.ISB, Talent Connect Plus và VOCO Center phối hợp triển khai, với mục tiêu đưa khoảng 1.000 sinh viên tham gia trong năm 2026 tại các doanh nghiệp thuộc Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Bà Lưu Thanh Huyền - Founder & CEO VOCO Center, đơn vị đồng triển khai chương trình - chia sẻ kết quả của đợt thực nghiệm đầu tiên cho thấy sinh viên có khả năng thích nghi tốt với môi trường làm việc thực tế. Trong học kỳ 1-2026, chương trình triển khai với 237 sinh viên, 5 lớp, 17 chương trình tại 3 doanh nghiệp với 100% sinh viên hoàn thành và đạt chứng chỉ.

Điểm đánh giá trung bình về mức độ hữu ích đạt 3,2/4, trong khi mức độ hài lòng đạt 3,1/4. Ở từng doanh nghiệp, các chỉ số cũng ghi nhận mức tích cực, như Central Retail đạt 3,4/4 cho cả hai tiêu chí.

Theo bà, những con số này phản ánh việc sinh viên đã bắt đầu thích nghi với môi trường làm việc có áp lực về tiến độ, khối lượng công việc và yêu cầu chính xác. Đây cũng là mô hình đào tạo hiếm có khi sinh viên được tham gia làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp thuộc Top 100 Việt Nam cũng như các tập đoàn đa quốc gia.Trong thời gian tới, chương trình thực nghiệm với doanh nghiệp (ETA) dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, trong đó có Colgate-Palmolive Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ tháng 5 đến tháng 7-2026, Colgate-Palmolive Việt Nam dự kiến tiếp nhận hơn 160 sinh viên tham gia thực nghiệm, trực tiếp tham gia các hoạt động thị trường như khảo sát, phân phối và bán hàng.