Ngân hàng
01/06/2026 16:05

SHB: Đồng hành phát triển cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại

Định hướng "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới" không chỉ là cách SHB khẳng định vị thế trên thị trường, mà còn thể hiện chiến lược nhất quán: đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần kiến tạo các hệ sinh thái tăng trưởng bền vững. Qua đó chung tay hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, tự cường và thịnh vượng trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào một chu kỳ chuyển động mới, vai trò của các định chế tài chính đang thay đổi sâu sắc. Không còn đơn thuần là nơi cung ứng vốn, ngân hàng ngày nay trở thành cầu nối, lực đẩy và cả kiến trúc sư cho những hệ sinh thái phát triển. Với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), hành trình hơn ba thập kỷ không chỉ là câu chuyện mở rộng quy mô, mà còn là quá trình tích lũy nội lực, bản sắc và trách nhiệm - từng bước định hình vị thế của một ngân hàng mang tầm vóc quốc gia.

Đó cũng chính là tầm nhìn dài hạn mà Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển nhiều lần nhấn mạnh: "Chúng tôi mang khát vọng định vị dấu ấn Việt Nam trên bản đồ quốc tế".

Từ nền tảng đó, SHB đang định hình rõ hơn bước đi trong giai đoạn mới: một ngân hàng vừa đủ tầm để đồng hành cùng các chiến lược lớn của đất nước, vừa đủ linh hoạt để thích ứng với những chuẩn mực ngày càng cao của thị trường và kỳ vọng của khách hàng.

Trong nhiều năm qua, SHB đã hiện diện trong các lĩnh vực cốt lõi như hạ tầng, năng lượng, sản xuất, thương mại và xuất khẩu - những trụ cột của tăng trưởng kinh tế. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở phạm vi hoạt động, mà ở cách ngân hàng tiếp cận vai trò của mình: trở thành một phần trong cấu trúc vận hành của nền kinh tế, thay vì chỉ đứng ngoài cung cấp vốn.

Dòng vốn của SHB đã đồng hành cùng nhiều công trình và dự án mang ý nghĩa chiến lược như cầu vượt ba tầng tại nút giao thông ngã ba Huế - Đà Nẵng; dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua Thừa Thiên - Huế và Khánh Hòa…, các dự án năng lượng tái tạo, logistics, nhà máy gạo Hạnh Phúc tại An Giang hay điện gió Yang Trung tại Gia Lai. Đó không chỉ là những khoản đầu tư tài chính, mà còn là sự tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng hạ tầng phát triển và năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, SHB cũng xác lập rõ vị thế mới của mình: trở thành ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ cho các đối tác chiến lược, các đối tác lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng và khách hàng cá nhân.

SHB gắn mình song hành cùng các động lực tăng trưởng quốc gia, đồng hành sâu hơn cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đầu ngành và hệ sinh thái lớn; đồng thời là ngân hàng kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Minh Quân
Agribank ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân

Tài chính 16:49

Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân với quy mô 3.000 tỉ đồng

ABBank nhận giải "Dịch vụ số xuất sắc" tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026

Ngân hàng 16:05

Đại diện ABBank cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới công nghệ và định hướng phát triển ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm

HDBank ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026 với bộ đôi giải pháp y tế số MediPay – MediFast

Ngân hàng 11:01

Ngày 28-5-2026, Lễ trao giải Sao Khuê 2026 đã vinh danh 123 nền tảng, dịch vụ, giải pháp hàng đầu về đột phá công nghệ và đậm tính nhân văn cho cuộc sống.

Bảo hiểm nông nghiệp - Chìa khóa mở cánh cửa tín dụng xanh

Tài chính 10:01

Trong bối cảnh thiệt hại do thiên tai tại Việt Nam chạm mức kỷ lục hơn 100.000 tỉ đồng/năm, bảo hiểm nông nghiệp không đơn thuần là công cụ bồi thường.

SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Ngân hàng 09:07

Đây là năm thứ 6 liên tiếp SACOMBANK được trao giải thưởng này, khẳng định định hướng đầu tư nền tảng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của ngân hàng

SACOMBANK đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026

Ngân hàng 10:49

Với vai trò đơn vị đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026, SACOMBANK mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thanh toán hiện đại, an toàn, thuận tiện

SACOMBANK dẫn đầu doanh số thanh toán và chi tiêu thẻ JCB năm 2025

Ngân hàng 10:49

SACOMBANK tiếp tục được Tổ chức thẻ quốc tế JCB trao tặng hai giải thưởng quan trọng


