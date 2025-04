SHB đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 25%, cổ đông đồng hành

ĐHĐCĐ có sự tham gia của hàng ngàn cổ đông và người được ủy quyền. Trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, SHB đang không ngừng phát triển, nâng tầm vị thế, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh, qua đó luôn đảm bảo lợi ích cao nhất và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông, nhà đầu tư.

Kết quả kinh doanh ấn tượng

ĐHĐCĐ SHB luôn thu hút sự quan tâm lớn của các cổ đông và nhà đầu tư. SHB hiện nằm trong nhóm ngân hàng có số lượng cổ đông đông đảo nhất trên thị trường với hơn 100.000 cổ đông.

Tại đại hội năm nay, cổ đông SHB thể hiện niềm vui khi chứng kiến ngân hàng không ngừng bứt phá, đạt được những thành tựu ấn tượng trên mọi phương diện: kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực cho văn hóa - thể thao và các hoạt động an sinh xã hội. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và sự phát triển bền vững của SHB trong suốt hành trình 32 năm đồng hành cùng đất nước.

Năm 2024, SHB đã hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.569 tỉ đồng, tăng trưởng 25,2% so với năm trước. Tổng tài sản đạt 747.478 tỉ đồng, tăng 18,6%; dư nợ tín dụng đạt 533.984 tỉ đồng; Tỉ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,4% - nhóm thấp nhất toàn ngành nhờ thúc đẩy số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ vào hoạt động, dịch vụ, sản phẩm trên toàn hệ thống.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SHB với hơn 1.000 cổ đông tham dự trực tiếp

Ngân hàng luôn thực thi các chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ. Các hệ số an toàn vốn, quản trị rủi ro luôn tuân thủ tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức trên 12% theo tiêu chuẩn Basel II, tỉ lệ rủi ro thanh khoản đạt chuẩn Basel III. Tỉ lệ nợ xấu kiểm soát 2,4%, hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu theo kế hoạch ĐHĐCĐ.

SHB đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5% và bằng cổ phiếu với tỉ lệ 11%, qua đó nâng vốn điều lệ lên 40.658 tỉ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống. Việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

Trong suốt hành trình phát triển, SHB luôn chú trọng và không ngừng gia tăng lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư. Tỉ lệ chi trả cổ tức hằng năm của SHB đạt từ 10%-18% trong nhiều năm qua. Ngân hàng cũng là 1 trong 3 tổ chức tín dụng niêm yết cổ phiếu sớm nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam và hiện thuộc nhóm VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường.

Năm 2024 cũng đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về hợp tác quốc tế của ngân hàng. SHB tiếp tục hoàn tất các bước chuyển nhượng vốn tại SHBFinance, SHB Lào và Campuchia, đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới như ADB, IFC, KfW, WB và Ngân hàng Busan (Hàn Quốc)...

Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi quan tâm của cổ đông liên quan đến các mục tiêu, chiến lược kinh doanh

SHB tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với nhiều tổ chức, định chế tài chính quốc tế với hệ thống mạng lưới với hơn 600 ngân hàng đại lý trên toàn thế giới, giúp khẳng định vị thế và nâng cao uy tín của ngân hàng. Đặc biệt, SHB đã huy động nguồn vốn kỳ hạn 3 năm từ các tổ chức tài chính quốc tế để tài trợ cho các dự án xanh theo quy định tại khung tài trợ xanh của SHB.

Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 25%, không ngừng gia tăng lợi ích của cổ đông

Tiếp nối thành công năm 2024, SHB đặt kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng tài sản vượt 832 ngàn tỉ đồng, vốn điều lệ đạt 45.942 tỉ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế TOP 5 Ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng 16%. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 2%.

Tính đến ngày 31-3, tổng tài sản hợp nhất của SHB đạt 790.742 tỉ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2024, dư nợ cấp tín dụng đạt 575.777 tỉ đồng, tăng 7%, tập trung đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chủ lực và các ngành nghề có tiềm năng tăng trưởng gắn với định hướng phát triển bền vững của nền kinh tế, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng ổn định và hiệu quả trong dài hạn. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát trong ngưỡng an toàn nhờ các giải pháp quản trị rủi ro và xử lý nợ được triển khai một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả.

Kết thúc quý I-2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt gần 4.400 tỉ đồng, đạt 30% kế hoạch cả năm 2025. Bước tăng trưởng này cho thấy năng lực nội tại vững chắc của SHB và nền tảng thuận lợi cho các mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong năm 2025.

Đáng chú ý, năm nay, ngân hàng có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao hơn năm ngoái. Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 18% trong đó bao gồm 13% cổ phiếu và 5% tiền mặt.

Cổ đông đánh giá cao và tin tưởng vào tiềm năng phát triển của SHB

Ngân hàng tiếp tục tăng cường năng lực quản trị rủi ro, giám sát tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế, hiện đại, hiệu quả. Ngân hàng đầu tư xây dựng nền tảng dữ liệu và công cụ phân tích thông minh, giúp dự báo rủi ro theo thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác, thích ứng với biến động thị trường.

ĐHĐCĐ SHB cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng và kiện toàn Hội đồng Quản trị nhằm đảm bảo nguồn lực thực thi chiến lược. Đại hội thống nhất bầu ông Phan Đăng Tuất làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại diện SHB, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển cam kết: Kế thừa truyền thống 32 năm và nền tảng tài chính vững mạnh, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên SHB tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, liên tục học hỏi, đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách làm, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội diễn ra thành công và thông qua tất cả các tờ trình với tỉ lệ đồng thuận cao

Đồng thời, SHB tiếp tục chủ động kết nối các nguồn lực xã hội, khơi dậy tinh thần dân tộc, tất cả cùng Nhất Tâm - Trí Sáng - Vươn Tầm, mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, cổ đông, cộng đồng; đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh của đất nước, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.