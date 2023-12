Sản vật “tiến vua” cam Nghĩa Đàn FVF - lựa chọn hoàn hảo của người tiêu dùng hiện đại

Bên cạnh rau củ hữu cơ được đông đảo khách hàng tin dùng, TH tiếp tục ra mắt sản phẩm cam tươi đặc sản mang thương hiệu cam Nghĩa Đàn FVF với chất lượng vượt trội, quy trình sản xuất an toàn và cách thức phân phối đa dạng hiện đại.

Tập đoàn TH ra mắt sản phẩm cam tươi Nghĩa Đàn FVF đặc sản với quy trình thực hành nông nghiệp tốt, mang đến chất lượng vượt trội

Là một chuyên gia về dinh dưỡng, chị Hoàng Thị Mai - Cầu Giấy (Hà Nội) hiểu rõ giá trị của những trái cam với hàm lượng vitamin C dồi dào có khả năng tăng sức đề kháng và giúp cơ thể chống lại nguy cơ lây nhiễm bệnh. Chính vì vậy, cam, bưởi, quýt… là hoa quả được chị Mai ưu tiên mua và sử dụng thường xuyên trong gia đình.

"Vào mùa đông hay những lúc giao mùa, nguy cơ cảm cúm, viêm đường hô hấp hay sốt xuất huyết thường tăng cao... Lúc này cơ thể rất cần được bổ sung vitamin C nhằm tăng sức đề kháng. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một quả cam chứa gần 82 mg vitamin C, khiến nó trở thành nguồn cung cấp vitamin dồi dào bậc nhất trong số các thực phẩm giàu vitamin C. Bên cạnh đó, trung bình một quả cam chứa đến 3,7 gr chất xơ nên cam lại càng trở thành loại quả ý tưởng để tôi lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho gia đình" - chị Mai cho biết.

Một quả cam chứa gần 82 mg vitamin C - là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào bậc nhất trong số các loại hoa quả

Vì rất trân trọng giá trị dinh dưỡng của quả cam nên chị Mai có nguyên tắc cụ thể khi chọn mua cam về sử dụng. Chị không mua hoa quả bày bán tự do ngoài thị trường bởi lo ngại về nguy cơ dư lượng thuốc trừ sâu sót lại trên sản phẩm. Địa chỉ được chị lựa chọn để mua hoa quả nói chung và cam nói riêng luôn là những nhà phân phối, những cửa hàng có khả năng truy xuất nguồn gốc và có giấy chứng nhận kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chị Mai chia sẻ: "Thương hiệu rau quả tươi sạch FVF có đầy đủ các chứng chỉ thực hành nông sản an toàn và kiểm định chất lượng mà bất kỳ khách hàng nào cũng có thể truy xuất nguồn gốc được nên tôi rất tin tưởng. Trong một lần vào TH true mart để mua rau củ, tôi đã nhìn thấy sản phẩm cam tươi Nghĩa Đàn FVF. Sau lần mua thử về ăn đó, được cả nhà yêu thích vì vị ngọt thơm thanh mát nên tôi đã quyết định đặt hàng thường xuyên cho mùa cam năm nay ở hệ thống TH true mart".

Hộp cam Nghĩa Đàn FVF 5 kg được sơ chế, phân loại, kiểm soát chất lượng và đóng gói theo quy cách hiện đại, lịch sự và thân thiện với môi trường

Trên thực tế, sản phẩm cam tươi FVF đang được bán tại các cửa hàng TH true mart được thu hoạch ở vườn cam có diện tích hơn 70 ha của Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Giống cam trong vườn là giống CS1 lòng vàng, ngọt thơm, vỏ mỏng với tỉ lệ hạt ít do trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây có múi tuyển chọn trong nhiều năm. Đây là giống cam nổi tiếng đặc biệt thơm ngon nhờ vị ngọt dịu thanh mát, giàu vitamin, tốt cho sức khỏe và từng được chọn là sản vật tiến vua.

Từ nguồn giống quý giá đó, Tập đoàn TH đã trồng và phát triển vườn cam theo định hướng thực hành nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn VietGap. Toàn bộ quy trình chăm sóc dinh dưỡng, phòng ngừa sâu bệnh được sử dụng 100% phân bón nhập khẩu trực tiếp từ Israel kết hợp với phân hữu cơ Greenma do Tập đoàn TH sản xuất cùng chế phẩm vi sinh.

Ông Phan Tuấn Cường - Quản lý dự án Cam tươi sạch - Tập đoàn TH - cho biết: "Công ty đã đầu tư theo công nghệ của Isarel là hệ thống tưới nhỏ giọt. Thứ nhất, chủ động được thời gian mình tưới nước, tiết kiệm được phân bón và giảm được công lao động, đặc biệt là bảo vệ môi trường. Đến thời điểm này, vườn cam TH là một trong những vườn cam đẹp nhất của miền Trung".

Một góc vườn cam đẹp nhất miền Trung với diện tích hơn 70 ha của Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Với quan điểm cung cấp nông sản sạch, chất lượng cao từ vườn đến tận tay người tiêu dùng, Công ty CP sản xuất cung ứng rau quả sạch quốc tế (FVF) chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng, sơ chế, phân loại và đóng gói sản phẩm cam tươi Nghĩa Đàn FVF từ 1-5 kg theo quy cách hiện đại, lịch sự và thân thiện với môi trường.

Ngay giây phút nhận được hộp quà 5 kg cam tươi sạch FVF với sắc vàng tươi mới, chị Mai đã muốn mang tặng người thân của mình nhằm thể hiện tấm lòng chân thành, sự quan tâm chăm sóc ân cần. Không chỉ có giá trị về mặt sức khỏe trao đến tay người nhận, tặng quả cam tươi sạch FVF là chị cảm thấy có thể nhận về biết bao yêu mến, trân quý từ người thân.