Hoạt động cộng đồng
23/08/2025 13:04

Sacombank tiếp nối hành trình “Chia sẻ từ trái tim” 2025

Ngày 22-8, hơn 500 cán bộ nhân viên Sacombank tại TP HCM đã tham gia chương trình hiến máu "Chia sẻ từ trái tim" lần thứ 13

Chương trình do Công đoàn cơ sở Sacombank và Trung tâm Hiến máu TP HCM tổ chức ở Hội sở Ngân hàng, đóng góp 720 đơn vị máu vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Ngoài ra, từ ngày 1-8 đến ngày 15-10-2025, với sự phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ địa phương, chương trình cũng được đồng loạt triển khai tại các chi nhánh Sacombank trên toàn quốc.

Sacombank tiếp nối hành trình “Chia sẻ từ trái tim” 2025- Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo các Ban ngành và Sacombank tại chương trình hiến máu “Chia sẻ từ trái tim” năm 2025

Hiến máu nhân đạo "Chia sẻ từ trái tim" là hoạt động truyền thống thường niên, đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Sacombank. Mỗi năm, cán bộ nhân viên toàn hệ thống đóng góp hàng ngàn đơn vị máu, được Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận và bảo quản tại ngân hàng máu, kịp thời góp phần cứu chữa người bệnh trong tình trạng nguy cấp.

Sacombank tiếp nối hành trình “Chia sẻ từ trái tim” 2025- Ảnh 2.

Ông Đào Nguyên Vũ - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sacombank - chia sẻ: “Tập thể cán bộ nhân viên Sacombank rất tự hào được đồng hành cùng với Hành trình Đỏ - chiến dịch nhân đạo mang ý nghĩa từ thiện nhân văn sâu sắc được phát động bởi Ban chỉ đạo Quốc gia - trong suốt 13 năm qua. Hoạt động này đến nay đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Sacombank”

Thông qua chương trình này, trách nhiệm xã hội của Sacombank càng được thể hiện rõ nét bên cạnh các hoạt động khác như "Ấm tình mùa Xuân", "Ươm mầm cho những ước mơ", "Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng", "Những bước chân vì cộng đồng"... 

Sacombank tiếp nối hành trình “Chia sẻ từ trái tim” 2025- Ảnh 3.

Cán bộ nhân viên Sacombank tham gia hiến máu tại chương trình

Ngân hàng không chỉ thực hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, sẻ chia trong xã hội. Đây chính là hành trình mà Sacombank kiên trì theo đuổi hơn 33 năm qua - hành trình đồng hành cùng phát triển, gắn kết con người, lan tỏa yêu thương và xây dựng tương lai bền vững cho cộng đồng.

Minh Quân
từ khóa : văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội
