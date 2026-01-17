SACOMBANK-SBJ trình làng bộ 3 "siêu phẩm bạc thỏi" - 1 kg, 10 lượng và 50 lượng

Bạc đã chứng minh được giá trị bền vững trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp cho đến trang sức cao cấp. Hiện nay, nhu cầu tích trữ bạc đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, bạc đã trở thành nguyên liệu chiến lược thiết yếu trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng tái tạo tuần hoàn. Trước áp lực về chuỗi cung ứng, một số quốc gia đã bắt đầu tăng cường tích trữ, ưu tiên tự chủ khai thác nội địa, giảm thiểu sự lệ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và thúc đẩy sản xuất công nghiệp bền vững.

Vì vậy, bạc giờ đây đang dần trở thành kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người.

Thành quả của sự lắng nghe, thấu hiểu và ứng dụng công nghệ

Theo đại diện lãnh đạo cấp cao của SACOMBANK-SBJ, việc công ty cho ra đời bộ 3 "siêu phẩm" bạc thỏi là thành quả của sự lắng nghe - thấu hiểu khách hàng và nâng cấp công nghệ. Tập trung thấu hiểu từ các phản hồi của khách hàng, công ty đã không ngừng cải tiến sản phẩm bằng cách quyết định mở rộng danh mục sản phẩm. Sự ra đời của bộ 3 bạc thỏi (1 kg, 10 lượng và 50 lượng) là minh chứng rõ ràng cho cam kết của SACOMBANK-SBJ trong việc phục vụ khách hàng.

"Thời gian qua, công ty nhận được nhiều ý kiến từ khách hàng với mong muốn về một sản phẩm bạc vật chất có khối lượng lớn hơn, giúp tối ưu hóa việc giao dịch và lưu trữ. Để hiện thực hóa nhu cầu này, SACOMBANK-SBJ đã đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cấp hệ thống máy móc, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất. Nhờ đó, công ty không chỉ rút ngắn thời gian chế tác, nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo nguồn cung ổn định mà còn cho phép kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn cơ sở nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng bạc luôn đạt tiêu chuẩn quy định, độ tinh khiết cao, giữ vững uy tín thương hiệu" - đại diện lãnh đạo cấp cao SACOMBANK-SBJ nói.

Bộ 3 bạc thỏi 1 kg, 10 lượng và 50 lượng hướng đến mục tiêu tích lũy tài sản giá trị lớn, tạo nhiều thuận lợi cho người sở hữu lâu dài và lưu trữ hiệu quả.

Tối ưu hóa không gian lưu trữ: Với quy cách đóng gói khối lượng lớn, sản phẩm giúp nhà đầu tư tiết kiệm không gian cất giữ, đồng thời giảm thiểu số lượng đơn vị sản phẩm cần quản lý so với việc tích trữ bạc lẻ hoặc bạc miếng 1 lượng.

Giá trị tích lũy cao: Bạc thỏi lớn đại diện cho sự tập trung về mặt tích sản với chiến lược lâu dài.

Làm đẹp không gian sống: Bạc có thể được trưng bày tại bất kỳ vị trí nào trong căn nhà: phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ… để tạo không gian sinh động trong căn nhà.

Tạo năng lượng tích cực: Ông bà ta có câu ngân lượng là năng lượng, mà bạc chính là ngân lượng, do đó những người lớn tuổi thường hay tích trữ vàng và bạc tại nhà để có nhiều năng lượng mỗi người, mỗi gia đình.

Trang bị tem chống giả và mã QR code độc quyền giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm, xác thực chính xác thương hiệu SBJ, từ đó an tâm hơn khi giao dịch và tích trữ tài sản.

Tiếp tục sản phẩm Kim-Phúc-Lộc loại 1 lượng

Ngay khi tham gia thị trường bạc, khách hàng mục tiêu của công ty không thay đổi. Những khách hàng tích lũy và bảo vệ tài sản của mình trước áp lực lạm phát luôn là khách hàng mục tiêu của công ty. Đó là lý do tại sao cây tre là biểu tượng sản phẩm.

"Giống như cây tre, giai đoạn đầu phát triển bộ rễ vững chắc, sau đó mới vươn lên mạnh mẽ từ thân, chúng tôi cũng vậy, công ty mong muốn trong 4 năm tới sản phẩm bạc Kim-Phúc-Lộc được lan tỏa đến tất cả người dân, mọi gia đình. Sản phẩm sẽ có mặt trong nhiều thời điểm quan trọng khác nhau của khách hàng từ quà tặng, lễ, tích lũy, tạo dựng văn hóa…" - đại diện lãnh đạo cấp cao SACOMBANK-SBJ chia sẻ.

Một sản phẩm được thị trường đón nhận rộng rãi thường hội tụ nhiều yếu tố, trong đó không chỉ là chất lượng mà còn là tính thanh khoản và mức giá phù hợp. Bên cạnh chất lượng, chính sách giá mua - bán hợp lý giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng. Thực tế cho thấy, các sản phẩm có biên độ chênh lệch giá mua và bán ở mức cạnh tranh thường tạo thuận lợi cho giao dịch, trong khi mức giá cụ thể của mỗi doanh nghiệp còn phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh và các yếu tố thị trường.

SACOMBANK-SBJ với triết lý kinh doanh tạo giá trị là điều kiện tiên quyết, không phải lợi nhuận mới là yếu tố đầu tiên. Ngoài ra, SACOMBANK-SBJ sản xuất và chào giá dựa trên nhu cầu, năng lực sản xuất của công ty, và chi phí đầu vào. Chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm làm sao để khách hàng có thể sở hữu sản phẩm bạc Kim-Phúc-Lộc với chi phí hợp lý và chất lượng cao.

"Tôi xin phép trích dẫn câu nói của Herry Ford: "Tiền bạc và thành công chỉ là kết quả của quá trình tạo ra giá trị". Vì vậy chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận phát triển bền vững, lấy giá trị mang lại cho người tiêu dùng làm thước đo, thay vì chỉ nhìn vào các con số về doanh thu hay thị phần" - đại diện lãnh đạo cấp cao SACOMBANK-SBJ chia sẻ.