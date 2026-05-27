Thị trường
27/05/2026 10:00

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Lào Cai – tháng 5 năm 2026

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động nâng cao ý nghĩa trách nhiệm với môi trường, xã hội và sức khỏe (ESH) tại tỉnh Lào Cai.

Đây là địa điểm thứ hai trong hành trình xuyên Việt , đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) – một hành trình được vun đắp bằng niềm tin, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

ESH Camp 2026 là chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện – cộng đồng, với nhiều trải nghiệm gắn kết thông qua lịch trình di chuyển và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng 5 năm 2026 tại Lào Cai.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS số 1 Lùng Thẩn và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học số 1 Lùng Thẩn.

Tại đây, các bác sĩ của chương trình đã khám mắt, hướng dẫn vệ sinh cá nhân cho học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức các hoạt động giao lưu, trò chơi sinh hoạt tập thể, hỗ trợ chuẩn bị và phát suất ăn, đồng thời trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh vùng cao.

Các Bác sỹ của chương trình Rohto-ESH 2026 khám mắt cho các em học sinh trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú số 1 Lùng Thẩn.

Các thành viên của đoàn Rohto- ESH tại trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú – Tiểu học số 1 Lùng Thẩn

Ngoài các hoạt động cộng đồng, ESH Camp 2026 còn triển khai chương trình bảo vệ môi trường tại khu vực Đồi Đá Trắng, Lào Cai. Các thành viên của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã tham gia dọn vệ sinh, trồng hoa anh đào tạo cảnh quan và thực hiện bảng lưu niệm tại địa điểm này.

Tập thể cty TNHH Rohto-Mentholatum (VN) dọn vệ sinh và trồng hoa anh đào tạo cảnh quan tại khu vực Đồi Đá Trắng, Lào Cai.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông điệp "Việt Nam khỏe đẹp – Chạm triệu trái tim" không chỉ là khẩu hiệu của chương trình ESH Camp 2026, mà còn là biểu trưng cho hành trình không ngừng nghỉ của Rohto Việt Nam trong việc gắn kết con người bằng những giá trị nhân văn bền vững, lan tỏa cảm hứng sống khỏe, sống đẹp đến cộng đồng, tạo nên những rung cảm sâu sắc từ trái tim tại mỗi điểm dừng chân trên dải đất hình chữ S.

Mỗi chặng đường của ESH Camp 2026 sẽ là một dấu ấn, một câu chuyện, và một sự kết nối – nơi tinh thần Rohto Mentholatum (Việt Nam) được tiếp nối, sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Lào Cai – tháng 5 năm 2026 - Ảnh 4.

Cần Thơ, tháng 4-2026, Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động lan tỏa trách nhiệm với môi trường, xã hội và sức khỏe, gọi tắt là ESH.

PV
từ khóa : ESH Camp 2026, Rohto Mentholatum (Việt Nam)
